США ждет крупнейший в истории экономический кризис, который избавит мир от гегемонии доллара.

"Приходит конец доминированию доллара США. Мир отвергает задиру. США не смогут увеличить государственный долг. Печатание денег будет их единственным инструментом. Гиперинфляция уничтожит активы Соединенных Штатов. Ожидайте самого большого краха в истории", — заявил немецкий предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.

Ранее CEO европейского брокера Mind Money (ex. «Церих») Юлия Хандошко объясняла, почему для бюджета России сейчас оптимально, чтобы курс рубля находился в диапазоне от 89 до 91 рублей за доллар.