Как Т-80 стал «летающим танком»

Отечественный основной боевой танк. Отличается высокой скоростью, мощным вооружением и хорошей защищенностью. Т-80 стал первым в истории серийным танком со встроенной противоснарядной динамической защитой и газотурбинным двигателем в качестве единственной силовой установки. Эти боевые машины принимали участие в конфликтах на Северном Кавказе, гражданской войне в Йемене и СВО на Украине. В 2023 году было возобновлено производство современных модификаций.

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История создания танка Т-80

Разработка данной модели началась в 1968 году в процессе переоснащения танка Т-64. Исследования проводились в Ленинграде на базе специального конструкторского бюро Кировского завода. Работы возглавил Николай Попов. Первый прототип «Объект 219 сп1» появился в 1969 году. Это был модифицированный Т-64 с газотурбинным двигателем ГТД-1000Т. Но его ходовая часть не выдерживала возросшей массы машины и мощности новой силовой установки. Поэтому потребовалось существенно переработать конструкцию всего танка.

Интересные факты: Т-80 называют «летающим танком» из-за высокой скорости и хорошей маневренности. На Западе за ним закрепилось прозвище Tank of the English Channel («Танк Ла-Манша»), так как именно на этот рубеж машины были должны выходить за несколько дней в случае начала боевых действий против НАТО. За 13 лет до появления Т-80 шведы представили танк Strv 103, который был оснащен газотурбинным двигателем. Но основной силовой установкой машины был дизельный мотор, а ГДТ выполнял вспомогательные функции.

Второй прототип «Объект 219 сп2» был оснащен улучшенными колесами, гидравлическими амортизаторами, усиленными торсионами и прорезиненными гусеницами. Изменилась и форма башни. После проведения ряда испытаний, в том числе в сибирских условиях, было выявлено, что ГДТ дает преимущество при начале движения на морозе (за 2,5 минуты). Машинам с дизельным двигателем требовалось не менее 30 минут. Поэтому летом 1976 года Т-80 был принят на вооружение.

Тогда же началось серийное производство на Кировском заводе. Кроме того, выпуск различных модификаций был налажен на Омском и Харьковском заводах. Через два года было прекращено производство базовой версии, а к 1998 году – последней модификации Т-80УМ. За этот период появилось более 10 тыс. танков этой серии, которые поставлялись вооруженным силам СССР, России и на экспорт. Но после начала СВО Минобороны РФ решило возобновить выпуск этих машин.

Конструктивные особенности танка Т-80

Корпус состоит из трех основных отделений: управления, боевого и силового. Они находятся в передней, средней и кормовой частях соответственно. В первом отделении размещается механик-водитель и необходимые ему приборы. В силовом – двигатель, топливные и масляный баки, а также основные агрегаты. К среднему блоку корпуса крепится башня, в которой располагается кабина кругового вращения с местами для наводчика и командира танка.

Ходовая часть состоит из торсионной подвески с гидравлической системой амортизации и прорезиненных металлических гусениц. Ведущие колеса, которые весят 188 кг, располагаются сзади. Вес направляющих колес составляет около 230 кг. Ширина гусениц 580 мм, вес – 1,7 тонны, количество траков (гусеничных звеньев) – 80. Используется 12 двухдисковых опорных катков и 10 однобандажных поддерживающих катков.

Интересные факты: машина может оснащаться оборудованием для передвижения под водой (на глубине до пяти метров), самоокапывания (обеспечивать за 12–40 м отвал шириной более двух метров) и противоминного трала КМТ-6. Создавать дымовую завесу на протяжении 10 метров. Благодаря наличию двух насосов, откачивающих воду со скоростью 100 л/м, танк способен с ходу преодолевать реки глубиной до 1,2 м, а с подготовкой – до 1,8 м.

Передачу и прием сообщений обеспечивает радиостанция Р-123М. За коммуникацию между танкистами отвечает переговорное устройство Р-124. Ключевые элементы корпуса оборудованы автоматизированной противопожарной системой: комплексом 3ЭЦ11-2, резервуарами с фрионом и 15 датчиками. Для ручной борьбы с огнем предусмотрен огнетушитель. Этот же комплекс в сочетании с прибором радиохимразведки и фильтровентиляционной установкой обеспечивает защиту танкистов от воздействия оружия массового уничтожения.

