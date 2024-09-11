AH-64 «Апач»: самый массовый ударный вертолет на планете

Американский ударный вертолет, предназначенный для поддержки наземных войск и уничтожения бронированной техники. Способен выполнять задачи в любое время суток и в сложных метеоусловиях. «Апачи» составляют основу парка боевых вертолетов армии и Национальной гвардии США. Используются вооруженными силами 17 стран. Принимали участие в шести крупных войнах. Являются самыми массовыми ударными вертолетами на планете. Производятся и модифицируются до сих пор.

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История создания вертолета AH-64

Во время Вьетнамской войны американцы убедились в эффективности боевых вертолетов. Но полноценной и недорогой замены вертолету AH-1 «Кобра» долго не могли найти. Поэтому в ноябре 1972 года был объявлен конкурс в рамках программы создания Advanced Attack Helicopter («Передового ударного вертолета»). Эту машину нацеливали на круглосуточную борьбу с танками. Свои проекты представили все ведущие авиакомпании, среди которых были Boeing, Grumman, Lockheed, Sikorsky Aircraft, Bell Helicopter и Hughes Helicopters.

Но в финал удалось выйти только двум корпорациям. Летом 1973 года с ними были заключены контракты на создание прототипов. К осени Bell представила модель 409, а Hughes – модель 77. Машины впервые поднялись в воздух 22 ноября и 30 сентября 1975 года соответственно. После проведения сравнительных испытаний было выявлено, что прототип компании «Хьюз» превосходил конкурента в маневренности и скорости подъема. Поэтому в конце 1976 года этой модели присудили победу в конкурсе.

Интересные факты: машины получили свое прозвище в честь одноименного племени апачи. Традицию называть вертолеты именами выдающихся индейцев (или их групп) создал генерал Гамильтон Хаус в середине XX века. Ради производства этих вертолетов был специально возведен завод в Аризоне. В 1984 году авиастроительная корпорация McDonnell Douglas приобрела компанию Hughes Helicopters и получила все контракты на создание «Апачей». Однако в 1997 году она была поглощена концерном Boeing.

Но из-за того, что инженерам не удавалось довести конструкцию вертолета до приемлемого состояния, приходилось продолжать испытания еще несколько лет. За этот период машина налетала около 2400 часов. Только к концу 1981 года ей присвоили наименование AH-64A Apache и развернули серийное производство. Через два года был собран первый полноценный вертолет. К лету 1986 года была сформирована первая армейская эскадрилья (18 единиц) AH-64. Спустя три года машины начали передавать войскам Национальной гвардии США.

Конструктивные особенности вертолета AH-64

Это одновинтовой вертолет с четырехлопастными винтами (несущим и рулевым), небольшим крылом и трехстоечным колесным шасси. Его фюзеляж самолетного типа изготовлен из алюминиевых сплавов. Кабина пилотов двухместная, выполненная по схеме «тандем». В переднем кресле располагается стрелок-оператор, а в возвышающимся над ним заднем кресле – летчик. Нижнюю и боковые части кабины защищает кевларовая броня. Место стрелка-оператора оснащено оборудованием для управления машиной в экстренной ситуации.

Лопасти несущего винта имеют пять лонжеронов, изготовленных из нержавеющей стали. Они укреплены трубчатыми стеклопластиковыми прокладками. Их титановые кромки способны выдерживать легкие соприкосновения с препятствиями (растениями) во время полетов на малых высотах. Срок службы лопастей – около 4500 часов. Рулевой винт имеет Х-образную форму, благодаря чему удается минимизировать уровень создаваемого шума.

Интересные факты: отдельные детали вертолета производятся сторонними фирмами. Например, англо-итальянская компания AugustaWestland поставляет комплектующие для британских «Апачей». Все производство фюзеляжей сосредоточено в руках южнокорейской Korea Aerospace Industries. Стоимость ранних версий «Апачей» составляла около 14,5 млн долларов. Современные модификации оцениваются в 52–61 млн долларов за единицу.

Бортовая РЛС APG-78 Longbow эффективно обнаруживает цели даже из-за препятствий. Дальность ее действия – около 8000 м. Благодаря ей осуществляются полеты на малых высотах, выявляется излучение РЛС противника, отслеживаются запуски ракет по вертолету и классифицируются наземные объекты. Она способна одновременно вести до 256 целей и нацеливать вооружение на 16 из них, а также обмениваться собранными данными с союзниками для организации совместной атаки.

