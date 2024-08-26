Сверхтяжелый «Мышонок»: крупнейший танковый провал Третьего рейха

Pzkpfw.VIII Maus – один из последних представителей семейства сверхтяжелых боевых машин. Танк создавался в переломный период Второй мировой войны с целью обеспечить сухопутным силам вермахта превосходство над более численной техникой противника. «Мышонка» можно считать воплощением идеи уникального супероружия, способного кардинально изменить картину на поле боя.

© ru.wikipedia.org / Масштабная модель танка "Маус"

Предпосылки для воплощения идеи сверхтяжелого танка

Ближе к 1942 году германская военная машина утратила темпы наступления на Восточном фронте. Также стал очевиден разрыв в экономическом потенциале с СССР и союзниками. Немецкая промышленность более не могла обеспечивать поставки паритетного количества техники в войска. Выход из ситуации видели в компенсации количества качеством. Вермахту требовался неуязвимый танк, способный заменять собой целые подразделения.

«Мышонок» задумывался как танк прорыва, с броней максимальной толщины, полностью защищенный от огня сухопутной артиллерии того времени. В то же время многие немецкие военачальники критиковали «сверхпроекты», считая подобные затраты ресурсов нерациональными. Основной тезис: крупную технику сложно скрыть от авиации противника, что повышает ее уязвимость.

Интересный факт: Эрвин Роммель и Хайнц Гудериан выступали за дальнейшее совершенствование средних танков Pzkpfw IV. Такие машины можно было выпускать массово даже в условиях экономии ресурсов.

Разработка и практическая реализация танка «Маус»

Проект «Мышонок» был разработан немецким конструктором Фердинандом Порше в 1942 году, дорабатывался вплоть до весны 1945 года. Изначально предполагалась установка одного 150-мм орудия при боевом весе машины 175 тонн. От первоначальной концепции отступили в пользу комплексного вооружения из двух пушек (120-мм и 75-мм) плюс пулемет. Дизельный силовой агрегат заменили бензиновым (карбюраторным авиационным) двигателем «Даймлер-Бенц» МВ 509.

Масса техники возросла до 189 тонн, что исключало передвижение по большинству автомобильных мостов. Проблема решалась за счет реализации возможностей для форсирования рек машинами в парной связке. От остававшегося на берегу «Мауса» питание и команды управления передавались под воду «второму номеру». Далее танки «менялись ролями». Соответственно, Pzkpfw.VIII имел полностью герметичный корпус, разработанный с применением технологий времен подготовки к оккупации Великобритании.

Первый прототип заложили в 1942 году – изделие послужило основой для пяти неудачных танков, отправленных в металлолом. Развитие получила вторая версия машины, на базе которой создали два «Мышонка», еще девять так и остались «на бумаге».

За разные элементы конструкции отвечали три компании: «Крупп» (корпус, башня), «Сименс» (трансмиссия, электроника) и «Даймлер-Бенц» (силовая установка). Готовая техника находилась на полигоне вплоть до апреля 1945 года, далее была уничтожена из-за невозможности эвакуации ввиду приближения подразделений Советской армии.

Интересный факт: использование бензинового карбюраторного двигателя обусловлено необходимостью обеспечить устойчивость к сильным морозам. Планировалось применять сверхтяжелые танки на Восточном фронте, чтобы сдержать наступление советских войск.

Конструкция, особенности, характеристики танка «Маус»

В ходе заводских испытаний 1943 года машина продемонстрировала хорошую управляемость, легко преодолевала препятствия. Высокие эксплуатационные качества обеспечивались рядом эффективных технических решений. Применялась ходовая часть многокаткового типа с гусеницами шириной 1100 мм. Несмотря на мощное бронирование по периметру корпуса, танк создавал ограниченное давление на грунт. Основной мотор дополнялся двумя электродвигателями.

«Маус» был способен развивать скорость в пределах 20 км/ч по шоссе (18 км/ч на пересеченной местности), имел запас хода 100 км. Танк оснащался подвеской, сблокированной попарно на вертикальных пружинах. Крутящий момент передавался на колеса через двухступенчатый редуктор (от пары независимых электросистем). Мощность 12-цилиндрового двигателя с турбонаддувом и жидкостным охлаждением – 1250 л. с. Предельный градус преодолеваемого подъема – 3,8, максимальная высота стенки – 1,4, глубина рва – 2,3 метра.

Экипаж танка состоял из шести человек, при этом командир, стрелок-наводчик орудия и два заряжающих размещались в башне над боевым отделением. Водитель и радист находились в рубке управления, смонтированной в корпусе между двумя топливными баками.

