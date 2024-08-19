Чем занимаются разведчики, когда их выводят из игры

В США молодой офицер Главного разведывательного управления стал жертвой предательства. Это могло сломать ему карьеру, как сломало десяткам других. Но ему повезло. Он просто на долгих десять лет стал «невыездным». Самое удивительно, что именно этот период его службы стал самым продуктивным.

© А. Калинин (второй справа) на выставке в Сокольниках, 1978 год

…Александр Сергеевич Калинин работал в Министерстве внешней торговли СССР. Без сомнения, там он сделал бы хорошую карьеру, но на его пути нежданно - негаданно появился «полковник в шляпе». Так в шутку называли офицеров Главного разведывательного управления, которые подбирали кандидатов для работы в военной разведке. Этот вербовщик долго изучал личные дела сотрудников и отобрал единственного кандидата. Им оказался Александр Калинин.

Откровенно говоря, мимо такой кандидатуры трудно было пройти. Биография отменная. Семья, школа, институт, успешная карьера на железной дороге, опыт работы во Внешторге. Опять же член партийного бюро, спортсмен. Всюду характеризуется с самой лучшей стороны.

Калинина призвали в армию из запаса, у него было офицерское звание «лейтенант». Таких как он, призванных из запаса, а также направленных в ГРУ после окончания Военного института иностранных языков, набралось четыре десятка человек.

На дворе стоял 1969 год. Вновь набранных направили на годичные курсы при Военно-дипломатической академии. Калинин окончил курсы с отличием и его направили в Первое направление.

Первое направление все звали «крышевым». Здесь собирались те, кто готовился убыть за рубеж на должности прикрытия в посольство, торгпредство, в ТАСС, АПН, представительство Морфлота, Аэрофлота.

Александр надеялся, что его отправят на стажировку в родной Внешторг, но не тут-то было. Молодого лейтенанта откомандировали в Министерство путей сообщения, правда, в международное управление.

Калинину предварительно объявили, что его планируют направить в Таиланд. Александр Сергеевич стал изучать регион, однако, неожиданный звонок прервал его занятия. Звонил «участковый» из 3-го управления ГРУ полковник Черняховский. Кстати говоря, сын того самого знаменитого генерала армии Ивана Черняховского. Полковник поинтересовался, как у Калинина идут дела во Внешторге. Пришлось разочаровать Черняховского и признаться, что он в Министерстве путей сообщения.

Судя по - всему, Черняховский был вне себя от такого известия. Время поджимало, Калинину следует готовится к выезду за рубеж, а он сидит совсем не там, где надо. Александра срочно перевели в Министерство внешней торговли. Должен же он был поддержать свою легенду, «посветиться» на своем рабочем месте.

В мае 1969 года, с женой и маленьким сыном, он убыл в США. Должность его официально называлась так: старший инженер аппарата торгового советника при посольстве СССР в Вашингтоне. Тогда в США еще не было нашего торгового представительства. Оно открылось только в 1973 году.

Объект назывался Комиссия по атомной энергии

Америка, Америка… Откровенно говоря, многие молодые разведчики мечтали попасть туда. С такими чувствами ехал в Америку и лейтенант Александр Калинин. Но, как говорят, человек предполагает, а Бог располагает.

«Потом, с годами, - скажет Александр Сергеевич, - анализируя все, что со мной произошло в Штатах, могу сказать: первая командировка определенно не задалась. Меня постоянно преследовали неудачи. Нет, не в работе, а прежде всего по жизни, в личном плане.

Прошел всего месяц, мы жили еще в гостинице, а не на квартире, как жена попадает в госпиталь на операцию. А я остался с шестилетним ребенком: кормить, поить, приглядывать…»

Вот так начиналась служба лейтенанта Калинина в Вашингтоне. Супруга, к счастью, вскоре поправилась, а перед Александром Сергеевичем, встали три задачи, которые, кстати, надо было решать одновременно.

Первая из них, - освоение языка. Да, он достаточно неплохо знал английский. Но английский и американский языки — это две большие разницы. Он почувствовал это в первые же дни, когда приехал на автомобильную заправку.

Вторая задача - изучение города и пригородов. Без этого никуда. «Куда ездить, как проверяться, - вспоминал Калинин. - Так что много ходил, ездил. У нас же еще 40-мильная зона была. А я как-то проскочил границу этой зоны. Проскочил случайно, а в этот день за мной слежка была. Более того, съехал на обочину и застрял. Контрразведчики тоже остановились. Что делать, вышел, попросил: «Помогите ребята, развернуться». Помогли, и без всяких последствий».

Но это могло закончиться и по-другому.

Третья задача - выход на заданный объект. Когда Александр Сергеевич услышал его название, вот тут уж, действительно, от волнения «в зобу дыханье сперло». Объект назывался Комиссия по атомной энергии.

Поначалу Калинин не представлял, как к нему подобраться. Это ведь не завод по выпуску мочалок. Однако и там, даже на столь режимном объекте, работают люди со своими привычками, характером, взглядами на жизнь. Они, например, любят ходить в выходные дни в любимую пиццерию. Там не только лакомятся пиццей, но и под оркестр, хором поют песни, веселятся. Стал заглядывать туда по воскресеньям и Александр Сергеевич. Братался с американцами, в обнимку пел песни.

Завести дружбу с людьми из такой организации дело не простое, нужно время. А судьба этого времени ему не дала. Ведь вся командировка Калинина в США длилась полтора года. Однако можно твердо сказать, с несколькими специалистами из комиссии он все-таки сумел познакомиться, и, возможно, их отношения получили бы развитие и дали бы результаты, но… Молодой разведчик получил удар, к которому был явно не готов. Самое обидное, что в подобной ситуации от него ничего не зависело. Но это произойдет потом, а пока он активно работал, набирался опыта.

«Было трудно. Там ведь никогда не можешь быть спокойным, - рассказывал Александр Сергеевич. - Приходит как-то в аппарат советника доброжелатель. Приглашает, мол, давай встретимся. Ну, что ж, давай. Договорились завтра вместе пообедать.

Когда я зашел в ресторан, где он ожидал меня, понял сразу что-то здесь не то. Доброжелатель пришел заранее, занял место лицом к входу, а меня решил усадить к входу спиной. Деваться некуда. Сел.

Он говорит: «Я пообещал советнику передать сборник военных контрактов». А это толстенная книга, в которой расписаны все оборонные контракты американских фирм. Что и говорить, вещь ценная. Но чувствую, это чистой воды подстава. Сейчас возьму, тут и повяжут. Говорю: «Ну, раз ты пообещал советнику, сам и передай, ему будет приятно. А мне как-то не с руки».

После встречи поехал к резиденту. Доложил. Тот одобрил мои действия, но в тоже время с сожалением сказал, мол, хорошо бы все-таки достать этот свод контрактов. Пришлось очень активно поработать, чтобы и самому не подставиться и гроссбух достать».

Шел 1970-й год. Однажды вечером Калинина вызвал к себе руководитель разведаппарата. Судя по выражению лица начальника, лейтенант понял: что-то случилось. Без долгих предисловий резидент рассказал, что его сослуживец на курсах при Военно-дипломатической академии Петров, оказался предателем, сбежал к американцам.

Александра Сергеевича предупредили, попросили быть осторожнее. А вскоре пришел приказ: откомандировать лейтенанта Калинина на Родину.

29 декабря 1970 года Александр Сергеевич вместе с семьей возвратился в Москву. Как узнал позже, многих его сокурсников отозвали из-за границы, уволили из военной разведки. Калинину повезло, его оставили, однако он стал невыездным на долгих десять лет.

«Крыша» достойная, должность солидная

Калинин вернулся в свое родное направление. Его назначили экспертом при председателе крупного объединения. «Крыша» достойная, должность солидная, но, как бы это поточнее выразиться, не очень подходящая под его характер. Ведь для тесного общения с заказчиками надо иметь соответствующие возможности. И тогда Александр Сергеевич убедил руководство объединения, оставив его в должности эксперта, назначить также заместителем директора фирмы по работе с зарубежными странами.

Полковник «влез» в работу фирмы, понял, что надо в корне менять политику закупок. Прежде они занимались только розницей, например, приобретали за рубежом видеомагнитофоны. Никто не скажет, что это не нужный товар. Но все-таки, по большому счету, это мелочевка.

А вот, к примеру, закупка оборудования для организации космической связи Белый Дом - Кремль, или уже в ту пору компьютеризированной системы организации движения судов в проливе Находка, это совсем другой коленкор. Иной уровень отношений.

В ходе работы, общения с зарубежными бизнесменами, заключения контрактов, нарабатывались нужные связи, укреплялись знакомства, столь необходимые не только в «крышевой», но и в разведывательной деятельности.

«Работа интересная, - признавался Александр Сергеевич, - но на износ. Была одна зарубежная фирма. Она изготовляла прекрасное оборудование связи. Долго мы к ней не могли подобраться. Тем не менее, удалось найти тропинку к этой фирме. Мой агент в Германии вышел на доверенное лицо на родине, тот на своего человека в США… В общем, цепочка из нескольких специалистов в разных странах. Комплект аппаратуры состоял из семи приборов. Каждый из них оказался столь ценен, что я сразу же, а не через полгода-год, получил семь оценок особой важности, а потом еще и медаль «За боевые заслуги».

Ценные контакты нарабатывались годами. Не хвалясь, можно сказать, что Александр Калинин всегда был в тройке лучших, наиболее результативных оперативных работников своего направления.

Нельзя забывать и еще одно обстоятельство: это были 70-е годы прошлого века. Все, кто общался в ту пору с иностранцами, находился, скажем так, под присмотром комитета госбезопасности. И офицеры военной разведки не исключение. «Там ты работал под чужой контрразведкой, а тут под своей», - улыбается Александр Сергеевич.

С годами «топтуны», конечно, попривыкли к нему, пригляделись, а поначалу не успеет он со своим знакомым иностранцем присесть в ресторане «Националь», как глядишь, официант тащит столик, ставит, и садятся рядом с ними, соглядатаи с пивом и постными физиономиями. Как бы не был психологически подготовлен, на нервы действует.

Две пятилетки в Москве Александра Сергеевич прослужил мощно, с полной отдачей. В 1977 году у него было десять оценок «особой важности». Результат очень высокий. Но здоровье пошатнулось. В 1978-ом он попал в госпиталь. Сложнейшая операция, полтора месяца на больничной койке. А когда восстановился, наконец то пришел долгожданный приказ - убыть в длительную командировку в Непал. Возвратился в Москву он в 1983 году. А через три года ему предложили поехать в Индию. На знакомую должность эксперта при торговом представителе СССР. Он отработал там вместо трех целых пять лет.

Как скажет сам Александр Сергеевич: «Мы добывали то, что не могли добыть другие». Подтверждением этому может служить высокая оценка его труда в индийской командировке. По возвращению из Дели полковник Александр Сергеевич Калинин удостоился высокой награды - ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах» III степени.

В 1994 году закончилась его служба в военной разведке. Полковник Калинин ушел в запас.