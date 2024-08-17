История и уроки легендарного убийцы фашистов: Семен Номоконов

У любого снайпера есть свои секреты. А если, только по официально подтвержденным данным, во время Великой Отечественной и Советско-японской войн один меткий стрелок уничтожил 368 солдат и офицеров противника? Именно столько врагов записал на свой счет снайпер по прозвищу «Таежный шаман» – Семён Данилович Номоконов. Многие методы легендарного охотника из Забайкалья поражали воображение даже опытных бойцов.

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Кто он такой?

Этот человек никогда не помышлял о славе. Невысокий, худой, самый обычный. Жил традиционным промыслом, занимаясь охотой в тайге. А когда не сезон – подрабатывал плотником. Многодетный отец, неграмотный и плохо говорящий по-русски. Представитель коренных малочисленных народов Забайкалья.

Об этом человеке вышло много статей, публицист Сергей Зарубин написал документальную повесть «Трубка снайпера» (Иркутск, 1980 г.), его история легла в основу собирательного образа главного героя сериала «Снайпер 2. Тунгус» (режиссер Олег Фесенко, 2012 г.). Памяти Семёна Даниловича посвящают соревнования по пулевой стрельбе, о нем ставят спектакли. А его знаменитая снайперская винтовка No 24638 хранится в музее Сибирского военного округа.

Одним из фронтовых корреспондентов, беседовавших с С. Д. Номоконовым, был журналист Евгений Воробьев. Его статья тоже называвшаяся «Трубка снайпера», была опубликована во втором томе сборника «От Советского информбюро... 1941-1945. Публицистика и очерки военных лет». В апреле 1945 года корреспондент написал, что счет убитым врагам меткий стрелок вел на своей курительной трубке, с которой никогда не расставался, отмечая точками уничтоженных солдат, а крестиками – офицеров.

Легендарный воин

Будущий снайпер с девятилетнего возраста начал учиться премудростям охоты у своего отца. Все мужчины селения Делюн Шилкинского района Забайкальского края ходили в тайгу, добывать кабана, лося и медведя. В родных местах люди были наслышаны о меткости С.Д. Номоконова, уже в юные годы ему дали первое прозвище «Глаз коршуна».

Семёна Даниловича призвали на фронт через два месяца после начала Великой Отечественной войны, тогда ему уже исполнился 41 год. Военное командование не сразу разглядело в нем отличного снайпера и бойца. Действительно, по своим физическим данным С. Д. Номоконов заметно уступал сослуживцам, а его сильные качества – зоркость, расчетливость, железная воля и выдержка – проявились только в ходе боев.

Напуганные немцы дали снайперу второе в его жизни прозвище «Таежный шаман». На фронтах Великой Отечественной легендарный воин уничтожил 360 немецко-фашистских захватчиков, еще 8 бойцов Квантунской армии он записал на свой счет во время Советско-японской войны, в августе-сентябре 1945 года.

Безусловной заслугой Семёна Даниловича является подготовка снайперов, которой он занимался на фронте. Более 150 учеников использовали его уникальный боевой опыт. Среди них был и другой известный уроженец Забайкалья – Тогон Санжиевич Санжиев, уничтоживший 186 солдат и офицеров гитлеровской Германии.

Несмотря на восемь огнестрельных ранений и две контузии, С. Д. Номоконов вернулся с войны вполне здоровым человеком. Он работал в совхозе, а в свободное время ходил на охоту. Немного не дожил до своего 73-летия.

Секреты снайпера

Легендарный снайпер охотно делился тактическими приемами и методами с учениками, коллегами, многое рассказывал и фронтовым корреспондентам. Приведем здесь наиболее интересные секреты Семёна Даниловича.

Одежда и снаряжение

Отправляясь на очередную вылазку, С. Д. Номоконов тщательно к ней готовился: проверял и чистил оружие, приводил в порядок все элементы своей экипировки, которая во многом походила на охотничье снаряжение. Далекому от снайперских премудростей человеку, и впрямь, могло показаться, что это не боец Красной армии, а таежный шаман.

Специальные бродни, сплетенные из конского волоса, делали шаги Семёна Даниловича почти бесшумными. Осколками зеркал он обманывал фашистских стрелков, которые принимали блеснувший вдали предмет за оптический прицел. Веревочками снайпер дергал за каски, надетые на палки, имитируя движения солдат. Вражеские снайперы ошибочно принимали их за цели, что стоило им жизни.

Маскировка

О важности маскировки знает любой боец, когда-либо побывавший под огнем противника, что говорить о советских снайперах, которых гитлеровцы стремились уничтожить в первую очередь. С. Д. Номоконов так овладел искусством камуфляжа, что его не только враги не могли найти – свои часто теряли из виду.

Журналист Евгений Воробьев написал, что Семён Данилович мог издали выглядеть совсем как обросший мхом валун, сноп пшеницы или кряжистый пень. Он маскировал свою позицию, исходя из природных условий и окружающей среды. Хорошо приспосабливался снайпер и к городской обстановке. Например, весной 1945 года в Пруссии он прикидывался... трубой обгоревшего дома.

