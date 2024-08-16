Вынимать мозги у известных людей: как в СССР возникла такая странная идея

Согласно философии материализма, которая господствовала в СССР, «сознание есть внутреннее состояние материи». Следовательно, корни таланта, гениальности и других выдающихся качеств личности следует искать в строении нервной системы. С этой целью в стране приступили к созданию Всесоюзного пантеона мозга великих людей, который представлял собой огромную коллекцию законсервированных человеческих мозгов.

Мозг – это экспонат

Основать Всесоюзный пантеон, который могли бы посещать все желающие, предложил советский невропатолог Владимир Бехтерев, возглавлявший на тот момент ленинградский Рефлексологический институт мозга. В 1927 году академик заявил, что создание пантеона необходимо для увековечивания памяти выдающихся деятелей, а также для научного изучения мозга «в связи со специфическими особенностями их одарённости». Первыми пополнить коллекцию должны были сохранённые в формалине «интеллектуальные внутренности» химика Дмитрия Менделеева, композитора Антона Рубинштейна, писателя Михаила Салтыкова-Щедрина и некоторых других выдающихся личностей.

Кроме того, планировалось для будущего учреждения создать нормативно-правовую базу. Советская власть должна была выпустить декрет, дающий право комитету пантеона на изъятие и препарирование мозгов выдающихся людей. В других же городах СССР следовало назначить представителей пантеона – профессоров анатомии. Учёный отмечал – «в огненном периоде строительства СССР люди сгорают быстро», подтверждая свои слова недавними смертями Есенина, Кустодиева, Васнецова, Дзержинского и других талантливых людей.

Главный идеолог создания пантеона скончался 24 декабря 1927 года при загадочных обстоятельствах – вскоре после визита к Иосифу Сталину. Его мозг, по иронии судьбы, и извлекли из черепной коробки одним из первых.

Плохая идея

В январе 1928 года состоялось заседание комиссии «для рассмотрения вопроса об организации Всесоюзного пантеона». В неё вошли ректор Коммунистической академии Михаил Покровский, наркомы просвещения и здравоохранения Анатолий Луначарский и Николай Семашко.

Было решено, что организовывать пантеон в Ленинграде нецелесообразно, так как в Москве уже функционировал институт по изучению мозга при Наркомздраве, где хранился мозг Владимира Ленина, расчленённый на 30 тысяч фрагментов. При этом окончательно от идеи изучать «содержание головы» многих выдающихся государственных деятелей в СССР не отказались. Пантеон создали на базе Лаборатории по изучению мозга В. И. Ленина, но он оказался недоступен для посещения рядовых граждан. Впрочем, за годы существования никаких прорывных открытий его сотрудники так и не сделали.