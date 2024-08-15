Почему очкарики реже страдают от деменции

В ходе анализа нескольких исследований британские ученые обратили внимание на связь между зрением и здоровьем мозга. Врач Эмер Максуини в интервью The Sun рассказала, что коррекция проблем со зрением — это не только улучшение качества жизни, но и важный шаг в профилактике деменции.

Почему зрение так важно

По статистике около 2% случаев деменции напрямую или косвенно вызвано проблемами со зрением. Почему? Дело в том, что наш мозг постоянно обрабатывает информацию, поступающую от органов чувств. Зрение играет в этом процессе ключевую роль. Когда мы видим мир четко и ясно, наш мозг активно работает, анализирует информацию и создает связи между различными ее фрагментами. Это тренирует когнитивные функции, в том числе память, внимание и способность к обучению.

Как нарушения зрения влияют на мозг

Если человек плохо видит, его мозг реже получает подобные стимулы. Это приводит к тому, что нейронные связи становятся менее прочными, а когнитивные функции ослабевают. В результате риск развития деменции повышается. Поэтому так важно использовать очки или контактные линзы, чтобы мозг получал качественную и четкую «картинку»