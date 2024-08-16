Самое страшное землетрясение в СССР: что случилось в Ашхабаде в 1948 году

В октябре 1948 года в столице Туркменской ССР произошло одно из самых разрушительных землетрясений в истории человечества. Подземные толчки начались неожиданно в ночное время, когда многие жители Ашхабада уже спали. Это и привело к большому количеству жертв.

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Первый «удар» граждане почувствовали поздней ночью. Ашхабадцы проснулись в ужасе, но о том, что начинается землетрясение, никто и не подумал. Так как относительно недавно завершилась Великая Отечественная война, жители города предположили, что на населённый пункт враги сбросили мощные бомбы. Только позже стало понятно, что противники Советского Союза здесь ни при чём.

Толчки (магнитуда некоторых достигала максимального значения по шкале Рихтера) продолжались на протяжении всей ночи. Всего же их было около десяти.

Такого количества оказалось достаточным, чтобы буквально стереть с лица земли туркменскую столицу. Жилые кварталы, административные здания, вокзал — всё было разрушено чуть ли не до основания. А на взлётной полосе местного аэродрома образовались гигантские трещины.

Но это ещё не самое страшное. По-настоящему ужаснуться заставляет число жертв — несколько десятков тысяч человек, большинство из которых женщины и дети.

До утра о том, что произошло в Ашхабаде, никто в стране не знал. Только спустя несколько часов после катастрофы удалось каким-то чудом отправить радиограмму в Ташкент. В сообщении говорилось о стихийном бедствии, которое обрушилось на населённый пункт минувшей ночью. В городе тут же объявили чрезвычайное положение, а на ликвидацию последствий прибыло около 30 тысяч военных.

Так как события, произошедшие в ночь с 5 на 6 октября 1948 года, решили засекретить, то установить точное число погибших теперь уже едва ли когда-то получится. По различным версиям, в Ашхабаде тогда могли погибнуть от 30 до 170 тысяч человек.

Позже эксперты указали на то, что последствия толчков могли бы быть не такими плачевными. Всего-то нужно было возводить дома с учётом региональной сейсмической активности. В 1949 году туркменскую столицу стали отстраивать заново. Только на этот раз, чтобы не повторять сделанных ранее ошибок, решили учесть советы архитекторов.