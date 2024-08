«Жили как хочется»: какими были хиппи в СССР

Легендарный рок-фестиваль «Вудсток» прошел 15-18 августа 1969 года на одной из ферм в сельской местности штата Нью-Йорк. Мероприятие посетили около 500 тыс. человек, для которых выступили Джимми Хендрикс, Дженис Джоплин, The Who, The Band, Grateful Dead, Рави Шанкар и многие другие. Фестиваль ознаменовал конец эпохи хиппи и рок-н-ролла на Западе, в СССР же она только начиналась. «Газета.Ru» — об истории хиппи и том, как это движение развивалось в Советском Союзе.

© Кадр из фильма «Советские хиппи» (2017)

Предшественники хиппи — битники

В 1948 году американский писатель Джек Керуак ввел термин «разбитое поколение» , которым охарактеризовал нонконформистское молодежное движение в Нью-Йорке и социальный пласт, возникший после почти полностью исчезнувшего к 1948 году «потерянного поколения» участников Первой мировой войны.

Символом поколения в 1950-е стал рок-н-ролл, который был образован из стиля ритм-н-блюз. Среди кумиров молодежи тех лет — Элвис Пресли, Чак Берри, Билл Хейли и Литл Ричард. А главными идейными вдохновителями «разбитых» вместе с Керуаком стали писатели Аллен Гинзберг и Уильям Берроуз.

Битники прославились в 1940-1950-х своим отрицанием господствующих социальных норм, включая капитализм, потребительство и материализм. Сосредоточившись в богемных локациях вроде Сан-Франциско и Ист-Виллидж в Нью-Йорке, битники исповедовали восточные религии, принимали наркотики и экспериментировали с более свободной формой сексуальности.

«Это движение было очень небольшим, оно было литературным, поэтому в нем было что-то «клаустрофобное». В группу не допускались те, кто не был другом действующего битника или поэтом», — объяснил профессор истории в Вашингтонском университете и автор книги «Американские хиппи» Уильям Рорабо.

© Битники, Лондон, 1960-е гг.

В романе «Бродяги Дхармы» Керуак впервые заговорил об идее «рюкзачной революции», которую вскоре поддержат хиппи:

«Нужно, чтобы мир заполнили странники с рюкзаками, отказывающиеся подчиняться всеобщему требованию потребления продукции. Передо мной встает грандиозное видение рюкзачной революции, тысячи и даже миллионы молодых американцев путешествуют с рюкзаками за спиной, взбираются в горы, пишут стихи, которые приходят им в голову, потому что они добры, и, совершая странные поступки, поддерживают ощущение вечной свободы у каждого, у всех живых существ».

К середине 1960-х годов движение битников распалось, а им на смену пришли хиппи. Основой их философией стал роман Джека Керуака «На дороге», а гимнами — песни The Beatles.

Появление хиппи в США

Движение хиппи возникло отчасти как оппозиция участию США в войне во Вьетнаме. Само слово произошло от сленгового выражения «to be hip», что буквально означает «быть в курсе». Впервые его употребили журналисты одного из нью-йорских телеканалов, описывая группу молодых длинноволосых людей в майках и джинсах, которые выступали против войны. Однако хиппи не принимали непосредственного участия в политике — в отличие от активистов движения йиппи .

Среди различных групп и движений 1960-х годов в США хиппи выделялись относительным отсутствием четкой политической идеологии. По словам Рорабо, они считали господствующую власть источником всех бед общества, включая войну. На этом фоне хиппи объединились с политическими радикалами в своей поддержке движения за гражданские права и противодействии войне во Вьетнаме.

«Политика хиппи была скорее «политикой без политики». Хиппи соглашались [с политическими радикалами], но сами не протестовали. В этом и заключалась разница — хиппи не были протестующими», — пояснил Рорабо.

А от битников хиппи отличались особой приверженностью к употреблению наркотиков.

«Контркультура хиппи больше всего на свете была связана с употреблением [психоактивных наркотических веществ]. Поиск духовного совершенства с помощью наркотиков, но особенно с помощью психоделических препаратов», — рассказал Рорабо.

Основным принципом хиппи было отрицание насилия в любом проявлении. Представители этой субкультуры жили в коммунах, увлекались медитацией, эзотерикой, восточной мистикой и религиями, слушали рок-н-ролл, путешествовали автостопом и практиковали «свободную любовь». Многие хиппи становились вегетарианцами.

© Во время музыкального фестиваля «Вудсток», 1969 год

Длинные волосы и бороды, рваные джинсы, брюки-клеш, одежда с принтами тай-дай и цветы в волосах были важными составляющими стиля хиппи. Участники движения также раздавали цветы прохожим и вставляли их в оружейные дула полицейских и военных. За эти действия и лозунг «Flower Power» («Сила цветов») хиппи стали называть «детьми цветов».