За обнаружение и обозначение целей также отвечает электронно-оптическая система TADS/PNVS. Она состоит из оптики, инфракрасного оборудования ночного видения с 30-кратным увеличением, лазерного дальномера-целеуказателя, блока слежения и ТВ-камеры. Эта аппаратура располагается в носовой части фюзеляжа. Собранная ею информация отображается на лобовом стекле и нашлемном оборудовании пилотов IHADSS. Оно реагирует на движение головы оператора и позволяет обрабатывать данные, не прекращая наблюдение за целью.

Характеристики и преимущества вертолета AH-64

Длина машины составляет 17,76 м, а высота – от 3,84 до 4,95 м (в зависимости от модификации). Диаметр несущего винта равен 14,63 м, а занимаемая им площадь во время работы – 168,11 м². Без боекомплекта различные версии вертолета весят от 4,6 до 5,35 тонны. Они способны поднимать в воздух от 3,3 до 5 т груза. В опоры шасси встроены амортизаторы, обеспечивающие поглощение ударной энергии при аварийном снижении со скоростью 12,8 м/с. Благодаря этому предотвращается травмирование пилотов.

Вертолеты оснащены двумя турбовинтовыми двигателями, каждый из которых способен работать автономно в случае выхода из строя одного из них. На разные модели установлены General Electric T700-701/C/D, мощность которых составляет 1696/1890/2000 л. с. соответственно. Модификация WAH-64D укомплектована двигателем от компании Rolls-Royce – Turbomeca RTM322, выдающим 2100 л. с. Для снижения теплового излучения моторов на их выхлопные элементы установлена система Black Hole.

В двух топливных баках размещается 1420 литров горючего, благодаря которому обеспечивается дальность полета до 407 км. При использовании подвесных баков этот показатель увеличивается до 2020 км. Машина способна развивать скорость до 300 км/ч (при максимально допустимой 365 км/ч) и поддерживать крейсерскую скорость – 265 км/ч. Может эффективно действовать на высоте до 6,1 км, находиться в воздухе от 2,44 до 3,57 ч и взлетать со скоростью от 7,5 до 12,7 км/ч (в зависимости от модификации). Выдерживать перегрузки до 3,5 g.

Для уничтожения воздушных и наземных целей на расстоянии до 3 км используется одноствольная 30-мм пушка М230 Chain Gun с 1200 патронами к ней. Она располагается в носовой части фюзеляжа и может вести огонь как осколочно-фугасными зарядами (М799), так и бронебойно-кумулятивными (М789). За поражение бронированной техники отвечает ПТУР AGM-114 Hellfire. На внешней подвеске крепятся до 16 таких ракет, способных работать по целям, расположенным на удалении до 11 км.

Кроме того, предусмотрена возможность размещения четырех пусковых установок с 19 неуправляемыми ракетами Hydra 70 в каждой. Или использования комплекса класса «воздух – воздух» Stinger (ATAS). Экспортные версии вертолета также оснащаются ракетами Spike и AGM-65 Maverick. Управление вооружением осуществляется с помощью системы AAWWS, способной эффективно действовать даже в условиях тумана и дождя.

История развития вертолета AH-64

Базовой армейской версией является AH-64A. Они производились до 1994 года, и за это время было создано 827 единиц для армии США. Кроме того, эта модификация активно экспортировалась в страны Ближнего Востока, Грецию и Нидерланды. Затем начался процесс их переоснащения в AH-64D Longbow. Эти машины получали современную РЛС, более мощную силовую установку и другое передовое оборудование. 17 экземпляров переоборудовали в GAH-64A – учебно-тренировочную версию.

Из семи базовых вертолетов создали JAH-64A – машину для специальных летных исследований. Она оснащена системой записи параметров полета и передачи этой информации на землю. Британские союзники получили лицензию на производство собственной версии «Апачей» WAH-64. Эти вертолеты выпускались компанией AugustaWestland. На них устанавливали двигатели от Rolls-Royce и интегрированную систему защиты HIDAS. Всего было произведено 67 штук.

С 2010 года производятся AH-64E Apache Guardian с укрепленным лопастями винтов и модернизированными двигателями, а также системами управления полетом и огнем. Используется в качестве пункта управления беспилотниками. Планируется выпуск переработанной версии этой машины – AH-64E Block 2 Compound. Значительно увеличится грузоподъемность (до 2700 кг), скоростные характеристики (до 342 км/ч) и дальность полета (до 850 км).

