Сейсмические бреши: почему ученые не исключают мегаземлетрясение на Камчатке

По поводу дальнейших событий после сильного землетрясения на Камчатке Камчатский филиал геофизической службы РАН предупредил, что теперь стоит ожидать повторных толчков (афтершоков), но их энергия будет значительно меньше. Однако специалисты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН заявили, что в этой зоне накопилась сейсмическая энергия, достаточная для землетрясения с магнитудой 8.5-8.7. То есть землетрясение 18 августа может быть форшоком, возможно, более мощного подземного толчка.

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Комментирует Алексей Завьялов, заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук: