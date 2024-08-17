«Перестройка Берии»: как нарком НКВД хотел изменить СССР после смерти Сталина

Вопреки сложившемуся стереотипу, Берия не был кровавым палачом сталинского режима, а его деятельность во власти была, скорее, созидательной, чем разрушительной. Ведь это благодаря Берии Советский Союз обзавелся ядерной бомбой и мощным промышленным производством. Став же главой НКВД в ноябре 1938 года, Берия начал с реабилитации и освобождения многочисленных невинно осужденных при его предшественниках — Ежове и Ягоде.

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Реабилитация пострадавших от репрессий

После смерти Сталина Берия стал первым претендентом на роль лидера СССР. И в этом статусе начал готовить Советское государство «под себя». Это при нем уже весной 1953 года началась массовая реабилитация пострадавших от сталинских репрессий. По личному указанию Лаврентия Павловича было закрыто «Дело врачей» и «Мингрельское дело», состоялась массовая амнистия заключенных, была проведена реформа уголовного законодательства в сторону его смягчения.

В закрытом приказе от 4 апреля 1953 года Берия признал многочисленные нарушения запрета пыток на допросах в МГБ и дал указание провести расследование этих инцидентов. В те недолгие три месяца, когда власть фактически находилась в руках Берии, внутри СССР был взят курс на смягчение диктатуры и снижение роли партии в управлении государством. Аналогичные реформы он планировал провести и в других странах соцлагеря.

Пусть занимается кадрами и пропагандой…

Вместе с Маленковым Берия выступал за расширение полномочий Совета министров СССР за счет партийных органов. Свою позицию он высказывал прямо и однозначно. Так, например, было в июне 1953 года, незадолго до ареста, во время визита венгерской делегации. Тогда политики из Венгрии обратились к Берии с вопросом разделения государственных функций между руководством страны. Тогда он ответил:

«Что ЦК? Пусть Совмин решает, а ЦК пусть занимается кадрами и пропагандой».

Национальный вопрос

Есть довольно обоснованное мнение, что именно такой подход к вопросу распределения власти в стране испугал Хрущева, бывшего тогда первым секретарем ЦК КПСС. После чего он и предпринял решительные действия, чтобы «свалить» Берию. Позже на арестованного свалили и всю вину в вопросах национальной политики. Лаврентий Павлович выступал за ускоренную коренизацию властей союзных республик. То есть хотел дать им больше самостоятельности во внутренних вопросах, выдвинув на ведущие посты национальных представителей.

Интересно, что Хрущев тогда активно поддерживал Берию в этом направлении и даже высказывал идею оформления Союза, как конфедерации государств. Но потом в корне поменял свою позицию и обвинил уже арестованного Лаврентия Павловича в начавшейся в республиках дискриминации русского населения. Хотя стоит признать, что в тот момент коренизация, наверное, была ошибкой.