Характеристики и преимущества танка Т-80

Управление машиной осуществляют три танкиста. Длина корпуса различных модификаций составляет 6780–7020 мм, ширина – 3525–3755 мм, а высота (вместе с башней) – 2202–2300 мм. Показатели дорожного просвета равны 451–529 мм. Масса машин – от 42 до 46 тонн. Бронирование многослойное, состоящее из стальных пластин. Лобовая часть корпуса – 550 мм, верхняя часть бортов и кормы – 80 мм, нижняя – 50 мм. Бронирование башни – 550–700 мм. Предусмотрена защита от разных типов снарядов.

Интересные факты: Т-80 стал первым в мире основным боевым танком, оснащенным встроенной динамической защитой ДЗ «Контакт-5». Она эффективно противостоит кумулятивным снарядам и ПТУРам. Газотурбинный двигатель оказался намного дороже дизельного (примерно в 10 раз) в изготовлении и эксплуатации. Кроме того, он потреблял больше топлива, терял мощность при работе на жаре, а лопатки турбины быстро изнашивались из-за воздействия пыли.

Все модификации, кроме Т-80УД (с дизельным 6ДТ), оснащались газотурбинными двигателями ГДТ-1000/1000ТФ/1250, мощность которых составляет от 1000 до 1250 л. с. Благодаря им машины способны развивать скорость до 80 км/ч по шоссе с запасом хода до 560 км. На проселочных дорогах скорость снижается до 50-60 км/ч, а запас хода – до 250–350 км. Танк оказывает удельное давление на грунт, равное 0,84 кг/кв. см. Может подниматься на возвышение, угол которого не больше 32 градусов, и пересекать рвы шириной 2,85 м.

Башня машины оснащена гладкоствольной 125-мм пушкой. В зависимости от модификации применялись марки: 2А46-1, 2А46-2, 2А46М-1 и 2А46М-4. Объем боекомплекта составляет от 38 до 45 выстрелов. Заряжание орудия производится в автоматическом режиме, поэтому танк может делать около 6–8 выстрелов в минуту. Максимальная прицельная дальность пушки при стрельбе бронебойными подкалиберными, кумулятивными и управляемыми снарядами равна 4 км, при использовании осколочно-фугасных снарядов – до 5 км.

Без прицеливания танк бьет на дистанцию до 10 км. Благодаря вращающейся башне орудие можно было развернуть на 360 градусов. В вертикальной плоскости – менять угол обстрела от +15 до -5 градусов. Для поражения пехоты противника также используется спаренный 7,62-мм пулемет ПКТ с 2000 патронов. Он обеспечивает ведение прицельного огня на расстоянии до 1,6 км. Машина укомплектована зенитным пулеметом НСВТ-12,7 «Утес» и 300 патронами к нему. Его прицельная дальность по летящим целям равна 1,5 км, а по наземным – 2 км.

Для наведения оружия на цель применяется оптика ТПД-2-49 и ночной перископ – ТПН-3-49. Управление огнем обеспечивается системой 1А33, состоящей из гиростабилизированного прицела-дальномера 1Г42, электронного баллистического вычислителя 1В517 и гидравлического стабилизатора 2Э26М. Для борьбы с высокозащищенными объектами различные модификации оснащались комплексами управляемого ракетного вооружения (КУВ) 9К112-1 «Кобра» и 9К119 «Рефлекс»/М.

Последующее развитие танка Т-80

Серийное производство базовой версии машины было завершено в 1978 году, так как конструкция постоянно дорабатывалась и появлялись многочисленные модификации. Пришедший ей на смену Т-80Б получил лазерный прицел-дальномер и КУВ 9К112-1 «Кобра», улучшенное орудие, усиленную броню башни, более мощную силовую установку и комплекс запуска дымовых гранат 902А «Туча». На его модификацию Т-80БВ в 1985 году уже установили ДЗ «Контакт» и наварили дополнительную броню.

