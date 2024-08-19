Почему переплеты книг викторианской эпохи опасны для читателей

С ярко окрашенными книгами викторианской эпохи в тканевых переплетах нужно обращаться осторожно. Тогда яркие цвета получали с помощью красителей, которые могут представлять опасность для здоровья читателей, коллекционеров и библиотекарей. Исследование этих ядовитых книг обнаружили, что некоторые экземпляры могут быть небезопасны, сообщили в Американском химическом обществе.

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«Эти старые книги с токсичными красителями могут находиться в университетах, публичных библиотеках и частных коллекциях. Люди могут подвергаться риску, если пигменты с тканевых обложек попадают на руки или вдыхаются», — говорит Абигейл Хоэрманн из Университета Липскомба (США).

Исследование началось с того, что университетские библиотекари попросили химиков проверить ярко окрашенные переплетенные тканью книги XIX и начала XX веков. В викторианскую эпоху изумрудно-зеленый пигмент получали с помощью арсенового соединения, известного как медный ацетомышьяк. Его использовали в обоях, одежде и — как выяснилось — в обложках книг.

Для исследования использовали три спектроскопические методики. Выяснилось, что некоторых книгах университетской библиотеки содержатся свинец и хром. Чтобы определить количество этих веществ, ученые взяли образцы ткани размером с канцелярскую скрепку и растворили их в азотной кислоте. Анализ с помощью атомной эмиссионной спектрометрии показал высокие концентрации. Последующее тестирование с использованием показало, что в некоторых случаях эти тяжелые металлы присутствовали в виде свинцового хромата, одного из соединений, которые придают желтый цвет пигменту.

Концентрации металлов превышают допустимые уровни длительного воздействия. В наиболее загрязненном образце содержание свинца было более чем в два раза выше предельного уровня, а содержание хрома почти в шесть раз выше допустимого.

Ядовитые книги из университетской библиотеки удалили из общего доступа и отправили в специальное хранение.