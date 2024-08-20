«Рев тысяч орудий»: как Красная армия освободила Молдавию

20 августа 1944 года войска советских 2-го и 3-го Украинских фронтов начали Ясско-Кишиневскую наступательную операцию, которая вошла в послевоенную отечественную историографию как седьмой сталинский удар 1944 года. В короткие сроки Красная армия взломала мощную вражескую оборону, разгромила немецкую группу армий «Южная Украина» и освободила Молдавию, выйдя к границам Болгарии, Венгрии и Югославии. Поражение Германии заставило ее союзницу Румынию выйти из войны на стороне Третьего рейха и примкнуть к армиям антигитлеровской коалиции. «Лента.ру» вспоминает ход событий, повлиявших на исход Второй мировой войны.

«Вражеские траншеи превратились в мелкие канавы»

В 6:10 утра 20 августа 1944 года в полосе 2-го Украинского фронта началась артиллерийская подготовка, к которой в 8:00 присоединились пушки 3-го Украинского фронта.

Командир артиллерийской батареи Иван Новохацкий вспоминал:

«Оглушительный рев сотен реактивных установок, тысяч орудий буквально содрогнул землю, она затряслась, как во время землетрясения. Чтобы не оглохнуть, приходилось затыкать уши. Воздух быстро наполнялся пороховой гарью выстрелов и разрывов снарядов, вскоре добавились тучи пыли, поднятой ими в воздух. Адский грохот продолжался более двух часов.»

Генерал Родион Малиновский

После окончания артподготовки советская пехота поднялась из окопов и устремилась вперед. Над полем боя появились краснозвездные штурмовики и бомбардировщики, сбрасывающие свой смертоносный груз на позиции немецких и румынских войск.

«Южная Украина» под руководством генерал-полковника Йоханнеса Фриснера состояла из двух армейских групп. На кишиневском направлении оборонялась группа «Думитреску» в составе 6-й германской и 3-й румынской армий, на ясском — группа «Вёлер», в которую входили 8-я германская армия, 4-я румынская армия и 17-й немецкий корпус. Немецко-румынская группировка насчитывала 900 тысяч солдат и офицеров.

В составе 2-го Украинского фронта, которым командовал генерал армии Родион Малиновский, и 3-го Украинского фронта во главе с генералом армии Федором Толбухиным было 11 общевойсковых и танковых армий.

Общая численность наступающих составляла 1 миллион 314 тысяч бойцов и командиров.

Красная армия обрушилась на противника с двух сторон: 2-й Украинский фронт наносил удар с севера в направлении румынского города Яссы, 3-й Украинский фронт наступал с востока, с Кицканского плацдарма на западном берегу реки Днестр, расположенного в десяти километрах южнее Тирасполя.

Мощнейшая артподготовка и воздушный удар произвели на противника ошеломляющее действие. Благодаря этому советские пехота и артиллерия продвигались вперед, не встречая сопротивления.

Новохацкий писал:

«Вражеские траншеи, вырытые в полный рост, превратились в мелкие канавы, глубиной не более чем по колено. Блиндажи были разрушены. Иногда попадались чудом уцелевшие блиндажи, но находившиеся в них солдаты противника были мертвы, хотя не видно было следов ранений. Смерть наступала от высокого давления воздуха после разрывов снарядов и удушья.»

Продвижение стрелковых частей было настолько стремительным, что соединения 27-й армии генерал-лейтенанта Сергея Трофименко прорвали неприятельскую оборону на глубину до 16 километров и переправились через реку Бахлуй. На участке армии Трофименко Малиновский ввел в прорыв 6-ю танковую армию генерал-лейтенанта Андрея Кравченко, которая по плану должна была вступить в бой только на второй день операции.

Генерал Андрей Кравченко

52-я армия генерал-лейтенанта Константина Коротеева к концу дня прорвалась на подступы к Яссам и завязала бой за город. В полосе наступления 3-го Украинского фронта оборона немецко-румынских войск была прорвана на глубину до 12 километров.

Фриснер, ожидавший главного удара советских войск на кишиневском направлении, понял свою ошибку и предпринял попытку контратаки, введя в сражение против соединений Малиновского три дивизии, в том числе румынскую танковую дивизию «Великая Румыния».

В результате, подойдя к третьей оборонительной полосе, расположенной по лесистому хребту Маре, танкисты Кравченко не смогли с ходу прорвать вражескую оборону. Не помог и натиск 18-го танкового корпуса генерал-майора Василия Полозкова, наступавшего в обход Ясс.

Задержка наступления вызвала нервозность в Москве. 21 августа Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин послал директиву Малиновскому и Толбухину: «Сейчас главная задача войск 2-го и 3-го Украинских фронтов состоит в том, чтобы объединенными усилиями двух фронтов быстрее замкнуть кольцо окружения противника в районе Хуши, после чего сужать это кольцо с целью уничтожения или пленения кишиневской группировки противника».