В 2018 году появилась ее модернизированная версия Т-80БВМ. Эту модель оснастили многоканальным прицелом «Сосна-У», современной пушкой, доработанное силовой установкой с мощностью 1250 л. с. Машину укомплектовали стабилизатором вооружения 2Э58 и ультракоротковолновой радиостанцией «Акведук», новыми защитными комплексами «Реликт» и «Арена-М». Была расширена номенклатура используемых боеприпасов.

С 1984 по 1990 год серийно выпускалась модель Т-80БК с улучшенным навигационным оборудованием, средствами связи и системой электропитания. Всего было произведено 256 таких машин. В 1985 году началось производство Т-80У с новой башней и усиленной броней, КУВ 9К119 «Рефлекс» и новой системой управления вооружением. Они получили мощные 1250 л. с. моторы, комплекс ДЗ второго поколения «Контакт-5» и комбинированный ночной прицел.

В 1992 году появилась модернизированная версия Т-80УМ с радиопоглощающим покрытием, тепловизором «Агава-2» и новой радиостанцией. Было создано множество опытных и экспортных модификаций. Более 15 версий разработано Харьковским заводом в позднесоветский и постсоветский периоды. Кроме того, на базе танка спроектировали командно-штабную разведывательную машину «Ладога», ремонтно-эвакуационную БРЭМ-80У, траншейный экскаватор БТМ-4М, САУ 2С19 «Мста-С», пожарную машину и десантный паром.

Боевое применение танка Т-80

Около 150 танков были задействованы в начале Первой войны в Чечне. Они впервые вступили в бой 24 декабря 1994 года. Через четыре дня принимали участие в освобождении аэродрома Ханкалы, а затем использовались во время новогоднего штурма Грозного. По итогам конфликта было полностью уничтожено 25 таких машин. По разрозненным данным, около 250 танков принимали участие и во Второй компании, хотя по официальной информации Минобороны они не применялись.

Интересные факты: именно эти танки обстреливали Верховный совет РСФСР 4 октября 1993 года. Шесть машин Т-80УД вели огонь бронебойно-подкалиберными и осколочно-фугасными снарядами.

Переданные Белоруссией Т-80БВ использовались армией Йемена для подавления восстания хуситов в начале 2015 года. В процессе столкновения повстанцам удалось захватить одну машину и уничтожить еще один танк. Т-80 различных модификаций активно используются в рамках СВО обеими сторонами.

Распространение в мире и современное использование танка Т-80

На вооружении ВС РФ все еще находится 250 Т-80 различных модификаций. Они обеспечивают боеспособность как Сухопутных сил, так и Береговых войск ВМФ. Украинская армия использует более 80 машин. В составе армии Кипра в 2017 году числилось 82 единицы Т-80У. К 1999 году Харьковский завод выполнил контракт на поставку Пакистану Т-80УД, сейчас они эксплуатируют 315 машин. Кроме того, 40 Т-80У были проданы Южной Корее.

Интересные факты: танками Т-80 можно поуправлять в компьютерных играх Armored Warfare: Проект Армата, Rise of nations, War Thunder, Tanktastic и многих других. Эти машины принимали участие в съемках фильма «Чистилище» и сериала «Танки грязи не боятся». Они регулярно участвуют в параде Победы и танковом биатлоне. Представлены в экспозиции «История военной техники» парка «Патриот» в Кубинке, а также музеях Волгограда, Казани, Санкт-Петербурга, Омска, Хабаровска и многих других городов.

Ранее танки использовались Республикой Ангола, Египтом (34 единицы), Азербайджаном (15), Белоруссией (92), Узбекистаном (80) и Казахстаном (100). Из-за высокой стоимости обслуживания были сняты с вооружения или проданы. Несколько экземпляров были закуплены для исследований Великобританией и США. В 2023 году концерн «Уралвагонзавод» запланировал возобновить выпуск этих танков для удовлетворения нужд Минобороны РФ.

Вывод

Несмотря на большой расход топлива и сложность обслуживания, Т-80 остается эффективной машиной, способной решать боевые задачи в современных условиях. История этого танка не прекращается на протяжении 50 лет благодаря выдающимся скоростным качествам и возможности полноценного перевооружения. Они универсальны, способны участвовать в уличных боях, использовать укрытия и быстро менять позиции. Но самое главное, что на хранении все еще находятся около 3000 машин, которые относительно быстро можно вернуть в строй.