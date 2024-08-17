17 августа: что можно и нельзя делать

17 августа — это 230-й день 2024 года. В прошлом крестьяне ждали в эту дату дождей и старались убрать сено под крышу. Еще приметы советуют собрать малину. А зоозащитники призывают задуматься о спасении бездомных животных. Из нашего материала вы узнаете, что интересного запланировано на 17 августа: какой праздник сегодня справляют шопоголики, что интересного происходит у иностранцев, кого поздравить с днем ангела.
День комиссионок, бездомных животных и другие праздники 17 августа 2024 года
Каждую третью августовскую субботу по инициативе зоозащитников во всем мире проходит важное торжество — Всемирный день защиты бездомных животных. В 2024 году событие приходится на 17 августа. Зоозащитники в этот день проводят просветительские мероприятия и призывают внимательно относиться к своим питомцам. Бездомные животные не только страдают сами, но еще могут причинить вред людям. Часто они переносят вредные заболевания.
17 августа 2024 года справляют и другой праздник — день комиссионных магазинов, или день секонд-хендов. Такие заведения уже давно перестали ассоциироваться с бедняками. Сегодня многие ходят в секонд-хенды в поисках брендовой одежды. А в комиссионных магазинах часто можно недорого купить антиквариат или технику.
Это еще не все праздники 17 августа 2024 года. Не обошлось без интересных событий у иностранцев. Вот они:
- воссоединение словенцев Прекмурья с остальным народом — территории, заселенные словенцами, вышли из состава Венгрии;
- День города Риги в Латвии;
- День независимости в Индонезии и Габоне.
Народный праздник 17 августа в России — Авдотья Огуречница
17 августа в России — праздник Авдотья Огуречница из старинного народного календаря. Авдотьей наши предки прозвали святую Евдокию. Римлянка из богатой и знатной семьи, она жила в IV веке. Однажды Евдокия оказалась в плену в Персии. Но даже там она продолжала проповедовать, распространять христианство.
У праздника 17 августа в народе было много названий. Авдотью называли и Огуречницей, и Сеногнойкой, и Малиновкой. Как и в предыдущую дату, крестьяне продолжали собирать в садах и лесах малину. Еще они верили, что это последняя дата, когда можно собрать огурцы.
Приметы 17 августа
Поверья советовали приготовить в этот день варенье или засолить огурцы. А вот, что нельзя делать 17 августа:
- ссориться и спорить с друзьями, родными и близкими — ссоры сегодня особенно губительны, они могут перерасти в длительную вражду;
- заниматься рукоделием;
- давать в долг;
- ходить на свидания — оно пройдет неудачно.
Погодные приметы 17 августа предвещают дожди: поэтому день и прозвали Сеногнойкой. Крестьяне торопились убрать сено, спрятать его под крышу. Следовало собрать побольше урожая и в огороде. Вот, что сулят погодные приметы:
- какая погода сегодня, такая будет и в ноябре;
- если сегодня теплый и солнечный день, то и зима будет мягкая;
- животные беспокоятся, принюхиваются — скоро начнется ливень.
17 августа в истории
17 августа не обошлось без интересных исторических событий. Открываем учебники и выясняем, что любопытного произошло в разные эпохи:
- 1806 — закончилось кругосветное путешествие русского мореплавателя Юрия Лисянского;
- 1896 — в США стартовала золотая лихорадка;
- 1977 — Северного полюса достиг ледокол «Арктика»;
- 1998 — в России произошел дефолт;
- 2000 — последний концерт Тины Тернер в Европе;
- 2008 — Майкл Фелпс стал первым спортсменом в истории, получившим золотую медаль на олимпиадах восемь раз.
17 августа появились на свет друг Пушкина Антон Дельвиг, актеры Роберт де Ниро и Олег Табаков, певцы Наталья Ветлицкая и Муслим Магомаев, меценат Павел Демидов, рэпер Lil Pump, фигуристка Оксана Домнина.
Именины 17 августа
Откроем святцы и направим поздравления с днем ангела этим людям:
- Ие (и Авдотье, Евдокии);
- Константину;
- Ивану (и Иоанну);
- Михаилу; Симеону (и Семену);
- Дарье.
17 августа приметы предупреждают о дождях и советуют засолить огурцы и сварить варенье. Зоозащитники призывают сегодня позаботиться о бездомных животных. А шопоголики могут отправиться в секонд-хенды в поисках сокровищ.