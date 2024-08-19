Как Ален Делон предъявил ультиматум режиссерам советского фильма «Тегеран-43»

Сто миллионов билетов в кино – именно столько купили советские зрители, чтобы попасть на сеанс фильма «Тегеран-43» в 1980 году. Только в Советском Союзе его посмотрели 47 миллионов человек, а ведь картина была рассчитана на международный прокат. Показы с успехом прошли во Франции, Швейцарии, Испании и других странах, а на родине фильм стал самым кассовым в год премьеры и также побил рекорд в 1981 году.

Причин тому было много. Во-первых, Александру Алову и Владимиру Наумову удалось снять практически идеальный шпионский боевик с элементами детектива, погонями, перестрелками, да еще и основанный на исторических событиях. Во-вторых, специально для картины на «Мосфильме» построили целый город, а иранские мечети и минареты были созданы при помощи макетов, которые выглядели точь-в-точь как оригиналы. Но, конечно, главной причиной был актерский состав фильма: помимо Игоря Костолевского и Наталии Белохвостиковой, которые уже тогда были знаменитостями, в ленте появились звезды мировой величины – Клод Жад, Курд Юргенс и главный плейбой французского кино – Ален Делон.

Как французская звезда попала на съемки советского фильма, из-за чего Делон устроил скандал на Елисейских полях, а Костолевский чуть не лишился главной роли из-за фигуры.

© Кадр из фильма х/ф «Тегеран-43», «Мосфильм», 1980 г.

Действие фильма разворачивается сразу в двух временных «ветках»: в 1943 году и в 1970-е годы. Отправной точкой становится встреча глав союзных государств в Тегеране в 1943 году. Это была первая встреча Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля и Теодора Рузвельта с начала Второй мировой войны. Главной целью конференции было открытие второго фронта. Кроме того, союзники обсудили вопросы послевоенного мироустройства и определили даты важных военных операций, таких как «Оверлорд». Существует теория о том, что руководство Третьего рейха планировало покушение на лидеров «Большой тройки». Организацией теракта занимался начальник секретной службы СС в VI отделе Главного управления имперской безопасности, оберштурмбаннфюрер Отто Скорцени. Однако советской разведке удалось сорвать операцию еще до того, как Скорцени вылетел в Тегеран.

Впрочем, ряд историков утверждает, что ни о каком покушении на Сталина, Черчилля и Рузвельта речи не шло, и они чувствовали себя в Тегеране в полной безопасности. Некоторые и вовсе подозревают, что вся эта операция была лишь мистификацией НКВД. Как бы то ни было, история о том, как группа советских разведчиков предотвратила убийство руководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции, так и просилась на экран.

Впрочем, создателями фильма двигал не столько интерес к событиям в Тегеране, сколько сам феномен международного терроризма – недаром картина получила рабочее название «Террор». Началось все с новостного сюжета, который Алов и Наумов случайно увидели в гостях: это был репортаж о теракте, полный пугающих деталей – кровь, крики и плач ни в чем не повинных людей... Для советского человека в те годы терроризм был чем-то необъяснимым, и оттого вдвойне жутким. Понимание того, что абсолютно любой человек может стать случайно жертвой террора, с трудом укладывалось в голове. Наумова так поразила эта мысль, что он решил непременно облечь ее в киноформат. Но нужна была отправная точка, сильный «инфоповод». Инцидент в Тегеране подошел как нельзя лучше. Вскоре сценарий был готов.

Центральная роль досталась Игорю Косталевскому. На момент съемок в «Тегеране-43» он уже был знаменит своими ролями в фильмах «Звезда пленительного счастья», «Ася», «И это все о нем», «Безымянная звезда». Но именно роль разведчика Андрея Бородина принесла ему международную славу. Согласно сюжету, Бородин под прикрытием прибывает в Тегеран с целью обеспечить безопасность переговоров трех лидеров. Тем временем немецкое руководство отправляет в Иран своего агента Шернера (Альберт Филозов). Его легенда состоит в том, что он якобы сопровождает гроб с телом некой важной иранской особы. На самом деле убийство было подстроено, о чем догадывается адвокат погибшего – месье Симон, который также приезжает в Тегеран вместе с Шернером. Их также сопровождают переводчица Мари Луни (Наталия Белохвостикова) и наемный убийца Макс Ришар (Армен Джигарханян) под видом похоронного агента.

Ради съемок актерам пришлось пойти на многое. Так, Косталевский едва не лишился роли из-за набранных килограммов: во время отпуска актер сильно набрал вес. Увидев располневшего артиста, Александр Алов пришел в ужас и поставил ультиматум: либо Игорь срочно худеет, либо на главную роль берут другого. Претензия была понятна: советский разведчик должен быть образцом мужественности и выносливости. В итоге актер взял себя в руки и буквально за пару недель привел себя в форму. Кстати, многие трюки в картине он выполнял сам, отказываясь от помощи каскадеров.

