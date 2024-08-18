Зачатие в космосе: что иностранные СМИ писали о полете о Светланы Савицкой

Светлана Савицкая в 1984 году стала первой в мире женщиной, вышедшей в открытый космос. Это был ее второй полет — первый состоялся двумя годами ранее вместе с Лeoнидом Пoпoвым и Aлeкcaндром Ceрeбрoвым. И этот полет вызвал немало домыслов и вопросов…

После Терешковой

До Савицкой в космосе была лишь одна женщина — Валентина Терешкова. Ее полет в 1963 году пошел не по плану — космонавтка совершила множество ошибок, несколько раз едва не погибнув. Поэтому Королев в сердцах пообещал больше никогда не отправлять в космос женщин. При его жизни и долгое время после смерти так и было.

Савицкая в 1970-х годах работала летчиком-испытателем. Она поставила несколько мировых рекордов при полетах на реактивных самолетах. За эти успехи и была в 1980 году зачислена в отряд космонавтов. А спустя два года, отправилась в свой первый полет на корабле «Союз Т-7».

Та миссия была признана советским руководством успешной. Но в народе сразу же пошли слухи, что это лишь пыль в глаза.

Зачатие в космосе

Ходили слухи, что главной целью того полета было исследование возможности зачатия в космосе. Сама Савицкая о подобном «эксперименте» никогда не говорила, да и вообще всячески избегала провокационных вопросов о своих космических «приключениях».

Но в иностранной прессе ходили упорные слухи, что (якобы, согласно утечке из советских источников) в 1982 году СССР предпринимал попытки провести эксперимент по зачатию в космосе. Правда, о том, кто должен был стать партнером Савицкой по этому «эксперименту», не сообщалось.

Без запретов на секс

Эту информацию подтверждал и немецкий астронавт Ульрих Вaльтeр. По его словам, он слышал об эксперименте от советского врача, следившего за здоровьем космонавтов. Также немец рассказывал, что на иностранных космических кораблях никогда не было запрета на секс. Другое дело, что долгое время не представлялось возможности, так как смешанные экипажи в космос не отправляли.

Бесчеловечный опыт

Впрочем, все это лишь домыслы. Никаких официальных документов, подтверждающих «эксперимент», нет. Да и, например, секретарь медицинской комиссии пo отбору космонавтов Eлeнa Дoбрoквaшинa не единожды говорила, что зачатие в условиях невесомости и повышенной радиации было бы «бесчеловечным опытом» над человеческим организмом. Поэтому ничего подобного в СССР не проводилось и даже не рассматривалось в теории.