Боевое применение вертолета AH-64

АН-64 впервые вступили в бой в конце 1989 года, во время вторжения США в Панаму. В кампании приняли участие 11 вертолетов, которые без существенного противодействия осуществляли ракетные обстрелы противника. Машины налетали 240 часов, преимущественно в ночное время. Затем они были задействованы в операции «Щит пустыни». Примечательно, что в ноябре 1990 года одна из машин случайно уничтожила собственный оружейный склад. Они начали операцию «Буря в пустыне», поразив багдадские РЛС.

Во время наземной фазы кампании вертолеты эффективно уничтожали иракские танки (от 278 до 500). За период войны в Персидском заливе было осуществлено 652 вылета, а потеряно всего три машины. В 1999 году эскадрилья «Апачей» была направлена в Албанию для участия в военном конфликте НАТО и Югославии. Один из вертолетов потерпел крушение во время тренировочных маневров, пилоты погибли. Но в активной фазе противостояния AH-64 задействованы не были.

Весной 2003 года их задействовали при нанесении первых ударов во время вторжения в Ирак. Они действовали успешно, но несли потери из-за плохой организации боя. Из-за полетов над населенными пунктами был сбит один вертолет, а 29 получили повреждения. Еще одна машина потерпела крушение во время взлета. С 2005 года, после начала активной партизанской войны, боевые потери возросли до 27 единиц. Через год было сбито еще три машины, а в 2007-м уничтожено семь экземпляров как в воздухе, так и на земле.

Несмотря на потери, вертолеты оказались эффективным средством антипартизанской борьбы и внесли существенный вклад в победу коалиционных войск. Но эти машины использовались не только американскими войсками. Так, в 1991 году израильтяне применили их для обстрела ливанской территории. До 1996 года с их помощью подавляли активность «Хезболлы» и палестинских повстанцев во время второй Интифады. Обеспечивали поддержку наземных сил в ходе операции «Защитная стена».

Первые потери отмечены только в летом 2006 года, когда три вертолета не вернулись после обстрела объектов «Хезболлы» в Ливане. Британцы задействовали свои машины во время операции Herrik в Афганистане. С их помощью ликвидировали руководство талибов, а также защищали транспорт, осуществляли разведку и другие действия. «Апачи» применялись и при вторжении в Йемен в 2015 году. Они отметились расстрелом пассажирского корабля и убийством 42 человек. По итогам было потеряно 11 машин.

Распространение вертолета AH-64 в мире и современное использование

Вертолеты активно закупались союзниками США с начала серийного производства. Сейчас Великобритания обладает 12 модификациями AH-64D и 38 AH-64E. Кроме того, собственными силами произвели 37 версий WAH-64D. США располагает 740 вертолетами различных модификаций. 28 машин стоят на вооружении греческой армии. Египет использует 45 AH-64D. Израиль имеет 33 вертолета разных версий. Индии поставили 22 современных экземпляра.

Интересные факты: эта машина является главным героем фильма «Огненные птицы», а также принимала участие в съемках картин «Невероятный Халк» и «Г. И. Джо: Восстание кобры». Их можно увидеть в компьютерных играх Apache: Air Assault, Desert Strike, Arma3, DCS World и многих других. Вертолетам посвящено несколько статей – «Апачи на тропе войны» Морозова, «Апач – истребитель танков» Романа и «Апачи над Ираком» Никольского.

В армии Индонезии числятся восемь AH-64E, а Катару было продано 24 таких же машины. Воздушное пространство Кувейта защищают 16 AH-64D. Нидерланды заказали полную модернизацию всех своих 28 вертолетов. Столько же бортов предыдущей версии стоят на вооружении ОАЭ. Саудовская Аравия обладает 47 единицами «Апачей». Сингапуру было продано 19 машин. На территории Тайваня расквартировано 29 современных версий. 36 вертолетов защищают Южную Корею. 12 закреплены за Силами самообороны Японии. 96 машин заказала Польша.

Производство этих вертолетов будет продолжаться как минимум до 2028 года. При этом они должны оставаться основными ударными машинами США и союзников до 2060 года. Они постоянно дорабатываются с учетом опыта боевого применения и появления новых технологических решений. Инженеры делают акцент на повышении дальности обстрела, боевой живучести, летных качеств и минимизации существующих эксплуатационных рисков.

Вывод

Конструкция «Апачей» оказалась настолько удачной, что вертолет имеет шанс отметить свое столетие в строю. Он неплохо зарекомендовал себя во время серьезных боевых действий. Оказался ремонтопригодным и неприхотливым. Более распространен, чем основные конкуренты (например, К-52), относительно недорог в производстве и содержании. Все еще остается эффективной боевой машиной, способной решать поставленные задачи.