Рыцари фейкового образа - кто ж их выдумал

Доблестный Айвенго, героический Роланд, роскошные турниры, прекрасные дамы, сплошная куртуазия, трубадуры и герольды – весь этот период истории человечества выгладит самой настоящий сказкой. И, действительно, никаких фактических подтверждений тут не существует, а многочисленные доспехи и мечи, раскиданные по музеям и частным коллекциям, с должной регулярностью признаются «новоделом». Как же так, ведь столько «рыцарских романов» написано…

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На самом деле всё просто, до банальности. Нужно лишь взять в руки калькулятор и посчитать. Средняя площадь поверхности тела современного взрослого мужчины составляет 1,9 квадратных метра, женщины – 1,6 квадратных метра. Нас уверяют, что в так называемое Средневековье людишки были невеликого роста, однако никаких документальных подтверждений тому нет. Могилы этих карликов не найдены, поэтому будем оперировать данными привычной анатомии.

Как вещают те же академические учёные, с металлургией в те времена была беда, сталь практически отсутствовала, обходились некачественным железом. Соответственно, защиту нужно было делать толстой. Если соорудить латы и шлем из листа толщиной 1 мм – в советское время стандарт кровельной жести был 0,8 мм – то получится самая настоящая консервная банка. И рыцаря в такой «броне» можно затюкать даже черенком от лопаты.

2 мм – тоже несерьёзно, хотя весить доспех будет уже прилично. 32 кг это только на площадь поверхности, а ведь стоит добавить различные нахлёсты (дабы не получилось щелей), шарниры и прочие конструкционные элементы. Плюс толстый поддоспешник – амортизационную прослойку между телом воина и железкой, без неё никакая броня не поможет. Итого не менее 50 кг.

А ведь нужно не просто изображать манекен, а ещё и сражаться, то есть держать в руках меч (секиру) и тяжеленный щит, добавляем 10-15 кг. Вы вообще сможете сдвинуться с места и не упасть с такой тяжестью на плечах? Автор в своё время серьёзно занимался пауэрлифтингом, но на такой подвиг точно бы не решился.

Но и 2 мм недостаточно, ведь воевали тогда отнюдь не дубьём, а острыми тяжёлыми железками. То есть чтобы латы могли противостоять топорам, мечам и булавам, даже из поганенького железа, требуется лист толщиной около 3 мм. Его квадратный метр весит уже 24 кг, то есть почти 50 кг только на поверхность. Далее по описанной выше методике – вместе с поддоспешником получаем не менее 70-75 кг. Вес оружия добавлять не будем, в этой калькуляции оно и вовсе излишнее.

Кстати, любой медик в подробностях вам опишет что случится с человеком, который сверзится с лошади в такой вот амуниции. И на месте, и на скаку. Во втором случае вообще без вариантов – железный костюмчик придётся сменить на деревянный.

Арифметические выкладки с весом лат отнюдь не уникальные, давным-давно «технари» таким незамысловатым образом выводят из себя историков. Те злятся, но молчат – ответить-то нечего. А ведь это, так сказать, лишь первый уровень троллинга.

Возьмём, к примеру, знаменитые сабатоны – латные ботинки. Таковые есть в любом музее, все из себя красивые и блестящие. Подвижность стопы обеспечивают многочисленные шарниры, которые выглядят солидно и очень технологично – настоящий шедевр средневековой машинерии. Да, оно действительно сгибается, вот только места для ноги внутри при этом не остаётся, стопу просто поломает и расплющит. Работоспособных сабатонов в природе не обнаружено.

Цельнокованные стальные сапоги, конечно, в музеях тоже кое-где встречаются, но это уже совсем смешно. В такой обуви рыцарь будет иметь подвижность робота Вертера, которому забыли смазать шарниры, и иметь нулевую боевую эффективность. Спокойно обошёл с тыла и оглоушил по шлему поленом. Всё – уноси готовенького!

Очень грустно и с вентиляцией, через те махонькие дырочки, которые присутствуют в большинстве закрытых шлемов, воздуха поступает совершенно недостаточно. То есть Айвенго через несколько минут просто задохнётся, с ним даже не нужно воевать, стоит лишь чуток подождать – и он падёт. Тоже хорошо известный факт.

Все остальные «неувязочки» на этом фоне уже не более чем детали. Например, на «средневековых» изображениях рыцари массово щеголяют в доспехах типа кастенбруст. Смотрится мощно и красиво, вот только с «оригиналом» этой вроде как широко распространённой защитной амуниции проблема.

