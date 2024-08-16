В какие иллюминаторы космонавты смотрят на Землю с МКС

Оказывается, диаметр самого маленького иллюминатора российского сегмента Международной космической станции составляет всего 10 см. А диаметр одного из самых больших - почти 43 см.

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То, как устроен космический дом, где месяцами живут экипажи, интересует очень многих. Скажем, сколько на станции "окон"-иллюминаторов и насколько они большие. Об этом рассказал спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, который выполняет сейчас годовой полет на МКС.

Напомним, 5 июня Олег Кононенко установил новый рекорд в истории пилотируемой космонавтики: общее время его работы на орбите достигло 1 000 суток. Такого "звездного багажа" за плечами нет ни у одного землянина!

В сентябре прошлого года он отправился в свой пятый полет, имея за плечами 736 суток. Спуск запланирован на сентябрь. И к этому времени его налет составит 1110 суток.

Так вот, по словам Олега Кононенко, три модуля российского сегмента МКС оснащены 15 иллюминаторами: для визуальных наблюдений земных и космических объектов, проведения фото- и видеосъемок, выполнения научных экспериментов.

В служебном модуле установлено 12 иллюминаторов. Самый маленький из иллюминаторов расположен в переходной камере с видом на пристыкованный грузовой корабль "Прогресс-МС".

Конструкция всех иллюминаторов - пакет из двух стекол с воздушной прослойкой между ними.

Иллюминаторы 1 и 2 размещены в каютах.

"Эти иллюминаторы оборудованы внутренней диафрагменной светозащитной шторкой. Иллюминаторы 3-9 - надирные, они находятся в малом диаметре служебного модуля. На наружных стеклах этих иллюминаторов, кроме иллюминатора 9, нанесена специальная пленка для защиты от пропускания света в ультрафиолетовом диапазоне волн. Остекление иллюминатора 9 выполнено из кварцевого стекла, пропускающего ультрафиолетовые лучи. Снаружи он закрывается крышкой с электроприводом. Диаметр иллюминатора составляет почти 43 см", - подчеркнул Кононенко.

Диаметр практически всех остальных иллюминаторов - около 23 см. В переходном отсеке служебного модуля расположены иллюминаторы 12-14. Как правило, поясняет космонавт, они закрыты и открываются только на время проведения научных экспериментов и при необходимости мониторинга конструкции российского и американского сегментов.

Надо заметить, что на космической станции есть также отдельный модуль Cupola ("Купол"), разработанный и изготовленный Европейским космическим агентством. Он имеет 7 крупных кварцевых иллюминаторов. Фактически, модуль был специально разработан для обзора диаметром 2 м и высотой в 1,5, где верхнюю часть занимает 1 центральный, круглый иллюминатор и 6 трапециевидных, по его периметру.