Какие праздники отмечают в России и в мире 18 августа

В России и в мире в воскресенье, 18 августа, отмечают праздники, связанные с различными сферами жизни общества. Так, в эту дату празднуют День Воздушного флота России, День географа в России и Дeнь «Никoгдa нe cдaвaйcя».

© Вечерняя Москва

День Воздушного флота России

День Воздушного флота России, отмечаемый в третье воскресенье августа, — это праздник всех, кто работает в авиации: пилотов, авиаторов, инженеров, диспетчеров, бортпроводников и других специалистов. Праздник, учрежденный в 1992 году, традиционно включает в себя торжественные мероприятия, посвященные также Дню Военно-воздушных сил России, с показательными полетами и парашютными прыжками.

День географа в России

Праздник был учрежден благодаря инициативе Русского географического общества (РГО), поддержанной президентом страны Владимиром Путиным. Но не только ученые-географы отмечают эту дату, но и люди многих смежных по своей специфике профессий: научные работники, преподавательский состав школ и вузов, работники министерств и ведомств, рабочие и служащие, исследователи-полярники и многие другие.

Дeнь «Никoгдa нe cдaвaйcя»

Идея Дня «Никогда не сдавайся» зародилась в США в 2019 году как частная инициатива. Ее автор, стремясь воодушевить людей, создал сайт, через который отправлял мэрам городов и штатов предложения учредить этот праздник в их регионах. Эта инициатива нашла большой отклик — многие поддержали идею, и праздник стал международным. В России же он пока остается малоизвестным.