Необходимые показатели проходимости танка «Маус» в условиях сложной местности обеспечивались благодаря электромеханической трансмиссии. Приводы на разные гусеницы могли работать автономно друг от друга. Также устанавливалось два электрогенератора питания тяговых моторов. Для наведения пушек на цель использовался перископический прицел TWZF, с помощью которого можно было захватывать объекты на расстоянии до 1,7 км (диапазон углов от -10 до +25 град.). Предполагалось ведение огня с дальней дистанции.

Толщина брони «Мышонка» достигала 160–210 мм. Снижение защиты до 105–120 мм допускалось только в нижней части корпуса, ближе к днищу. В качестве головного орудия использовалась нарезная противотанковая пушка KwK-44 L/55 калибром 128 мм, ранее опробованная на САУ «Ягдтигр». Изделие приняли на вооружение вермахта в 1944 году. Основное преимущество – способность пробивать 187-мм броню с расстояния 1500 метров. Для применения на средней дистанции больше подходила штатная 75-мм KwK-40, созданная под танки Pzkpfw IV и самоходки серий StuG III, StuG IV, Jagdpanzer IV/48. Модель имела полуавтоматический затвор клинового типа.

Оружие ближнего боя «Мауса» представлено классическим MG-34 (7,92 мм), разработанным еще до начала войны. Универсальный единый пулемет использовался как пехотными, так и бронетанковыми частями. Скорострельность в станковом варианте достигает 1200 выстрелов в минуту, при дальности поражения «живых целей» вплоть до 2000 метров. Перевозимый боекомплект для основного орудия и дополнительной пушки – 61 и 200 снарядов соответственно. Также предусматривалось размещение ящиков с пулеметными лентами общей емкостью 2000 патронов.

Развитие концепции танка «Маус»

Идея сверхтяжелых танков устарела уже к началу второй «большой войны». В индустриальную эпоху основой сухопутных сил становилась массовая средняя техника. Большие и неповоротливые машины легко уничтожались ударами с воздуха, были неэффективны в условиях городского боя или сложного ландшафта. По сути, речь о возврате к многобашенным изделиям, предназначенным для плотного взаимодействия с пехотой и стационарной артиллерией. Pzkpfw.VIII лучше подходил для обороны.

Интересный факт: схожий проект разрабатывался в США под литерой Т28 (Т95), но также не получил развития. T28 весил около 95 тонн, имел пушку калибром 105 мм (экипаж четыре человека). Дополнительное вооружение отсутствовало. Впоследствии танк переоборудовали в САУ, снизив массу до 86 тонн (к 1946 году построили две машины).

Боевое применение танка «Маус»

«Маусы» в реальном бою не применялись. Машины оказались слишком дорогими, тяжелыми и сложными. Из остатков двух взорванных танков советские инженеры собрали один музейный экспонат, который теперь можно увидеть при посещении технического центра парка «Патриот» (Московская область). Полезны оказались технические решения, связанные с созданием Pzkpfw.VIII. Например, удалось усовершенствовать трансмиссию, оптимизировать системы управления – опыт активно перенимали в СССР, США, послевоенной Германии.

Интересный факт: Pzkpfw.VIII стал основой для различных виртуальных «супервооружений», распространенных в видеоиграх на тему Второй мировой войны. Также аналоги «Мышонка» встречаются в фантастических фильмах и мультипликации. Двухпушечный танк – отсылка к первым бронированным машинам 1915–1930 годов.

Выводы

Идеологи Третьего рейха пропагандировали превосходство своей нации, что отражалось на вооружениях, иногда в ущерб традиционной немецкой практичности. «Маус» можно считать одной из попыток преодолеть экономические законы, по которым Германия проигрывала войну в случае неудачного блицкрига против Советского Союза.

В индустриальную эпоху армии стали массовыми, что предполагало выпуск техники соответствующими объемами. Штучные уникальные экземпляры уже не могли повлиять на исход сражения. Также на первое место выходило взаимодействие между разными родами войск, повышалось значение авиации, ракетного вооружения. Pzkpfw.VIII выпадал из описанной концепции, олицетворяя собой выдержки из героических эпосов. При этом танк стал прототипом для отработки многих теорий, востребованных военными инженерами.

В течение 1950–1960-х годов ведущие армии мира полностью отказались от использования тяжелой бронетехники разного класса. На смену узкоспециализированным машинам пришли основные танки – советского типа либо стандарта НАТО. Первый вариант предполагает массированные атаки волнами самоходной техники при поддержке артиллерии, второй вписывается в идею точечного взаимодействия и поддержки.