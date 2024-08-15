Тысячи человеческих костей: главная тайна озера Роопкунд

У подножия одной из самых высоких гор в Индии лежит озеро Роопкунд. Его воды скрывают тысячи человеческих костей, причем до сих пор непонятно, кто были эти люди и как они туда попали. Добраться до озера очень трудно, поэтому останки на дне водоема нашли лишь в XX столетии. Их происхождение пытались определить при помощи анализа ДНК, но вопросов после этого стало еще больше.

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Труднодоступное озеро с человеческими костями открыли в разгар Второй мировой войны

Кости в озере Роопкунд нашли зимой 1942 года. Открытие совершил индийский лесничий, который обходил вверенный ему район. Масштабы находки стали ясны только весной, когда сошел лед. Через прозрачные воды высокогорного озера было отчетливо видно, что на дне лежат десятки, а то и сотни человеческих скелетов.

Шла война, поэтому известие обеспокоило британские колониальные власти. Они опасались, что останки принадлежат вражеским лазутчикам, пытавшимся пробраться в британскую колонию. Специалисты-антропологи смогли изучить кости лишь в 1956 году, уже после того, как Индия получила независимость.

Первая индийская экспедиция к Роопкунду вернулась с пустыми руками. Из-за снежной бури ей даже не удалось подступиться к озеру.

Участникам второй экспедиции, ушедшей к Роопкунду спустя два месяца, повезло больше. Они подтвердили, что на дне озера действительно лежат многочисленные человеческие останки. Несколько костей доставили в Калькутту для более тщательного изучения.

Исследователи обратили внимание на то, что многие скелеты принадлежали людям необычайно высокого роста. Среди них были и мужчины, и женщины, в том числе пожилые. Радиоуглеродный анализ показал, что костям от 500 до 800 лет. Позднее специалисты подсчитали, что на дне Роопкунда лежат до 800 человеческих скелетов.

Легенда гласит, что в озере лежат кости царя и его свиты, просивших прощения у богини Парвати

В окрестных селах сохранились сказания о людях, которые в глубокой древности нашли последнее пристанище на дне озера Роопкунд. По легенде, они пришли из далекого царства, которое однажды навестила богиня Парвати — дочь владыки гор Химаваты и супруга бога Шивы. Она вернулась оттуда обиженной и прокляла это царство. С тех пор там то и дело случались ужасные катаклизмы.

В конце концов правитель далекого царства решил отправиться в паломничество и добиться прощения. Его сопровождали не только супруга и придворные, но и музыканты с танцовщицами.

Это разозлило Парвати еще больше. Она сбросила танцовщиц прямиком в преисподнюю, а на остальных наслала ужасную бурю с градом. Погибли все паломники до единого.

Первые исследователи костей озера Роопкунд рассматривали и более прозаичные версии. По одной из них, кости принадлежали воинам султана Дели, которых в XIII веке послали завоевывать Тибет. Однако проблема заключалась в том, что в озере не нашли оружия, которое наверняка было бы у солдат. Под водой лежал только одни наконечник от копья, зато были найдены музыкальные инструменты.

По другой версии, это останки купцов, следовавших в Тибет со своим товаром и заблудившихся в непогоду. Специалисты не исключали также, что в озеро сбрасывали останки погибших во время эпидемии. Кроме того, возможно, Роопкунд представлял собой своеобразное кладбище для святых старцев. Описаний этого ритуала не сохранилось, но он вполне мог существовать.

Среди погибших в основном молодые мужчины и женщины, у которых не было ни оружия, ни товаров

Со временем Роопкунд превратился в популярную туристическую достопримечательность. Если возле озера и оставались древние следы, которые не успели исследовать археологи, то их затоптали орды любопытствующих. Многие кости украли, другие выловили из воды и разложили на берегу.

Американский антрополог Уильям Сакс, изучавший кости из Роопкунда с 2005 года, пришел к выводу, что ни одна из существовавших гипотез не объясняет их происхождение. Это точно не потерянная армия: в озере не было ни оружия, ни останков лошадей. Кроме того, слишком заметная доля останков принадлежала женщинам и детям (детские кости тоже нашли).

Сакс и его коллеги не обнаружили никаких признаков того, что в тех местах бушевала эпидемия. Сражений или кровавых ритуалов возле озера тоже не случалось.

Версия о монашеском кладбище тоже не выдержала критики: большинство погибших были не святыми старцами, а взрослыми мужчинами и женщинами от 18 до 35 лет.

Предположение, что это был караван, который сбился с пути, также не подтвердилось. В этом случае археологи нашли бы товары и останки тягловых животных, но ни того, ни другого в Роопкунде не оказалось.

Многие останки принадлежат выходцам из Средиземноморья, пропавшим в Гималаях

В 2019 году авторитетный научный журнал Nature опубликовал результаты нового генетического исследования останков из озера Роопкунд. Специалисты обнаружили, что все кости делились на три типа, которые они обозначили латинскими буквами A, B и C.

Останки типа A принадлежали индийцам, причем из самых разных частей страны. Останки типа C принадлежали единственному человеку, родившемуся где-то в Юго-Восточной Азии и каким-то образом добравшемуся до Роопкунда. Самый озадачивающий результат оказался связан с типом B.

Генетический анализ показывал, что к типу B относились жители Средиземноморья. По ДНК они ближе всего к жителям греческого острова Крит.

Диета людей, относящихся к типу B, была характерна не для Индии, а для Греции и других средиземноморских стран. Среди них имелись и мужчины, и женщины, но не было родственников.

Не все останки попали на дно озеро одновременно. Останки типа А, принадлежавшие индийцам, оказались там между 700 и 950 годами нашей эры. Останки типа B и С, то есть выходцев из Средиземноморья и Юго-Восточной Азии, прибавились к ним существенно позже — вероятно, в XVIII столетии.

Ученые пока не могут объяснить, как выходцы из Средиземноморья попали в Гималаи

Записи о множестве заморских путешественников, пропавших в Гималаях в XVIII веке, не могли не сохраниться. До 1950-х годов там редко бывали иностранцы, а в таком количестве — скорее всего никогда. Однако никаких сообщений об этом нет.

«Я не слышал ни слова об этом, — говорит антрополог Уильям Сакс. — Нет даже намека на такую историю — ни сказок, ничего».

В 326 году до нашей эры греческий полководец Александр Македонский вторгся в Индию. На севере Пакистана до сих пор есть люди, которые считают себя потомками его солдат, так и не вернувшимися в Грецию.

Они называют себя калашами и почти неотличимы от других жителей региона, но генетический анализ подтверждает, что их предки действительно были из Европы.

Напрашивается версия, что останки выходцев из Средиземноморья, найденные в озере Роопкунд, тоже принадлежали потомкам солдат Александра Македонского или других, менее известных завоевателей. Но сравнение их ДНК с ДНК калашей показывает, что между ними было мало общего.

Еще одну гипотезу предложил археолог Стюарт Фидел. Он считает, что останки типа B принадлежат армянским торговцам. В XVII и XVIII столетиях они возили жемчуг, янтарь и олений мускус в Индию, Тибет и Непал. Фидел предполагает, что возле Роопкунда у них могла быть назначена встреча с индийскими партнерами. Но подтверждений этой теории пока нет.