В июле 1967 года журнал Time сообщил, что движение хиппи «процветает во всех крупных городах США от Бостона до Сиэтла, от Детройта до Нового Орлеана», охватывая около 300 тыс. человек. Многие хиппи из-за нехватки средств к существованию решили переехать за пределы города, где жить было дешевле. Там они «заземлились» и занялись органическим земледелием, продолжая отдаваться «свободной любви» и употреблять наркотики.

Расцвет и угасание эры хиппи в США

Расцветом хиппи считается Лето любви: в 1967 году около 100 тыс. человек со всей страны съехались в Хайт-Эшбери. А самое известное празднование контркультуры хиппи произошло в августе 1969 года на музыкальном фестивале «Вудсток» (Вудстокская ярмарка музыки и искусств). По словам Рорабо, рекламируемый как «три дня мира, музыки и любви», фестиваль «объединил как людей политики, так и людей контркультуры».

К моменту окончания участия США во Вьетнамской войне в 1973 году СМИ в значительной степени утратили интерес к движению хиппи. Коммуны, которые просуществовали до середины 70-х годов, а в некоторых случаях и дольше, стали источником многих из наследий хиппи, включая проэкологические взгляды и практики, которые остаются актуальными и сегодня.

© Молодые люди на фестивале «Вудсток», август 1969 года

«Натуральная еда, органическая еда, употребление местных продуктов, кооперативные продукты — все это пришло из коммун, — отмечал Рорабо. — А также более свободный стиль воспитания детей и более небрежное отношение к сексу. И солнечные батареи — хиппи-коммуны Северной Калифорнии были первыми, у кого появились солнечные батареи в 1970 году. Они сделали это, потому что им нужна была горячая вода для мытья посуды. Они были вне сети и не хотели иметь ничего общего с коммунальной компанией».

По словам историка, самым известным представителем хиппи, ассимилировавшимся в обычную культуру, был основатель Apple Стив Джобс. Как отмечал Рорабо, он принял буддизм и «воспринял идею персонального компьютера как передачу компьютерной мощности в руки простых людей и отнятие ее у IBM ».

«Отнятие компьютерной мощности у гигантских корпораций и предоставление ее простым людям» — что может быть более антисистемным, чем это?» — поинтересовался историк.

В настоящее время осталось не очень много хиппи — в США сохранилось всего несколько коммун. Согласно сайту TNR, c 1971 года в Америке существует экокоммуна «Ферма», в которой на постоянной основе живут около 200 человек. В их населенном пункте функционирует акушерский центр, небольшое издательство и гостиницы. А в Европе известной хиппи-коммуной считается квартал в Копенгагене под названием «Христиания», в котором проживают около 850 человек. У них даже есть свой сайт.

Хиппи в СССР

Субкультура хиппи распространилась в СССР по окончании «хрущевской оттепели» — в основном среди молодежной интеллигенции, которой был близка западная культура. Одной из известных коммун хиппи была московская «Система» под неформальным руководством сына чиновника Юрия Буракова по прозвищу Солнце.

В книге «Запрещенный Союз. Хиппи, мистики, диссиденты» историк Владимир Видеманн писал, что советская молодежь слушала западную музыку и пробовала наркотики. Последнее жестко пресекалось властями, и милиция регулярно наведывалась в места сбора хиппи. С наиболее активными представителями движения сотрудники правопорядка проводили беседы.

В каждом большом городе существовали «тусовочные места», где собирались хиппи. В Москве это были «Пушка» (площадь Пушкина), «Фрунзенский садик» (улица Знаменка), Арбат или «Гоголя» (Гоголевский бульвар), «Маяк» (памятник Владимиру Маяковскому), в Ленинграде — «Казань» (площадь перед Казанским собором) и «Сайгон» (кофейня на Невском), а в Киеве — Андреевский спуск. Иногородние могли прийти в одно из таких мест, найти новых друзей и «вписаться» к кому-нибудь пожить. А на отдых хиппи предпочитали ездить в Крым.

У советских хиппи сформировался свой жаргон — преимущественно на основе английского языка. В их лексиконе фигурировали слова «герла» (девушка), «пипл» (люди, человек), «хаер» (волосы), «сейшен» (мероприятие), «олдовый» (старый), «флэт» (квартира) и другие. Среди советских хиппи также было распространено понятие «аск» (с английского to ask — просить, спрашивать). Этим словом обозначали попрошайничество у прохожих, что являлось подсудным делом в СССР.

Митинг после убийства Вячеслава Максакова

Днем 7 апреля 1970 года хиппи Вячеслав Максаков и Александр Шарубов увидели на улице Энгельса в Минске мужчину, выкрикивающего нацистское приветствие. Когда 18-летний Максаков попросил прекратить это делать, между ними началась перепалка, и мужчина достал штык. Он полученных ранений хиппи скончался.

