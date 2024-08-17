17 августа: что можно и нельзя делать

17 августа — это 230-й день 2024 года. В прошлом крестьяне ждали в эту дату дождей и старались убрать сено под крышу. Еще приметы советуют собрать малину. А зоозащитники призывают задуматься о спасении бездомных животных. Из нашего материала вы узнаете, что интересного запланировано на 17 августа: какой праздник сегодня справляют шопоголики, что интересного происходит у иностранцев, кого поздравить с днем ангела.

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День комиссионок, бездомных животных и другие праздники 17 августа 2024 года

Каждую третью августовскую субботу по инициативе зоозащитников во всем мире проходит важное торжество — Всемирный день защиты бездомных животных. В 2024 году событие приходится на 17 августа. Зоозащитники в этот день проводят просветительские мероприятия и призывают внимательно относиться к своим питомцам. Бездомные животные не только страдают сами, но еще могут причинить вред людям. Часто они переносят вредные заболевания.

17 августа 2024 года справляют и другой праздник — день комиссионных магазинов, или день секонд-хендов. Такие заведения уже давно перестали ассоциироваться с бедняками. Сегодня многие ходят в секонд-хенды в поисках брендовой одежды. А в комиссионных магазинах часто можно недорого купить антиквариат или технику.

Это еще не все праздники 17 августа 2024 года. Не обошлось без интересных событий у иностранцев. Вот они:

воссоединение словенцев Прекмурья с остальным народом — территории, заселенные словенцами, вышли из состава Венгрии;

День города Риги в Латвии;

День независимости в Индонезии и Габоне.

Народный праздник 17 августа в России — Авдотья Огуречница

17 августа в России — праздник Авдотья Огуречница из старинного народного календаря. Авдотьей наши предки прозвали святую Евдокию. Римлянка из богатой и знатной семьи, она жила в IV веке. Однажды Евдокия оказалась в плену в Персии. Но даже там она продолжала проповедовать, распространять христианство.

У праздника 17 августа в народе было много названий. Авдотью называли и Огуречницей, и Сеногнойкой, и Малиновкой. Как и в предыдущую дату, крестьяне продолжали собирать в садах и лесах малину. Еще они верили, что это последняя дата, когда можно собрать огурцы.

Приметы 17 августа

Поверья советовали приготовить в этот день варенье или засолить огурцы. А вот, что нельзя делать 17 августа:

ссориться и спорить с друзьями, родными и близкими — ссоры сегодня особенно губительны, они могут перерасти в длительную вражду;

заниматься рукоделием;

давать в долг;

ходить на свидания — оно пройдет неудачно.

Погодные приметы 17 августа предвещают дожди: поэтому день и прозвали Сеногнойкой. Крестьяне торопились убрать сено, спрятать его под крышу. Следовало собрать побольше урожая и в огороде. Вот, что сулят погодные приметы:

какая погода сегодня, такая будет и в ноябре;

если сегодня теплый и солнечный день, то и зима будет мягкая;

животные беспокоятся, принюхиваются — скоро начнется ливень.

17 августа в истории

17 августа не обошлось без интересных исторических событий. Открываем учебники и выясняем, что любопытного произошло в разные эпохи:

1806 — закончилось кругосветное путешествие русского мореплавателя Юрия Лисянского;

1896 — в США стартовала золотая лихорадка;

1977 — Северного полюса достиг ледокол «Арктика»;

1998 — в России произошел дефолт;

2000 — последний концерт Тины Тернер в Европе;

2008 — Майкл Фелпс стал первым спортсменом в истории, получившим золотую медаль на олимпиадах восемь раз.

17 августа появились на свет друг Пушкина Антон Дельвиг, актеры Роберт де Ниро и Олег Табаков, певцы Наталья Ветлицкая и Муслим Магомаев, меценат Павел Демидов, рэпер Lil Pump, фигуристка Оксана Домнина.

Именины 17 августа

Откроем святцы и направим поздравления с днем ангела этим людям:

Ие (и Авдотье, Евдокии);

Константину;

Ивану (и Иоанну);

Михаилу; Симеону (и Семену);

Дарье.

17 августа приметы предупреждают о дождях и советуют засолить огурцы и сварить варенье. Зоозащитники призывают сегодня позаботиться о бездомных животных. А шопоголики могут отправиться в секонд-хенды в поисках сокровищ.