Хабиба зажали в угол: как чемпиону пришлось отдать сотни миллионов рублей

Российский боец, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов закрыл все долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщил телеграм-канал SHOT. О финансовых проблемах Хабиба впервые стало известно в мае, а 1 июля информация об аресте счетов из-за долгов перед ФНС официально подтвердилась. Тогда же стало известно о закрытии нескольких его фирм из-за недостоверных сведений в документах.

За эти месяцы СМИ называли разные суммы долга бойца, но все они были вокруг 300 млн рублей. Кто-то даже предполагал, что россиянин вернётся в октагон, чтобы решить проблемы. Но он справился и без возвращения в большой спорт, выплатив необходимую сумму.

Долги у Нурмагомедова возникли из-за бизнеса, которым он занялся по окончании карьеры. Однако не вся его деятельность приносила прибыль – а некоторая и вовсе канула в лету. Как, например, туристическое агентство «Хикмет тревел».

Помимо этого, у бойца было много и других проектов, куда он вкладывался: это и кофейня «Папаха» в Дагестане, и промоушен Eagle FC, и даже благотворительный фонд. Но налоговую заинтересовала в большей степени другая деятельность спортсмена – зарубежная. Хабиб стал работать на Турцию и ОАЭ, вкладывая свои средства в гостиничный бизнес. Кроме того, у бойца есть и спортивный зал в Эмиратах. По информации Mash, на начало мая его сумма задолженности перед ФНС составляла 306 млн рублей, однако эти новости быстро опровергли и дядя Хабиба, и его команда.

«Не лез в кошелёк Хабиба и его финансовые дела. Многие же не знают о делах своего племянника. Вот и я также. Не знаю, кто говорит про арест счетов Хабиба, но, думаю, эта информация неверная. Сейчас пишут что попало», – говорил Нурмагомед Нурмагомедов в интервью Sport24 в начале июля.

Однако вскоре в ФНС подтвердили информацию об аресте счетов бойца, только сумма слегка отличалась – 297 млн рублей.

Откуда возникла эта сумма, объяснили представители налоговой.

«Основанием возникновения задолженности Хабиба Нурмагомедова стала неуплата налогов, пеней и штрафов. Это подтверждено вступившим в законную силу решением по результатам выездной налоговой проверки, которая была завершена ещё в 2023 году. Решение по выездной проверке вынесено 22 декабря 2023 года. Доначисленная сумма в рамках выездной налоговой проверки была в связи с неуплатой налогов с доходов, полученных из‑за рубежа за налоговый период с 2019 по 2021 год. У налогоплательщика было достаточно времени для погашения своих обязательств. 23 апреля 2024 года решение вступило в законную силу. В связи с этим сумма взыскивается в установленном законом порядке в связи с неуплатой по требованию», — цитировал представителей ФНС «Матч ТВ».

Ещё одну версию такого долга назвал юрист Алексей Гудас.

«Возможно, была использована схема «дробления» бизнеса, а налоговая это обнаружила. «Дробление» — это когда Нурмагомедов получает доход от бизнеса, но юридически оформляет полученные деньги на третьих лиц. В случае выявления подобных схем налоговая всё пересчитывает», — говорил Гудас «Чемпионату».

И это действительно могло быть так, ведь в мае Mash сообщал, что Хабиб вышел из состава учредителей некоторых фирм, переписав их на своих близких и друзей.

Разумеется, как порядочный гражданин, Хабиб закрыл весь долг, тем более ему могло грузить тюремное заключение за неуплату долгов в особо крупном размере. Однако, так как ранее боец не был замечен в подобных правонарушениях, в случае погашения долга его бы освободили от уголовной ответственности.

Таким образом, Хабиб в очередной раз показал, что за свои поступки он всегда отвечает, а этот неприятный инцидент не будет порочить его честь. Совсем скоро эпизод с ФНС забудут, но победы бойца в октагоне и его серия без поражений навсегда останутся в памяти его поклонников.