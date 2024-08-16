«Хоть бы хны»: какой у этого выражения тайный смысл

«А тому хоть бы хны!» – этот фразеологизм, обозначающий безразличного к чему-либо человека, по сей день часто используют русские люди. В то же время мало кто задумывается над тем, что значит это выражение на самом деле.

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Звук плача

Вопросы в данном выражении вызывает непонятное слово «хны». Советский учёный Дмитрий Ушаков относил «хны» к звукоподражаниям, а конкретно к звуку плача. Из этого же слова, по мнению некоторых исследователей, появился глагол «хныкать». По этой логике, «хоть бы хны» означает «хоть бы заплакал», то есть проявил сильные эмоции.

Невнятный звук или храп

Доктор филологических наук, профессор МГУ Николай Шанский считал, что слово «хны» означает любой невнятный, неясный звук, который собеседник издаёт в ответ на обращенную к нему речь.

В.И. Даль писал о том, что «хны» могло означать храп. В качестве примера Даль приводит предложение из Костромской губернии: «Уж он давно хны». Оно обозначало: «Уж он давно спит».

Хана

Некоторые исследователи русского языка считают, что междометие «хны» произошло от жаргонного существительного «хана», то есть «конец», «крышка», «смерть». Интересно, что и в этом случае смысл фразеологизма остаётся прежним: человеку, которого характеризуют посредством этого выражения, всё безразлично настолько, что даже приближающаяся опасность не может вызвать у него реакцию.

Отметим, что этимология существительного «хана» достоверно не определена. Возможно, это слово произошло от глагола «хануть», употребляемого ранее в Сибири и обозначавшего «исчезнуть».