Пять главных слов, по которым можно распознать телефонных мошенников

В последнее время телефонное мошенничество стало настоящим бедствием для многих доверчивых граждан. Злоумышленники используют различные схемы, чтобы обмануть людей и завладеть их деньгами. Банковские специалисты рассказали об особенностях общения мошенников, которые должны насторожить.

© Русская семерка

Как действуют мошенники

Мошенники часто представляются представителями государственных органов или банков, чтобы создать иллюзию легитимности своих действий. Например, они могут сообщить, что вы являетесь подозреваемым по какому-то уголовному делу или, что ваши доныне были похищены и необходимо перевести деньги с банковского счета, пока преступники не получили к нему доступ. Чтобы создать иллюзию собственной весомости, злоумышленники часто используют такие слова и фразы: «ФСБ», «МВД», «Центральный банк», «безопасный счет» и «сообщите код». Эти термины вызывают у граждан страх и доверие, что и является главной целью мошенников.

Новые схемы мошенничества

С каждым годом мошенники изобретают все более изощренные способы обмана. Например, в последнее время, злоумышленники стали все чаще представляться сотрудниками мобильных операторов. Они могут сообщать о необходимости подтверждения каких-либо действий с вашей стороны или о том, что ваша сим-карта будет заблокирована. В таких случаях важно не поддаваться панике и самостоятельно обратиться в службу поддержки вашего оператора, чтобы проверить информацию.

Защита от мошенничества

В связи с ростом числа мошеннических схем, Министерство цифрового развития России начало работу над созданием единой платформы для защиты граждан. В проекте участвуют правоохранительные органы, Банк России, финансовые организации и операторы связи. Эта платформа будет автоматизировать взаимодействие между уполномоченными органами и организациями, что позволит быстрее реагировать на случаи мошенничества. Первый этап разработки планируется завершить к концу 2026 года.

Как не стать жертвой

Не доверяйте незнакомцам. Если вам звонят с подозрительными вопросами, лучше всего прекратить разговор. Настоящие банковские специалисты не будут запрашивать личные данные по телефону.

Проверяйте информацию. Если вам сообщили о проблемах с вашим счетом или картой, перезвоните в банк по официальному номеру и уточните ситуацию.

Обучайте близких. Расскажите своим родным и друзьям о новых схемах мошенничества, особенно пожилым людям, которые могут быть более уязвимыми.

Используйте новые технологии. Установите приложения для защиты от мошенников, которые могут блокировать подозрительные номера.

Сообщайте о мошенничестве. Если вы стали жертвой мошенников или получили подозрительный звонок, обязательно сообщите об этом в правоохранительные органы.