Что общего у Мэри Поппинс и ее создательницы Памелы Трэверс

Эта чопорная англичанка скрасила детство не одному поколению и стала самой знаменитой няней всех времён и народов. Создательница «Мэри Поппинс» Памела Трэверс была личностью не менее интересной. Одни считали её ведьмой, другие – шпионкой. А сама она не скрывала, что в истории культовой героини отрази­лись факты из её богатой биографии. Которой вполне хватило бы на приключенческий роман. Родом из детства Начать с того, что «самая английская писательница», как некоторые называли Памелу Трэверс, не была англичанкой. Она родилась в Австралии, ровно 125 лет назад, 9 августа 1899 года. И Памелой Трэверс она тоже не была. Настоящее имя писательницы – Хелен Линдон Гофф. Трэверс – это имя её отца. Мистер Гофф, ирландец по происхождению, трудился управляющим в банке, но лишился этой должности из-за беспробудного пьянства. По той же причине он рано ушёл из жизни – ему было всего 43 года.

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Мать, племянница высокопоставленного чиновника, от горя пыталась свести счёты с жизнью, оставив троих дочерей на произвол судьбы. Хелен была самой старшей из них и как могла заботилась о сёстрах. Слушая, как капли дождя барабанят по железной крыше, она рассказывала им сказку о крылатом коне, который стучит по крыше копытами.

Страсть к сочинительству передалась ей от отца, который был отличным рассказчиком, научил Хелен читать ещё в 3‑летнем возрасте. Она обожала сказки, при этом предпочитала отрицательных героев: ей нравились злые феи, колдуньи, мачеха Белоснежки.

Собственно, такой же неоднозначной героиней получилась и Мэри Поппинс, сочетавшая высокомерие и суровость с мудростью и заботой о слабых. Во многом этот противоречивый образ был взят из реальной жизни.

Так, вскоре после смерти отца семья Гофф переехала в Новый Южный Уэльс к двоюродной бабушке Кристине Сарасет, которая взяла на себя заботу о девочках. Тётушка Сэсс, как называли её сёстры, и стала основным прототипом Мэри Поппинс. По словам Трэверс, в ней заключалось непримиримое, на первый взгляд, противоречие между суровой внешностью и мягкой, сердечной натурой.

Но многое в Мэри было и от самой писательницы. Обе они не задерживались долго на одном месте и по сути были кочевницами. Хелен пришлось рано повзрослеть – в 16 лет из-за бедственного материального положения семьи она уже стала работать стенографисткой. А в 17 переехала в Сидней ради своей мечты – стать актрисой. Юная провинциалка устроилась кассиром в газовую компанию и параллельно занималась балетом, ходила на актёрские пробы. Но путь в актрисы давался Хелен нелегко, и она всё время вынуждена была подрабатывать. Вспомнив школьную страсть к написанию рассказов, девушка стала публиковать статьи, колонки и стихи в газетах. Тогда же появился и её знаменитый псевдоним: модное в то время имя Памела нравилось Хелене с самого детства, а фамилию Трэверс она взяла в честь своего отца, о котором сохранила самые тёплые воспоминания.

Вскоре девушку приняли в труппу «шекспировского театра». Она отправилась на гастроли по стране, а потом и по Новой Зеландии. Критики сдержанно принимали её игру, казавшуюся им немного старомодной. А вот её литературное творчество становилось всё более востребованным. В 20 с небольшим лет Памела уже вела в газете целый женский раздел на несколько полос. И постепенно сделала выбор в пользу журналистики.

А в 25 лет она покинула Австралию, которую никогда не считала своей настоящей родиной, и перебралась в Англию. Там и состоялись самые судьбоносные встречи в её жизни. И там же на свет появилась Мэри Поппинс. Сказки странствий На Туманный Альбион Памела приехала с 10 фунтами в кармане, 5 из которых она сразу же потеряла. Поначалу небольшой доход ей приносили статьи о путешествиях для австралийских газет, с которыми она когда-то сотрудничала. Но этого было мало. И Трэверс отправила несколько стихов в ирландский журнал, которым руководил поэт и мистик, кумир её отца Джордж Рассел. Когда они познакомились, Памеле было 26 лет, а Джорджу – 58. Между ними завязались очень тёплые отношения. Одни уверены, что их связывала любовь, но большинство исследователей считают их отношения платоническими. Как бы то ни было, Рассел стал одной из самых важных фигур в жизни Трэверс. Он высоко оценил её творчество и посоветовал ей раскрыть свой талант с помощью эзотерики.