Нелегко пришлось и супруге Владимира Наумова, Наталии Белохвостиковой, сыгравшей переводчицу Мари Луни. По сюжету, Мари – француженка с русскими корнями, свободно говорящая на французском, английском, русском и фарси. Для роли Наталии пришлось учить сложные фразы на персидском, но девушка отлично справилась с задачей.

Еще одной сложностью был грим. Дело в том, что в картине Белохвостикова предстает сразу в трех образах: молодой Мари, ее дочери и постаревшей версии переводчицы. Чтобы состарить актрису, грим накладывали в течение пяти часов. В итоге старания гримеров оправдались: в кадре «пожилая» Белохвостикова выглядит очень натурально.

Размышляя о будущем картины, Алов и Наумов с самого начала поняли – фильм на такую чувствительную и важную тему должен быть интернациональным. Съемки велись в СССР, Франции, Испании, Швейцарии и даже США. Правда, разрешение на съемку в Нью-Йорке получить так и не удалось, но создателей картины это не остановило: они сняли город с вертолета, а все «наземные» сцены снимали тайком, спрятав камеру в автомобиле.

Ну и, конечно, такая международная работа не могла обойтись без зарубежных звезд. На роль адвоката Легрена пригласили австрийского актера Курда Юргенса, подставную любовницу Ришара сыграла француженка Клод Жад, а «вишенкой на торте» стало участие в фильме Алена Делона. Идея пригласить на съемки одного из главных секс-символов Франции возникла спонтанно и показалась режиссерам очень дерзкой, но они решили рискнуть.

Алов и Наумов познакомились с продюсером, который работал с Делоном на фильме «Черный тюльпан», и попросили передать актеру предложение о сотрудничестве. Ко всеобщему удивлению, Делон согласился. В тот момент у него как раз была пауза в карьере, а возможность поработать с советскими режиссерами показалась ему увлекательной. Правда, общение со звездой началось с конфуза. Поначалу Делону предложили крошечную эпизодическую роль, буквально на две страницы. Актер решил, что это какая-то глупая шутка.

© Кадр из фильма х/ф «Тегеран-43», «Мосфильм», 1980 г.

«Он нас встретил очень хорошо. «Ну, где роль?». Я говорю – вот. Он то на меня, то на сценарий смотрит. Думает, я сумасшедший. А потом: «Значит так, завтра в восемь утра на французском языке двадцать страниц хорошей роли. Если вы это сделаете, я соглашусь», – вспоминал режиссер картины Владимир Наумов.

Сценаристы не спали всю ночь, но задачу выполнили: на следующее утро в руках у Делона лежала новая версия сценария. Специально под актера в сюжет вписали нового героя – французского инспектора Фоша, который влюбляется в дочь Мари Луни и помогает расследовать заговор террористов.

Делон показал себя настоящим профессионалом и четко выполнял все указания режиссеров, хотя от него ждали любых капризов. Единственный раз на съемочной площадке возник конфликт между ним, Юргенсом и Наумовым. Одну из парижских сцен должны были снимать на Елисейских полях. Все, что требовалось от Делона – выйти из офиса и сесть в машину. Но он неожиданно воспротивился. «Знаете, я очень популярный, меня снимать на Елисейских очень тяжело, поменяйте место съемки», – заявил актер. Его принялись уговаривать, а Курд Юргенс, раздраженный заносчивостью коллеги, вставил едкое: «Давайте лучше поменяем его на Бельмондо!»

Делона это сильно задело. Отказываться от съемок он не стал, но решил отомстить. На следующий день француз специально пришел на место съемок пораньше, и, естественно, вокруг него тут же собралась стайка фанаток. Разогнать толпу восторженных женщин, требующих фото с кумиром и автограф, оказалось почти невыполнимой задачей. Но с горем пополам эту сцену все же отсняли.

Участие Делона, конечно, подогрело интерес к фильму. Как и заглавная песня, которую специально для картины написал культовый французский композитор Шарль Азнавур. Ему выслали сценарий и познакомили с исполнителями главных ролей, но наибольшее впечатление на музыканта произвела Наталия Белохвостикова. Очарованный ее красотой и манерами, он воскликнул: «Буду писать песню специально для этой мадемуазель!». И уже через пару дней они вместе с композитором Жоржем Гарваренцем создали свой главный шедевр – композицию «Une vie d’amour» («Вечная любовь»). В итоге песня превзошла фильм, для которого была написана. Французы, русские, англичане – все были в восторге от этой чарующей мелодии. Композицию перевели на множество языков, а Азнавур до конца карьеры исполнял ее в дуэте с Мирей Матье.

Фильм «Тегеран-43» с триумфом прошел на родине и был показан еще в 64 странах мира. Очереди в кассы тянулись на несколько километров. И, что крайне редко для кинопроката, при повторном показе картину посмотрело вдвое больше людей, чем во время премьеры. Больше всего зрители, конечно, сопереживали истории любви советского разведчика и переводчицы. Но Алов и Наумов видели ценность ленты в другом. Это был первый советский фильм, осветивший проблему такого явления, как международный террор. Поэтому для создателей картина была не столько взглядом в прошлое, сколько попыткой предупредить о будущем. И – сделать правильные выводы.