Выбор цели

Своим ученикам в прифронтовой школе снайперов С. Д. Номоконов часто повторял, что во время вражеской атаки метким стрелкам необходимо целиться в тех фашистов, что идут сзади. Тогда меньше солдат и офицеров противника сумеют скрыться от пуль, потому что передние ряды не сразу поймут, что действуют снайперы, а когда они начнут пятиться и бежать – станут живыми мишенями.

Стрелять по тем врагам, что первыми идут в атаку, необходимо только в одном случае: если надо посеять панику среди них. И здесь главное – сразу уничтожить офицеров, чтобы действия противника потеряли согласованность.

Надо беречь глаза

Прекрасное зрение – одно из главных условий для снайпера. Разумеется, метко стрелять могут и близорукие люди, если наденут очки и подкорректируют настройки оптического прицела. Но во времена Великой Отечественной войны в боевых условиях это было нереально.

Советские снайперы должны были беречь глаза. Даже просто неподвижно лежать сутками в грязи или в снегу очень тяжело, а если при этом еще и непрестанно вглядываться вдаль? Начинает слезиться глаз, устремленный в оптический прицел, снайперу приходится часто моргать, иногда дергается веко.

С. Д. Номоконов прекрасно знал, что в такой ситуации больше устает глаз, который часами бывает зажмурен. Поэтому его лучше, вообще, завязать платком на пиратский манер.

Не сомневаться в своей правоте

Убить человека, само по себе, очень сложно. Снайперам тоже приходится преодолевать этот психологический барьер. Семён Данилович перестал видеть в немецких солдатах и офицерах людей после того, как понял, что захватчики творили на войне. Он осознанно взялся за винтовку с оптическим прицелом, и никогда не сомневался в собственной правоте, не думал о том, что этого конкретного Ганса или Фрица дома ждет заботливая мама Гретхен, красавица-невеста Марта или кудрявая дочурка Урсула.

Многие фронтовые корреспонденты цитировали фразу С.Д. Номоконова:

«Цена фашисту – одна пуля».

Снайпер даже говорил об уничтоженных им солдатах и офицерах противника как о подстреленных на охоте хищных зверях.

Экономия патронов

Даже если в этом не было особой необходимости, природная бережливость не позволяла Семёну Даниловичу попусту тратить патроны. Например, любой стрелок знает, что новое оружие необходимо пристрелять, чтобы привыкнуть к его особенностям. Для этого С.Д. Номоконов отправлялся на передовую.

Получив свою первую снайперскую винтовку No 2753 в начале 1942 года на Валдайских высотах, боец Красной армии сразу же «пристрелял» оружие на фашистах.

Меткость охотников-хамниган

Пожалуй, одной из главных причин, почему С. Д. Номоконов стал таким легендарным снайпером, является его происхождение. Семён Данилович родился в семье потомственных охотников, принадлежавших к малочисленной этнической группе хамниган. Причем, когда легендарного снайпера называют тунгусом, в этом нет никакой ошибки. Дело в том, что большинство современных ученых относят хамниган к эвенкам, а тунгусы – это устаревшее название данного народа.

Малочисленный субэтнос, представителем которого был С. Д. Номоконов, имеет смешанное происхождение. Эвенки, буряты, монголы, баргуты, дауры – эти народы считаются наиболее близкими к хамниганам.

Большинство специалистов называют их эвенками, подвергшимися значительной ассимиляции со стороны бурятов. Хотя известный ученый-этнограф Дашинима Дамдинов, сам происходящий из рода ононских хамниган, в научных работах отстаивает бурятскую версию происхождения своего народа.

Долгое время охота была их единственным занятием и способом выживания в суровых условиях тайги. Мальчики-хамниганы с семи лет учились стрелять. Сначала это были луки, а с XIX века – охотничьи ружья. Шкурки пушного зверя обменивали у торговцев на все: еду, одежду, предметы домашнего обихода. Порой группы мужчин-охотников уходили в тайгу на месяц-два. Они сражались с дикими зверями, умели ориентироваться в лесной чаще.

Меткие стрелки всегда пользовались уважением в их среде. Например, в своей научной статье «Закаменские (армакские) хамниганы» Д. Г. Дамдинов упоминает знаменитого охотника Шагжи Сосорова, с которым этнограф познакомился в ходе научных исследований 1965-1967 годов. Ученого заинтересовала родословная всеми уважаемого человека. Д. Г. Дамдинов написал о нем:

«...непревзойденный по меткости стрельбы и прославившийся в своем районе как Мэргэн Шагжи».

Кстати, прозвище «Мэргэн» так и переводится: «меткий стрелок, снайпер».

Вот так и создавалась победа над немецко-фашистскими захватчиками: каждый народ СССР внес в нее свой вклад. И таежный охотничий опыт жителей Сибири в ходе Великой Отечественной войны оказался просто незаменимым.