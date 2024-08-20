Как Гитлер получил абсолютную власть

Нацисты считали демократию «раковой опухолью», но пробивались к власти в Германии, активно используя демократические инструменты политической борьбы. Для легитимации своего режима они даже проводили референдумы. 90 лет назад, 19 августа 1934 года, на таком референдуме подавляющее большинство жителей Германии фактически поддержали введение в стране должности фюрера — вождя всех немцев. Адольф Гитлер стал одновременно и президентом, и рейхсканцлером.

Права переходят к вождю

Слияние должностей главы государства и премьер-министра (рейхсканцлера) к этому моменту уже было юридически оформлено. Но Гитлер решил заручиться поддержкой широких (и уже изрядно оболваненных нацистской пропагандой) масс.

«Должность президента Германии объединяется с должностью государственного канцлера. Вследствие этого прежние права президента Германии переходят к вождю и государственному канцлеру Адольфу Гитлеру. Он самостоятельно назначит заместителя. Соглашаешься ли ты, германский мужчина, и ты, германская женщина, с вводимой этим законом системой управления?» — так был сформулирован вынесенный на референдум вопрос.

«Да» ответили 38,4 млн человек (89,93%).

Голосование проходило в ситуации, когда в Германии уже завершалось строительство диктатуры с Гитлером во главе — были запрещены все политические партии (помимо Национал-социалистической рабочей партии, которую возглавлял сам фюрер), профсоюзы поставлены вне закона, а в Дахау заработал первый концентрационный лагерь для политических противников режима.

В последующие, предвоенные годы нацисты еще несколько раз «советовались» с народом, используя механизм референдумов. Но «западную демократию» они искренне презирали. При этом, чтобы пробиться к власти, они воспользовались именно теми возможностями, что предоставляет демократический строй.

Кризис как топливо

Будущий фюрер решил брать власть не силой, а политическими методами после провалившегося Пивного путча в ноябре 1923 года, когда Гитлер при поддержке нескольких тысяч своих соратников по НСДАП пытался организовать госпереворот.

Отсидев девять месяцев в тюрьме, он занялся партстроительством и агитационной работой, особо эксплуатируя тему реванша за поражение Германии в Первой мировой войне.

Но время «коричневых» еще не пришло.

На парламентских выборах в мае 1924 года НСДАП получила 1,9 млн голосов (6,5%) избирателей, а в мае 1928 года — 810 тыс. (2,6%).

В тоже время главные противники нацистов — коммунисты и социал-демократы — пользовались у избирателей все большей поддержкой.

Удар по хрупкой германской демократии был нанесен из-за океана — в октябре 1929 года рухнул фондовый рынок в США, спровоцировав мировой экономический кризис.

К этому моменту Германия уже занимала второе место в мире по объему промышленной продукции, но при этом крайне зависела от конъюнктуры мирового рынка и американских финансовых вливаний.

Мировой кризис повлек за собой резкое падение спроса на германскую промышленную продукцию. Экспорт сократился более чем на 50%, а американские банки начали требовать досрочного погашения кредитов. Число оказавшихся полностью безработными рабочих промышленных предприятий выросло с 2 млн в 1929 году до 5,6 млн в 1932 году.

И именно экономический кризис вдохнул новую жизнь в германских радикалов и «справа», и «слева».

На выборах в Рейхстаг в 1930 году нацисты получили 18,3% голосов, а в июле 1932-го — уже 37,4%. В ноябре 1932-го их результат — 33%.

Как отмечают историки, безработные зачастую голосовали за левые партии, а Гитлера поддержали самозанятые, мелкая буржуазия — то есть те, чье экономическое положение еще нельзя было назвать катастрофическим, но кто уже боялся падения своего уровня жизни.

Некий владелец фабрики по переработке фруктов по случаю успеха НСДАП на выборах послал «самому почитаемому лидеру… приверженному вегетарианству» упаковку сока — чтобы Гитлер поднял стакан с напитком за возрождение Германии.

«Объединить всех немцев»

Успех нацистов на выборах определялся и спецификой их политической программы, в которой они обещали все и всем.

В программе НСДАП, объявленной в Мюнхене 24 февраля 1920 года, значились такие пункты как «национализация всех крупных предприятий», «участие рабочих и служащих в прибылях на всех крупных производствах», обеспечение «достойными пенсиями по старости», «поддержка мелких производителей и торговцев; «реформа землевладения и прекращение спекуляции землей», «поддержка материнства и поощрение развития молодежи» и т.д. А также — отказ от условий Версальского договора и право вести борьбу за приобретение «дополнительных территорий для производства продуктов питания и расселения увеличивающегося немецкого населения».

Особый пункт программы — «объединить всех немцев в границах Великой Германии».

«Немцы действительно поверили, что Гитлер зовет их к единству, зовет преодолеть различия, сплотиться — классы, партии, группы, кого угодно — на основе этого понимания, что «мы — немцы, мы все едины», — отмечала историк Наталья Тимофеева.

Но когда нацистам нужно было договориться о поддержке финансово-промышленной элиты, они легко отступали от своих «социалистических» принципов.

«Национал-социализм отнюдь не считает, что частное владение даже самыми крупными промышленными предприятиями (мы имеем здесь в виду Круппа, Маннесмана, Тиссена и др.) противоречит интересам всего общества», — отмечалось в программе НСДАП образца 1932 года.

Политическая чехарда

На выборах в рейхстаг нацистам ни разу не удавалось набрать достаточное количество голосов, чтобы сформировать свое правительство. Но Гитлеру все же удалось легально прорваться во власть — помогли правые политики и перманентная правительственная чехарда.

С началом мирового экономического кризиса шаткий механизм германской демократии начал давать трещину. Финансово-промышленные круги требовали от власти защитить их интересы, трудящиеся — выполнения выполнения государством взятых ранее на себя социальных обязательств. Коалиционные правительства не могли договориться о выработке экономической политики, приходилось назначать досрочные парламентские выборы.

По итогам июльских выборов в рейхстаг в июле 1932-го (когда нацисты получили 37,4%) Гитлер потребовал, чтобы президент Германии, престарелый Пауль фон Гинденбург, назначил его рейхсканцлером. Гинденбург, считавший, что лидер нацистов мог бы стать министром почт, но уж никак не канцлером, ему отказал. Газетные комментаторы начали предсказывать скорый конец нацистского движения.

Но 30 января 1933 года лидер НСДАП все же получил премьерский пост — в полном соответствии с тогдашней конституцией Германии — в «Кабинете национального единства».

Восхождению Гитлера во власть способствовали многие правые политики и военные. Они были прекрасно осведомлены о его политических взглядах, но одни считали, что смогут легко манипулировать бывшим ефрейтором, другие предполагали, что он быстро докажет свою несостоятельность на посту рейхсканцлера.

Были и те, кто рассчитывал на помощь «коричневых» для подавления «красной угрозы» — с последующей ликвидацией самих штурмовиков НСДАП.

Ужесточение политики

Получив власть в свои руки, Гитлер быстро доказал несостоятельность всех этих планов. Тем более, рейхсканцлер на тот момент имел фактически чрезвычайные полномочия.

В феврале 1933 года он отменил свободу печати и свободу собраний, в апреле упразднил правительства федеральных земель. Не забывали нацисты и своего главного «врага» — евреям было запрещено работать врачами, адвокатами, журналистами, учителями в школах и преподавателями в вузах.

В начале августа 1934 года, после кончины президента Гинденбурга, правительство решает объединить пост президента и рейхсканцлера.

У Германии появился «фюрер».

Что и было потом зафиксировано результатами референдума.

Нацисты, пытаясь больше десяти лет прорваться во власть, использовали самые передовые технологии (в том числе политические) — массовые публичные мероприятия, факельные шествия и даже граммофонные пластинки с речью Гитлера.

Политическому успеху нацистов способствовали и ораторские способности их вождя.

«Хотя многого я не понимала, речь Гитлера оказала на меня колдовское воздействие. Слушателей словно оглушила барабанная дробь, и все почувствовали, что находятся во власти этого человека», — так описывала выступление фюрера в конце февраля 1932 в берлинском Дворце спорта кинорежиссер Лени Рифеншталь.

Но их главный козырь — идеология, которая, если отбросить популистскую шелуху, сводилась к простому тезису — «мы лучшие по праву рождения, и в наших бедах виноваты не мы, а чужие». То, что эта идеология нашла поддержку у миллионов немцев, имело и для Германии, и для всего мира катастрофические последствия.