«Русские мастерски овладевали плацдармами»

В марте 1944 года войска 2-го Украинского фронта под командованием генерала армии Ивана Конева и 3-го Украинского фронта Родиона Малиновского нанесли группе армий «Южная Украина» серьезное поражение и, выйдя к государственной границе СССР, захватили в Румынии ряд территорий, том числе несколько плацдармов на другом берегу Днестра.

Командующий группой армий «Южная Украина» генерал-полковник Фердинанд Шернер, которого за жестокость к солдатам немецкий генерал Эдуард Дитль назвал фельджандармом, сумел остановить наступление Красной армии, и советские войска перешли к обороне, защищая захваченные стратегические плацдармы у Тирасполя и Григориополя.

Командир артиллерийского дивизиона капитан Петр Михин вспоминал:

«Немцы каждодневно атаковали нас, пускали танки, бомбили самолетами, стремясь во что бы то ни стало столкнуть нас в реку, а мы зубами держали свои позиции. Тяготила мысль: налетят сотни две самолетов, смешают нас с землей — и конец плацдарму. А уцелевших, если им удастся переплыть реку, расстреляют свои — как отступников.»

Однако уничтожить советские плацдармы у Шернера не получилось.

Немецкий генерал и военный историк Курт фон Типпельскирх по этому поводу заметил:

«С тех пор как осенью 1942 года было приостановлено немецкое наступление на Дону, русские всякий раз с подлинным мастерством овладевали на всех водных рубежах такими плацдармами в качестве трамплинов для последующих наступательных операции и никогда не боялись удерживать их в любых условиях, не жалея сил на отражение немецких контратак.»

Тем временем назревали серьезные события севернее — в Белоруссии и на Украине, где Генеральный штаб Красной армии готовил главные наступательные операции летней кампании (пятый и шестой сталинские удары). В середине мая 1944-го Конев был назначен командующим 1-м Украинским фронтом, 2-й Украинский фронт возглавил Малиновский, а 3-й Украинский — Толбухин. У немцев на посту командующего группой армий «Южная Украина» Шернер был заменен Фриснером.

Генерал Федор Толбухин (справа) и маршал Александр Василевский (слева) на наблюдательном пункте во время Одесской наступательной операции, апрель 1944 года

Ставка Верховного главнокомандования учла ошибки весеннего наступления и при планировании будущей операции, получившей впоследствии название Ясско-Кишиневской, решила повторить успешный опыт стратегического контрнаступления под Сталинградом в ноябре 1942-го по окружению 6-й полевой армии генерал-полковника Фридриха Паулюса.

Как и тогда, главные удары было решено наносить не по немецким войскам, а по их куда менее боеспособным союзникам. В данном случае — по объединениям, расположенным на флангах двух армейских группировок Фриснера: 3-й румынской армии генерал-лейтенанта Петре Думитреску и 4-й румынской армии генерал-лейтенанта Илие Штефля. Главной задачей операции, как и под Сталинградом, было быстрое окружение соединений противника.

Мероприятия по обману противника

Чтобы ввести в заблуждение командующего группой армий «Южная Украина» и создать видимость того, что главный удар будет нанесен на тактически более выгодном для наступления кишиневском направлении, штабы Малиновского и Толбухина разработали и провели ряд специальных мер оперативной маскировки.

В частности, 5-я ударная армия генерал-лейтенанта Николая Берзарина демонстративно готовила наступление в районе молдавского села Шерпени, специально выделенные радиостанции имитировали в эфире появление новой армии в полосе войск 3-го Украинского фронта.

На правом крыле 2-го Украинского фронта ложное сосредоточение войск проводилось в полосах 7-й гвардейской и 40-й армий, в том числе с участием специальных автомобильных колонн, поднимающих с помощью самодельных устройств клубы пыли на дорогах. В расположении 6-й гвардейской танковой армии и 7-го механизированного корпуса создавались макеты танков и орудий. Сооружались ложные аэродромы, а настоящие тщательно маскировались.

Чтобы быстро захватить позиции противника и начать стремительное продвижение в глубь его боевых порядков, было решено сократить участки прорыва с 22 до 16 километров, доведя при этом плотность орудий до 240 и более единиц на один километр фронта. Действия 3-го Украинского фронта поддерживали корабли Черноморского флота и Дунайской военной флотилии.

«Главное — разгромить кишиневскую группировку»

Во многом ситуация напоминала обстановку, сложившуюся в 1943 году перед вторжением союзников в Италии.

Адольф Гитлер и румынский диктатор Йон Антонеску (слева), 1944 год

Типпельскирх отмечал:

«Вновь противник был у порога, а частично уже и на территории страны, лишь с большой неохотой терпевшей диктатуру, и не было никаких оснований надеяться, что реакция у румын будет иной, чем у итальянцев. В добавление ко всему общее положение Германии за истекший год значительно ухудшилось, что окончательно рассеяло веру в возможность немецкой победы.»

