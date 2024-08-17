Секретный прием русских десантников: как уснуть за пять минут

Российские десантники владеют специальной техникой, которая позволяет им засыпать всего за несколько минут в любой ситуации.

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Лёжа

Методика быстрого засыпания в лежачем положении, которую используют военнослужащие по всему миру, в том числе в РФ, основывается на рекомендациях американского психолога и спортивного тренера Ллойда Бада Уинтера. При регулярной тренировке ВДВшники овладевают техникой за шесть недель.

Итак, вот основные рекомендации:

В лежачем положении прежде всего надо максимально расслабить все мышцы лица, включая челюсти и язык. Также под закрытыми веками рекомендуется закатить глаза, но важно делать это без напряжения; После этого необходимо расслабить мышцы всего тела. Нужно опустить плечи до упора, расслабленные руки выпрямить вдоль туловища ладонями вверх. Затем военные выдыхают, расслабляя грудь, бёдра и ноги. Если расслабиться не удаётся, следует, наоборот, максимально напрячься, а после вновь попытаться повторить уже озвученные действия; После физического расслабления необходимо за 10 секунд избавиться от тревожных мыслей. Для этого военные представляют, что лежат в каноэ посреди чистого и спокойного озера, а над ними – безоблачное голубое небо. Вместо этого десантники также могут представить, что расслабляются в гамаке в тёмной комнате, куда не проникает свет; В течение 10 секунд ВДВшники повторяют про себя фразу: «Не думай, не думай, не думай»; Также расслабиться помогает техника дыхания «четыре-семь-восемь»: четыре секунды военные спокойно вдыхают через нос, после на семь секунд задерживают дыхание, а затем, не спеша, в течение восьми секунд выдыхают воздух из лёгких через рот. Сердечный ритм замедляется, а температура тела понижается – благодаря этому люди быстрее погружаются в сон.

Сидя

Российский спецназовец по имени Александр поделился с журналистами портала «Life» секретной техникой быстрого сна в сидячем положении. Эта методика тоже основана на учении американского психолога Уинтера.

Боец заявил, что уснуть можно за две минуты, а затем быстро выспаться всего за 15 минут. По словам Александра, данная методика практикуется среди лётчиков, которые после обучения могут заснуть сидя даже под звуки обстрела. Военных учат шесть недель, однако некоторые курсанты могут справиться и за несколько дней. Ключевую роль играет не время, а техника дыхания и умение расслабить тело.

Итак, чтобы быстро уснуть сидя, российские военнослужащие должны:

Откинуться на спинку стула, поставить ноги параллельно друг другу и положить руки на грудь, скрестив их; Опустить подбородок и плечи; Расслабить мышцы лица и тела; При выполнении всех этих действий нужно дышать медленно и глубоко.

Перед коротким сном можно выпить чашку кофе – кофеин подействует как раз к моменту пробуждения. Александр отметил, что 15-минутный сон подарит бодрость на четыре часа, поэтому он не заменит полноценный отдых.