На следующий день на месте трагедии появилась надпись «Здесь 7 апреля убили Славу Максакова» — и какой-то мужчина попытался ее смыть. Об этом рассказал художник Андрей Плесанов белорусскому журналисту Дмитрию Подберезкину для его статьи «Апреля семидесятого. Новость дня»:

«Я ехал в первом автобусе, и сразу после поворота на Энгельса увидел, как на стене у входа в арку красной краской написано: «Здесь 7 апреля убили Славу Максакова». И стоит какой-то мужик, тряпкой пытается надпись смыть. Я крикнул водителю: «Останови автобус!» И через какую-то минуту все высыпали на улицу. Пьяных среди нас не было: все ведь только ехали на поминки. Подбежали к мужику. Рядом с ним на асфальте также красной краской был выведен круг с одним словом в центре: «Здесь». Мужик смывал надписи бензином. Я ему крикнул: «Ты что делаешь?» Он меня послал. Тогда я опрокинул ведро ему на штаны и достал зажигалку. Мужика как ветром сдуло».

По его словам, после этого случая у кинотеатра собралось более полусотни молодых людей, возмущенных убийством товарища и попыткой смыть следы убийства. А 9 апреля там собрались около 500 хиппи, которые устроили беспорядки и подрались с милицией.

«Всех, кого забрали тогда и кто учился в вузах, поотчисляли. С десяток человек как минимум. Но среди задержанных было много и школьников. Им ничего не было. Но позже в школах центра Минска выступали комсомольские лекторы и вели разъяснительную работу по поводу того, что в нашем обществе не может быть места бездомным хиппи», — вспомнил студент филфака Сергей Политыко.

© Кадр из фильма «Советские хиппи» (2017)

Это событие изменило отношение к хиппи в Белоруссии. За два года до скандала в Минске беспрепятственно прошел трехдневный фестиваль бит-музыки, а второй такой фестиваль в 1971 году был фактически разогнан. Многие его участники серьезно пострадали: например, композитора Владимира Кондрусевича, выступавшего с популярной группой «Пане-браце», за участие в мероприятии попытались исключить из консерватории. Подробнее об этом он рассказал сайту kp.ru.

«Вторую хард-роковую композицию исполнить не удалось, только я подошел к микрофону, как на сцену выбежал какой-то человек и закрыл занавес. Оказывается, это был представитель ЦК партии из отдела культуры. На следующий день меня исключили из консерватории», — поделился Кондрусевич.

Композитор добавил, что за него единодушно вступились все однокурсники и преподаватели — и Кондрусевича восстановили в консерватории с условием его ухода из перспективной «Пане-браце».

«Ловушка» для хиппи

Советские хиппи отличались от западных тем, что были против политизации движения. По мнению режиссера документального фильма «Советские хиппи» Терье Тоомисту, они воспротивились политике участия в демонстрации против войны во Вьетнаме в Москве в 1971 году. Ходили слухи, что сын полковника КГБ и поэт Юрий Бураков по прозвищу Солнце являлся сотрудником спецслужб, внедренным в структуру хиппи, — и был одним из зачинщиков протеста. Однако журналист Алексей Богомолов опроверг это в своей статье, пересказав в ней слова Буракова.

Он сообщил, что для борьбы с хиппи горкомом комсомола в начале 1970-х был организован оперативный отряд «Березка». По его словам, 28 мая 1971 года к месту сбора хиппи на «Маяке» подошли двое молодых сотрудников КГБ и спросили: «А слабо вам собраться и 1 июня, в День защиты детей, пойти протестовать к американскому посольству? Вы же за мир, а во Вьетнаме детей убивают! А мы вам поможем — транспортом, организацией».

1 июня 1971 года во дворе исторического факультета МГУ (это место хиппи называли «психодромом») собрались около 150 молодых людей — вероятно, они планировали пойти к посольству США для проведения пикета против вьетнамской войны. В тот же день хиппи собрались и в других традиционных местах — которые оказались оцеплены сотрудниками спецслужб.

«Ну, в общем, часть ребят собралась на «психодроме», часть — на «Маяке», часть — на «Пушке». Всех загрузили в автобусы с плакатами и транспарантами, а потом развезли по отделениям милиции, многие попали поначалу в «Березку», — приводит Богомолов слова Буракова.

По его словам, тогда в Москве было около 1 тыс. представителей движения хиппи — и 1 июня 1971-го собрались не менее половины от общего числа. Согласно Богомолову, допрос задержанных продолжался весь день и ночь, и показания каждого записывали в книгу с надписью «Хипи» на обложке.

«И меня тоже записали. Утром выпустили, но попадание в книжку буквально сломало мне жизнь. Время от времени мне «напоминали» о том, что я «неблагонадежный». В конце концов подбросили 0,4 грамма [наркотиков] и посадили на полтора года. В общем, все это вышло мне боком, и что дальше будет, не знаю…» — говорил Бураков.

В итоге, как он отмечал, Солнце ждала длительная безвестность и тяжелая физическая работа, его стихи к песням часто подписывались другими авторами. А движение хиппи в СССР постепенно растворилось в социуме, хотя их небольшие компании существуют в России и сейчас — в основном это союзы художников, писателей и других творческих личностей. Так, несколько лет назад в интервью «Вечерней Москве» представитель хиппи Арсений Травич заявил, что многие действующие члены движения не соблюдают традиций субкультуры, а тематические концерты и фестивали стали платными.