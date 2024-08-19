«Пантеон мозгов»: зачем в СССР коллекционировали мозги

По ходатайству известного врача — психиатра, невролога и физиолога — Владимира Бехтерева в 1928 году в Москве был учрежден Музей мозга — «для систематического изучения архитектоники человеческого мозга». Одной из основных целей создания «Пантеона», как его называл сам Бехтерев, было — выяснение причин «необыкновенной гениальности вождя мирового пролетариата».

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Мозг Ленина и Оскар Фогт

Сразу же после смерти Владимира Ильича было принято решение сохранить его мозг и забальзамировать тело. Был создан Институт Ленина, в котором в емкостях с формалином хранились мозг и сердце вождя пролетариата. Изучение мозга было доверено немецком неврологу Оскару Фогту. Ему выделили здание — бывшую Евангелическую больницу в переулке Обуха, где он и препарировал главный экспонат. Мозг Ленина был пропитан парафином и разделен на 30 953 тончайшие пластины.

Институт мозга

К 1928 году лаборатория Фогта превратилась в полноценное научное учреждение — Институт мозга. В советское время его деятельность была засекречена. И ничего удивительного, ведь коллекция здесь хранилась солидная: мозги Жданова, Кирова, Калинина, Куйбышева, Луначарского, Горького, Эйзенштейна, Маяковского, Крупской, Цеткин, Павлова, Циолковского, Сахарова и многих других представителей советской культурной, научной и политической элиты.

Доказательства гениальности

Одним из последних экспонатов стал мозг самого Сталина (а самым последним — мозг создателя водородной бомбы академика Сахарова). В 1930-х годах вождь народов охладел к деятельности Института — Фогт вернулся в Германию, но учреждение продолжало работать. Правда, уже больше как музей, а не как лаборатория. Может быть все потому, что со своей изначальной задачей Фогт справился.

В 1929 году он опубликовал обширный доклад по результатам исследования мозга Ленина. Ученый выявил отклонения в его структуре — более крупные и развитые пирамидальные клетки, а также ассоциативные волокна между ними. Впрочем, в 1990-х учеными РАН выводы Фогта о необычности строения мозга Ильича были опровергнуты. Также современная наука не подтверждает связи между строением мозга и одаренностью человека.

Современное состояние

В настоящее время бывший «Пантеон» преобразован в Отдел исследований мозга Научного центра неврологии РАМН. Доступ туда получить весьма непросто, а потому о количестве и сохранности экспонатов мало что известно. Рассказывают, что в начале нулевых, здание практически не охранялось, из-за чего часть оборудования и материалов была расхищена на сувениры.

Так что большой вопрос — хранятся ли мозги Ленина и Сталина в том здании или же давно перекочевали в частную коллекцию…