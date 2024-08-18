Почему зеленка была так распространена в СССР

Официальное название этого вещества – «блестящий зеленый». На русский язык его перевели неверно – «бриллиантовый зеленый». Считается, что средство было изобретено в Германии в 1879 году. Поначалу им окрашивали биохимические препараты, чтобы наблюдать за поведением микробов. Со временем были обнаружены антисептические свойства красителя. Но особенно популярной стала зеленка в СССР. Во-первых, она могла долго храниться, во-вторых, производство ее было достаточно простым и дешевым.

И сегодня зеленка имеется практически в каждой домашней аптечке. Еще 10-15 лет назад ею обрабатывали швы у рожениц и пуповину у новорожденных, обеззараживали раны и порезы, а также применяли при некоторых кожных высыпаниях (например, при ветрянке). А вот в других странах это давно не практикуется, хотя в аптеке зеленку купить можно. На то есть свои причины.

Содержит канцерогены

Формула зеленки является достаточно сложной. Фактически она представляет собой растворенный в спирте синтетический краситель в виде золотисто-зеленых кристаллов или порошка.

Как зеленка способна воздействовать на организм на молекулярном уровне, к сожалению, пока неясно. Ранее такого рода исследований просто не существовало. А сегодня они являются слишком дорогостоящими. Раз есть вероятность того, что препарат вреден для здоровья, популярным он не станет.

Так, американские медики полагают, что зеленка содержит канцерогены, а европейские – что это вещество токсично.

Пятна зеленки выглядят неэстетично

Прежде всего, они слишком яркие и ужасно некрасиво смотрятся на коже. На Западе более популярны различные бесцветные мази, в состав которых входит антибиотик.

Эффективность зеленки меньше, чем у йода

Хотя зеленка действительно является эффективным антисептиком и это научно доказано, она не так эффективна, как йод. К тому же пятна от йода не так заметны на коже и проходят достаточно быстро.

Зеленка не лучшее средство

«”Зеленка” - это спиртовой раствор красящего вещества, - комментирует профессор Первого МГМУ им. Сеченова Павел Воробьев. - Антисептик в данном случае спирт, а он сильно сушит кожу. Поэтому если смазывать “зеленкой” прыщи (в том числе при ветрянке), покраснения, папулы, то ситуация только усугубится. Врачу, чтобы разобраться, что там под “зеленкой”, нужно ее сначала смыть. Доказано, что грязную рану надо промывать водой с мылом, а не заливать “зеленкой”. Или уж используйте спирт».

Конечно, антисептических качеств зеленки никто не отменял. Но стоит помнить, что существуют куда более действенные и современные средства. Поэтому в некоторых случаях, когда, например, под рукой нет ничего другого, есть смысл применить это старое доброе проверенное временем средство. По крайней мере, его польза доказана, а вот вред – пока нет.