Гитлер не верил в предательство румын

4 августа румынский диктатор Йон Антонеску встретился с Адольфом Гитлером, сообщив о сложной политической обстановке в королевстве. В ответ фюрер заявил, что немецкие войска будут защищать Румынию так же, как защищали бы Германию, потребовав от собеседника, чтобы его страна оставалась верной Третьему рейху.

6 августа Фриснер предупредил Берлин, что не ручается за боеспособность румынских войск на фронте и в тылу, и попросил подчинить ему в Румынии все вооруженные формирования, включая полицию, но Гитлер отказал ему, подчеркнув, что генералу надлежит смотреть вперед, а не назад.

19 августа войска Малиновского и Толбухина провели разведку боем, показавшую, что корректировка планов наступления не нужна. Разведка боем встревожила Фриснера, который не доверяя румынам, пригласил на совещание лишь немецких военачальников — командующего 6-й армией (второго формирования) генерала артиллерии Максимилиана Фреттер-Пико и командующего 8-й армией генерала пехоты Отто Велера.

Генерал Йоханнес Фриснер

Участники совещания пришли к выводу, что на следующий день следует ждать крупного советского наступления и надо начать перегруппировку сил, чтобы закрыть угрожаемые направления. Однако времени на это уже не оставалось, и германские генералы рассмотрели план отвода войск группы армий «Южная Украина» из-под удара.

В первые два дня наступления Сталина беспокоило, что вместо окружения основных сил немцев и румын, после прорыва неприятельской обороны по хребту Маре Малиновский бросит главные силы фронта в направлении Фокшан и Романа, а Толбухин — на Галац и Тарутино.

В своей директиве от 21 августа вождь подчеркнул:

«Ставка требует основные силы и средства обоих фронтов привлечь для выполнения этой главнейшей задачи, не отвлекая сил для решения других задач. Успешное решение задачи разгрома кишиневской группировки противника откроет нам дорогу к основным экономическим и политическим центрам Румынии.»

В конце распоряжения Сталин отметил:

«Перед вашими обоими фронтами действует около 44 дивизий противника, из которых 6 дивизий уже разбито. Вы же имеете 87 дивизий, и, кроме того, у вас значительное превосходство над противником в артиллерии, танках и авиации. Таким образом, вы имеете все возможности для успешного решения указанной задачи и должны эту задачу решить.»

Иосиф Сталин выступает с докладом по случаю 27-й годовщины Октябрьской революции на заседании Московского совета депутатов, 6 ноября 1944 года

К вечеру 21 августа войска Толбухина замкнули кольцо окружения вокруг 6-й немецкой армии у села Леушены, тем самым изолировав ее от 3-й румынской армии. Фреттер-Пико, осознав масштаб случившегося, отдал приказ войскам на прорыв. За немцами начали отступать и румыны. В итоге за первые два дня операции были разгромлены две немецкие и семь румынских дивизий.

В своих мемуарах Фреттер-Пико писал:

«Советский солдат — дитя природы, физически очень сильный, очень неприхотливый и выносливый. Он знает свою страну и ее особенности, привык к трудностям и умеет их преодолевать. Советский солдат превосходно умеет использовать местность в зависимости от времени года. Даже днем он незаметно проникает в известные ему исходные районы или плацдармы.»

«Снаряды рвались в гуще неприятеля»

Тем временем соединения 2-го Украинского фронта сломили оборону противника на хребте Маре и устремились в прорыв. Мощь удара была усилена перешедшей в наступление 4-й гвардейской армией генерал-лейтенанта Ивана Галанина. Бойцы Галанина, продвигаясь вдоль левого берега реки Прут, дробили оборону кишиневской группировки противника и вместе с тем обеспечивали с востока глубину наступления всему фронту.

В ночь на 22 августа моряки Дунайской военной флотилии вместе десантной группой из 46-й армии переправились через одиннадцатикилометровый Днестровский лиман и очистили от врага город Аккерман (ныне Белгород-Днестровский), после чего продолжили наступление.

Карта Ясско-Кишиневской операции

К вечеру 22 августа войска Малиновского расширили прорыв до 120 километров и углубились в неприятельскую оборону до 60 километров. К исходу того же дня соединения Толбухина вклинились в расположение войск противника до 80 километров. Фриснер отдал приказ об отходе войск группы армий «Южная Украина» за реку Прут, но было поздно.

23 августа 18-й танковый корпус 2-го Украинского фронта вышел в район румынского города Хуши, а 4-й гвардейский и 7-й механизированный корпуса прорвались к переправам на реке Прут в районе села Леушены и городка Леова. Тем самым они замкнули кольцо окружения вокруг 18 дивизий кишиневской группировки врага.

