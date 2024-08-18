Что такое Успение Пресвятой Богородицы и умерла ли мать Иисуса

Успение Пресвятой Богородицы — двунадесятый христианский праздник, последний в церковном году. Это день кончины Богородицы, матери Иисуса Христа. Праздник напоминает верующим о христианском отношении к смерти, которая считается не концом существования человека, а временным оставлением мира перед всеобщим воскресением и шагом в вечную жизнь. Праздник называют «летней Пасхой» или «малой Пасхой».

Какого числа Успение Пресвятой Богородицы в 2024 году

В большинстве христианские церквей Успение Пресвятой Богородицы — непереходящий праздник. То есть его дата не меняется.

Русская православная церковь ежегодно отмечает Успение по юлианскому календарю 28 августа.

Католики и православные конфессии, которые пользуются григорианским летоисчислением, празднуют Успение Пресвятой Богородицы почти на две недели раньше — 15 августа.

Что такое Успение

Слово «успение» означает «сон». Успением называют конец земного пути Девы Марии — Богородицы, матери Иисуса Христа.

Христиане верят, что Богоматерь не умерла, а именно «уснула», после чего Сын Божий забрал её на небеса вместе с телом.

Согласно церковному учению, после смерти, воскресения и вознесения Иисуса Христа его мать много лет жила в Иерусалиме. Однажды ей явился архангел Гавриил и сообщил, что через три дня она умрёт.

В назначенный час многие близкие люди пришли попрощаться с Богородицей, в том числе и большинство апостолов. Все они плакали.

Богородица же наоборот радовалась и ждала встречи с сыном.

Тогда Иисус Христос сам спустился на землю и забрал душу своей матери. Состоялись похороны. А когда через несколько дней гробницу Богородицы открыли, чтобы опоздавший апостол (по распространенной версии, Фома) мог попрощаться, тела Богоматери внутри не оказалось.

Позже Богородица явилась апостолам и сказала: «Радуйтесь, так как с вами буду всегда».

Считается, что Богородица первой из людей прошла по тому пути, который уготован христианам в конце времён.

В православии догмата (непререкаемого церковного утверждения) о телесном воскресении Девы Марии нет. Православная церковь верит в телесное вознесение Богородицы на небеса, но попыток сформулировать это православные богословы не предпринимали.

А вот в католицизме такой догмат существует. Его утвердил папа Римский Пий XII в 1950 году.

© Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

История празднования Успения Пресвятой Богородицы

В Евангелии мало говорится о жизни Богородицы. Например, нет точных данных о дате смерти Девы Марии. Основную информацию о жизни матери Иисуса Христа церковнослужители черпают из апокрифической литературы (то есть не включённой в канон).

Ещё до появления праздника Успение христиане чтили Богородицу: 15 (28) августа было распространённой датой для молитвы к Божией Матери.

Считается, что официально праздновать Успение постановил византийский император Маврикий в 595 году. Он связал праздник со своей военной победой.

Такая практика с опосредованным установлением даты празднования — не единичный случай. Даты многих церковных событий условны.

Традиции празднования Успения Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы завершает церковный год, который начинается с Рождества Богородицы 21 сентября. Событийный ряд составляют другие важнейшие события христианской истории.

Такие большие праздники, как Успение Пресвятой Богородицы, в календаре РПЦ растягиваются на несколько дней. Дату окружают дни предпразднества и попразднества. В этот период на богослужениях звучат молитвы и песнопения, рассказывающие о значимом событии.

Успение празднуют десять дней: с 27 августа по 5 сентября.

В ночь с 27 на 28 августа в храмах проходят ночные праздничные богослужения, а утром 28 августа — праздничная литургия.

Отличительная особенность церковной службы на Успение — особое богослужение под названием «чин погребения Пресвятой Богородицы».

Главная правило празднования Успения — сходить в храм и помолиться.

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Пост на Успение Пресвятой Богородицы

Празднику предшествует двухнедельный Успенский пост. Его считают таким же строгим, как и Великий пост перед Пасхой. В сам праздник Успения Божией Матери пост заканчивается.

Однако по церковному уставу, если Успение выпало на среду или пятницу, Успение становится постным днём.

В такой ситуации мясо и молочные продукты 28 августа есть нельзя, но разрешаются рыба и морепродукты. А разговение (выход из поста и переход к обычному питанию) переносится на следующий день — 29 августа.

В 2024 году Успение — это среда. Значит, это постный день, но с разрешением есть рыбу.

Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы

Православная церковь не установила никаких особенных запретов на Успение Пресвятой Богородицы. В то же время стоит соблюдать общие рекомендации для верующих.

Не стоит увлекаться приметами и суевериями. Нельзя проводить оккультные и магические обряды. Нежелательно ругаться, завидовать, портить жизнь окружающим.

Христиан призывают в любой день года стараться не грешить и руководствоваться апостольским правилом «все мне позволительно, но не все полезно».

Можно ли играть свадьбу на Успение

Для государственной регистрации брака на Успение никаких ограничений нет. А вот для венчания — есть.

По правилам православной церкви, венчания не проводят:

во время многодневных постов; а также по вторникам, четвергам и субботам.

На Успение Пресвятой Богородицы заканчивается двухнедельный пост, но сам праздник может выпасть на перечисленные дни. И даже если Успение пришлось на понедельник, среду, пятницу или воскресенье, обсуждать вопрос венчания нужно в конкретном храме со священником.

Церковные устав не запрещает венчаться в двунадесятые праздники, однако есть рекомендация выбирать для венчания другие дни и не ставить свои личные интересы выше общецерковного торжества.

Поскольку в 2024 году Успение выпадает на среду, венчание допустимо, но нежелательно.

Можно ли ходить на кладбище на Успение Пресвятой Богородицы

В церковной традиции не принято ходить на кладбище на Успение. Это не день поминовения усопших, а «летняя Пасха» — праздник, посвящённый жизни, а не смерти.

Однако посещение кладбища не будет грехом ни на Успение, ни в любой другой день года.

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Какие храмы посвящены Успению Пресвятой Богородицы

Только в Москве и Подмосковье больше десяти храмов Успения Богородицы, и во много раз больше разбросано по всей стране.

Успенским называется главный собор Московского Кремля, где несколько веков венчали на царство российских императоров.

В Иерусалиме, на месте погребения Девы Марии, тоже воздвигнут храм Успения. Он уникален тем, что там проходят богослужения по меньшей мере девяти разных направлений христианства.

Народные приметы на Успение Пресвятой Богородицы

Если на Успение стоит солнечная и тёплая погода, грядущее бабье лето жарким не будет. Радуга на Успение Богородицы — примета тёплой и солнечной осени. Много паутины — к малоснежной зиме. Если на Успение пошёл дождь, ненастная погода будет стоять до конца сентября. Грозовая погода с громом обещает раннюю и дождливую осень. Туман на Успение — примета хорошего грибного урожая. Если в воздухе отчётливо пахнет полевыми цветами, погода вскоре ухудшится.