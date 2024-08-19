Что запрещено делать на Яблочный Спас, чтобы беды обошли дом стороной

19 августа православные волгоградцы отмечают Преображение Господне, а в народном календаре этот день называется Яблочным Спасом.

Этот церковный праздник связан с библейским сюжетом, когда Иисус с Петром, Иоанном и Иаковом отправился на гору Фавор. Во время молитвы он преобразился: «И просияло лице Его, как солнце».

А на Руси к этому времени обычно поспевали яблоки, отсюда и название Яблочный Спас. После этого дня наши предки начинали готовиться встречать осень.

В народе на 19 августа существует ряд примет и обычаев.

Так, если на Яблочный Спас установилась теплая погода, значит, бабье лето будет коротким, а зима – холодной и длинной. Если 19 августа дождливо – осень тоже будет ненастной и сырой.

Согласно примете, если первое съеденное в Яблочный Спас яблоко окажется сладким – человека ждут приятные новости и благополучие.

19 августа нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Под запретом ссоры и скандалы. Нельзя также устраивать шумные застолья, бурно веселиться и пить алкоголь.

Лучше посвятить время семье и детям.