Сейсмические бреши: почему ученые не исключают мегаземлетрясение на Камчатке

Почему ученые не исключают мегаземлетрясение на Камчатке
По поводу дальнейших событий после сильного землетрясения на Камчатке Камчатский филиал геофизической службы РАН предупредил, что теперь стоит ожидать повторных толчков (афтершоков), но их энергия будет значительно меньше. Однако специалисты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН заявили, что в этой зоне накопилась сейсмическая энергия, достаточная для землетрясения с магнитудой 8.5-8.7. То есть землетрясение 18 августа может быть форшоком, возможно, более мощного подземного толчка.
Комментирует Алексей Завьялов, заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук:
- В принципе я согласен с обоими мнениями. Хотя более вероятно, что нового, более сильного удара сейчас не произойдет. Ведь после после землетрясения 18 августа произошло несколько десятков афтершоков, сбросивших накопленную энергию, а значит вероятность возникновения нового сильного землетрясения снизилась. Тем не менее прогноз Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН заслуживает самого серьезного внимания. По их расчетам, в этой зоне накопилось сейсмической энергии гораздо больше, чем выделилось при главном ударе 18 августа и его афтершоках. И будет достаточно, чтобы магнитуда нового толчка достигла значений 8.5-8.7. Этот прогноз основан на работах академика РАН Сергея Александровича Федотова, который несколько лет назад ушел из жизни. Свою концепцию сейсмического цикла он разработал ещё в середине 60-х годов прошлого века. И, в частности, определил, что его длительность в районе Камчатки для землетрясений с магнитудой 7,75 и выше равняется 140 плюс-минус 60 лет. В прогнозе института речь идет о так называемой сейсмической бреши, где как раз и происходит накопление энергии. Что имеется в виду? Скажем, в 1952 году в южной части Камчатки было сильное землетрясение. Потом они происходили в других районах сейсмоактивной зоны, но в районе между мысом Шипунский и мысом Лопатка не было сильных землетрясений. Вот эта зона, где длительное время копится энергия, а достаточно сильных землетрясений не происходит, и есть сейсмическая брешь. И, как я уже сказал, академик Федотов рассчитывал такую брешь на землетрясения с магнитудами 7,75 и выше. Причем каждые пять лет он обновлял результаты своих расчетов. Его прогнозы сбывались. Например, 15 декабря 1971 года на глубине 100 км произошло очень сильное землетрясение в Авачинской бухте. С тех пор здесь недра молчат, но новый сильный удар ожидается уже давно. Раз зона долго молчит, значит энергия в ней копится. И чем дольше это происходит, тем вероятность нового, все более сильного толчка со временем увеличивается. Поэтому, повторяю, надо внимательно относиться к прогнозу Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Эти прогнозы побуждают администрацию региона озаботиться складывающейся ситуацией и дать распоряжения соответствующим службам проверить, насколько там хватает материальных ресурсов на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Вообще хочу подчеркнуть роль долгосрочных прогнозов Сергея Александровича Федотова, который фактически посвятил всю свою жизнь служению Камчатке. Благодаря ему в 70-х годах не состоялось строительство атомной электростанции в районе города Петропавловск-Камчатский. В результате проведенных им исследований он обосновал невозможность строительства такого объекта. Благодаря ему в 2000-х годах была запущена государственная программа сейсмоусиления на Камчатке жилого фонда.