Именно этим она и занялась, оказавшись в кругу самых необычных людей своего времени. Так, Памела познакомилась и стала ученицей российского оккультиста и мистика Георгия Гурджиева. Любитель роскошной жизни и обильных трапез, он считал, что человек может достичь просветления через танец, и этим был бесконечно близок артистичной Памеле. Она даже преподавала гурджиевские танцы в Лондоне.

Общалась Трэверс и с индийским духовным учителем Джидду Кришнамурти, также она посещала курс знаменитого психиатра Карла Юнга.

В поисках истины Памела много путешествовала, из-за чего некоторые даже считали её профессиональной шпионкой. Писательница посетила США, Италию, Испанию, Францию, Швейцарию и даже СССР. В 1932 году Памела Трэверс побывала в Москве, Ленинграде и Нижнем Новгороде, о чём потом написала в книге «Московская экскурсия». Книга не понравилась советским властям, и её даже не стали переводить. «Россия – сплошное отрицание. Попроси – и тебе откажут», «Принципы – вот это слово!.. Без принципов вы в России всё равно что покойник», – писала она о загадочной русской душе. Кстати, черты этой души, судя по всему, есть и у её знаменитой книжной няни. Как по волшебству За написание своей главной книги Памела Трэверс засела вскоре после возвращения из СССР. По легенде, друг и наставник Джордж Рассел давно советовал ей написать «историю о ведьме». Но в итоге получилась история про няню с чемоданом и зонтиком, которая стала для обычной семьи проводником в волшебный мир.

Среди прототипов Мэри Поппинс – и тётушка Сэсс, и горничная семьи Трэверс, у которой был зонтик с ручкой в виде головы попугая, и даже… Георгий Гурджиев с его таинственным ореолом. Ну и, конечно, сама Памела, летавшая по свету в поисках попутного ветра. «Если вас интересуют факты моей биографии, то история моей жизни содержится в «Мэри Поппинс», – категорично заявляла писательница и строго придерживалась принципа своей героини: никогда ничего не объяснять.

Ещё одна роднившая их черта – это окутанная тайной личная жизнь. Точнее, о любовных похождениях Мэри Поппинс неизвестно ничего, а вот у Памелы Трэверс их было предостаточно. Но итог оказался один – и автор, и её героиня остались в одиночестве.

Хотя попытки построить личное счастье Памела предпринимала неоднократно и исключительно с представителями богемы. Ей приписывали романы с поэтами, музыкантами, художниками, оккультистами, но все они оканчивались неудачно. Одним из самых страстных увлечений стала связь Трэверс с ирландским поэтом и плейбоем Фрэнсисом Макнамарой, но она устала терпеть его измены.

Возможно, ни Памела, ни её возлюбленные просто не были приспособлены для спокойной семейной жизни.

В конце концов, она поселилась за городом с подругой, они вели совместное хозяйство, а личная жизнь у каждой была своя. В 40 лет Памела решила остепениться и завести ребёнка. Её предложили усыновить двух близнецов, внуков литературного критика Джозефа Хоуна, с которым ей тоже приписывали роман. Но Трэверс решила, что двое детей – это слишком. И взяла только одного – Камиллуса. Мальчику она рассказывала, что его отец погиб, а про брата не обмолвилась ни словом.

Камиллус узнал правду в 17 лет, когда близнец разыскал его и пришёл прямо к ним домой. Приёмный сын долго не мог простить Памеле лжи. Их отношения разладились, он ушёл из дома, стал прикладываться к бутылке. Помирились они лишь незадолго до её смерти. Писательнице тогда было 96 лет. В последние годы она преподавала литературу в английских и ирландских вузах.