Кастенбрустов нет – имеется один неполный комплект очень сомнительного происхождения, плюс второй, в Великобритании, который считался «новоделом». Недавно его официально признали подлинником, видимо, чтобы не было совсем уж пусто. Неубедительно.

Со всякими «миланскими», «готическими» и иными доспехами тоже неладно. Их вроде как много, но все они новенькие, боевые отметины отсутствуют. А происхождение вызывает серьёзные вопросы...

Это парадные доспехи, для турниров, в них не воевали – так сие объясняет официальные историки. Даже если это и так, то почему их не находят археологи? Снаряжение имеет свойство «утрачиваться военно-морским способом» – теряться при бегстве, пропиваться, его крадут оруженосцы и прочие интенданты. Но ничего не находится. Быть может потому, что его и не было?

Воевали в кольчугах, их было очень много, тысячи и десятки тысяч человек «кованой рати» – очередной байка от учёных. Историки, увы, совершенно безграмотный в техническом плане народ, они сами не понимают, что пишут.

На изготовление одной кольчужной рубашки нужно около километра высококачественной стальной проволоки толщиной около 1,5 мм. Между тем, до середины XIX века таковую изготавливали практически вручную, в Средние века, как уверяют учёные мужи, вообще при помощи щипцов и железной досочки с калиброванными отверстиями – даже несколько метров вытянуть сплошная мука.

А далее нужно делать сотни тысяч колечек, причём цельных. Считается, что часть соединяли так называемой «кузнечной сваркой» – нагревали кончики, совмещали и обстукивали молоточком. Остальные, которые применялись при сборке кольчужного полотна, были куда более хитрыми. Края расклёпывали, пробивали микроскопические отверстия, сводили, потом ставили миниатюрную заклёпку. Работа совершено адова, скорость производства черепашья.

Это если забыть, что пробивать такие микроотверстия было особо нечем, а свёрл по металлу тогда ещё не существовало. Плюс колечки нужно делать очень мелкие, иначе через них пролезет любой колющий предмет.

«Реконструкторы» обычно делают для себя так называемую «сведёнку» – рубашку из колец, концы которых просто близко совместили. Стоит такая работа очень дорого, причём нужно понимать, что при производстве реплики доспеха применяется современная техника.

Спираль из проволоки навивается механическим способом, потом её разрезают «болгаркой», далее колечки сводятся и правятся тоже при помощи различных приспособлений. Если же требуются сплошные кольца, то в дело идёт сварочный полуавтомат, но тут цена вырастает сразу на порядок.

Кольчуг в раскопах находят очень мало, что никак не стыкуется с теориями о массовости этой защитной амуниции. По сути, налицо единичные артефакты этого типа, не более того. Чаще всего обнаруживается нечто совсем примитивное вроде кожаной куртки с нашитыми на неё металлическими бляхами, а то и пластинами из копыт. Под стать броне и шлемы, в лучшем случае эти «иерихонка» (по типу шелома русского витязя) или «шапель» – железное сомбреро, где широкие поля защищают шею и плечи от ударов сверху. Самый распространённый вариант – это просто кожаная шапка, на которую наклепали несколько полосок металла.

Но чаще всего вообще ничего не находят. Недавно в Суздале нашли погребение дружинника времен Ярослава Мудрого, причём не абы какого, а всадника – простые воины воевали пешими. Защитной амуниции и вовсе не обнаружено, меча тоже – в могиле лежал лишь «боевой топор», очень похожий на простой, хозяйственный. Собственно, в Европе откапывают ровно то же самое.

Мечи попадаются, но очень нечасто. Скажем так, исчезающе редко. И тоже из дрянного железа. С той красотой, которая выставлена на витринах музеев, обнаруженные археологами убожества не имеют ничего общего, что также добавляет вопросов.

А как же рыцарский зал Эрмитажа и прочие подобные роскошные собрания средневекового железа? Увы, всё это «новодел», и правда время от времени всплывает – случаются скандалы самой различной гнусности. И у нас, и за границей. Находили и следы сварки, и сверления, а также применения иных современных инструментов. Сейчас доступ к подобным коллекциям закрыт, на них можно любоваться только издали. А уж пробы металла, их которого сделаны «старинные» доспехи, всегда были под запретом. По понятным причинам.

Просто так, понятное дело, никто ничего делать не станет, миф про Средневековье с рыцарями кому-то очень нужен. Не иначе как для того, чтобы скрыть реальные события, которые происходили в мире 700-800 лет назад. «Альтернативные историки» уже кое-что раскопали, и к тому, что написано в учебниках, это вообще не имеет никакого отношения.