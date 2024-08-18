Самые драгоценные ордена СССР: из чего их делали

В годы советской власти появилось множество всевозможных орденов, медалей и других наград. Но самые престижные из них (за некоторым исключением) были учреждены всë-таки в Великую Отечественную войну. Ценность таких наград также заключалась в «материалах», из которых их делали.

Орден «Победа»

В учебнике «История России. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» авторы отмечают – орден «Победа» появился в октябре 1943 года. Для изготовления одной такой награды требовалось 180 бриллиантов, 300 граммов платины и рубины натурального происхождения (личное требование Иосифа Сталина). Именно рубины, которых в природе не существует абсолютно одинаковых, и доставили массу проблем создателям. Игорь Можейко в своей книге «Награды» писал – художник Иван Казеннов пошёл на хитрость. Он втайне от вождя использовал искусственные минералы. Но от этого орден не стал менее ценным. В СССР этой награды удостоились всего 11 человек, а Иосиф Сталин, Георгий Жуков и Александр Василевский – дважды.

Орден «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» I степени

Эта награда успела найти только 13 обладателей. Орден появился не в военное время, а в 1974 году, и был предназначен для поощрения советских военнослужащих и служащих внутренних войск. С распадом Советского Союза, что очевидно, награждать им перестали.

Орден Суворова I степени

Он был учреждён в 1942 году. Ольга Лебедева, один из авторов издания «Производство ювелирных изделий из драгоценных металлов и сплавов», пишет, что это награда была выполнена из платины. Её вручали военачальникам, их заместителям, руководителям штабов за образцовую подготовку и реализацию операций, в которых противник понёс разгромное поражение. Таким образом за всю историю был отмечен 391 человек, из которых 20 награждались орденом трижды. Стоит отметить, что ордена Суворова I получали и иностранцы.

Орден Нахимова I степени

Этой наградой поощрялись офицеры Военно-Морского флота. К внешнему виду ордена опять же приложил руку Сталин – он предложил использовать рубины. Адмирал Николай Кузнецов признавал, что в итоге награда получилась красивой, но «дороговатой». Орденом успели наградить всего 75 человек.