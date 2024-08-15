Пять главных слов, по которым можно распознать телефонных мошенников

5 главных слов: как распознать телефонных мошенников
В последнее время телефонное мошенничество стало настоящим бедствием для многих доверчивых граждан. Злоумышленники используют различные схемы, чтобы обмануть людей и завладеть их деньгами. Банковские специалисты рассказали об особенностях общения мошенников, которые должны насторожить.
Как действуют мошенники
Мошенники часто представляются представителями государственных органов или банков, чтобы создать иллюзию легитимности своих действий. Например, они могут сообщить, что вы являетесь подозреваемым по какому-то уголовному делу или, что ваши доныне были похищены и необходимо перевести деньги с банковского счета, пока преступники не получили к нему доступ. Чтобы создать иллюзию собственной весомости, злоумышленники часто используют такие слова и фразы: «ФСБ», «МВД», «Центральный банк», «безопасный счет» и «сообщите код». Эти термины вызывают у граждан страх и доверие, что и является главной целью мошенников.
Новые схемы мошенничества
С каждым годом мошенники изобретают все более изощренные способы обмана. Например, в последнее время, злоумышленники стали все чаще представляться сотрудниками мобильных операторов. Они могут сообщать о необходимости подтверждения каких-либо действий с вашей стороны или о том, что ваша сим-карта будет заблокирована. В таких случаях важно не поддаваться панике и самостоятельно обратиться в службу поддержки вашего оператора, чтобы проверить информацию.
Защита от мошенничества
В связи с ростом числа мошеннических схем, Министерство цифрового развития России начало работу над созданием единой платформы для защиты граждан. В проекте участвуют правоохранительные органы, Банк России, финансовые организации и операторы связи. Эта платформа будет автоматизировать взаимодействие между уполномоченными органами и организациями, что позволит быстрее реагировать на случаи мошенничества. Первый этап разработки планируется завершить к концу 2026 года.
Как не стать жертвой
Не доверяйте незнакомцам. Если вам звонят с подозрительными вопросами, лучше всего прекратить разговор. Настоящие банковские специалисты не будут запрашивать личные данные по телефону.
Проверяйте информацию. Если вам сообщили о проблемах с вашим счетом или картой, перезвоните в банк по официальному номеру и уточните ситуацию.
Обучайте близких. Расскажите своим родным и друзьям о новых схемах мошенничества, особенно пожилым людям, которые могут быть более уязвимыми.
Используйте новые технологии. Установите приложения для защиты от мошенников, которые могут блокировать подозрительные номера.
Сообщайте о мошенничестве. Если вы стали жертвой мошенников или получили подозрительный звонок, обязательно сообщите об этом в правоохранительные органы.