Утром 24 августа Кишинев был очищен от противника войсками 5-й ударной армии. В честь этого события вечером того же дня в Москве состоялся артиллерийский салют, в ходе которого 324 орудия дали 24 залпа.

Сергей Семенов, воевавший в составе 89-й гвардейской стрелковой дивизии, входившей в 5-ю ударную армию, вспоминал:

«На отдельных рубежах немцы на какое-то время открывали огонь из артиллерии и стрелкового оружия. Гвардейцы останавливались, наносили ответный удар, и противник откатывался. Хорошо помогала нам авиация. Кроме риска быть убитым или раненым, у стрелков еще был враг — это августовская жара градусов под сорок и пыль, пыль, белая и желтая. Обмундирование у солдат превратилось из защитного зеленого в белое, выцветшее. Хотелось постоянно пить.»

К 26 августа вся территория Молдавии была занята Красной армией. Командир 9-го стрелкового корпуса генерал Петр Рослый рассказывал:

«В ночь на 26 августа основные силы окруженных гитлеровцев попытались вырваться из котла. С наступлением темноты многотысячные колонны гитлеровцев решили прибегнуть к последнему шансу. Очертя голову они бросались вперед. Не удавалось пробить оборону в одном месте — ломились в другом.»

Петр Михин, получивший приказ преградить путь отступающим, вместе с солдатами одной из своих батарей принял 26 августа неравный бой против многократно превосходящего неприятеля.

Капитан вспоминал:

«Никогда еще за всю войну мне не приходилось вести огонь по такому скоплению врага. Снаряды рвались в самой гуще неприятеля. Бегущие плечом к плечу солдаты, конные фургоны, зажатые в людской теснине машины в мгновение ока разбрасывались разрывами во все стороны.»

К концу боя из 26 артиллеристов в живых остались только сам Михин, раненный в ногу, и сержант Хохлов. Капитан поручил сержанту принять капитуляцию сдающихся солдат и офицеров противника, которых оказалось более 800 человек. Их передали подоспевшей разведроте 52-й стрелковой дивизии.

Катастрофические события на фронте привели к антиправительственному восстанию в Румынии и государственному перевороту.

Король Румынии Михай I с матерью, королевой Еленой, 1940 год

23 августа король Михай I вызвал Антонеску во дворец в Бухаресте и после отказа маршала подписать перемирие с СССР арестовал его. Под стражу были также заключены военный министр, министр внутренних дел, генеральный инспектор жандармерии и префект полиции столицы. Новым премьер-министром был назначен Константин Сэнэтеску.

Вечером король выступил по радио и объявил подданным о смене власти, прекращении войны против Советского Союза и перемирии с США и Великобританией.

«Самый тяжелый удар для Германии»

24 августа Гитлер приказал подавить восстание: немецкая авиация начала бомбить в Бухаресте королевский дворец и наиболее важные городские объекты. К городу начали стягиваться германские войска, которых задержали верные королю румынские части. Новый кабинет министров Румынии объявил войну Третьему рейху.

Командование 1028-го артиллерийского полка 52-й стрелковой дивизии. Командир 1-го дивизиона капитан Петр Михин второй слева во втором ряду

25 августа правительство СССР передало по радио сообщение:

«Если румынские войска прекратят военные действия против Красной армии и если они обяжутся рука об руку с Красной армией вести освободительную войну против немцев за независимость Румынии, то Красная армия не будет их разоружать, сохранит им полностью все вооружение и всеми мерами поможет им выполнить эту почетную задачу.»

После своего выступления по радио Михай I покинул Бухарест и укрылся в горах Олтении на юго-западе Румынии.

Начальник Оперативного управления Генерального штаба Красной армии генерал Сергей Штеменко вспоминал:

«Король вел себя смирно и больше развлекался, чем занимался государственными делами. Когда узнали, что король — летчик-любитель, ему от имени Сталина передали самолет По-2 в подарочном варианте. Король летал, охотился, забавлялся.»

На помощь восставшим Москва направила 50 дивизий. При этом 34 соединения были оставлены для ликвидации вражеской группировки, окруженной восточнее реки Прут. С ней было покончено 27 августа, а на следующий день Красная армия уничтожила те неприятельские части, которые переправились через Прут и пытались пробиться к Карпатским перевалам.

29 августа Черноморский флот высадил морской десант в главной военно-морской базе Румынии — городе Констанца. 30 августа Германия потеряла Плоештинский нефтяной район.

Типпельских отмечал:

«С экономической точки зрения это был для нее самый тяжелый удар: теперь немцы могли рассчитывать, если не считать незначительных немецких и венгерских природных запасов нефти, только на собственное производство горючего синтетическим путем. Последнее же сильно осложнялось непрерывными налетами авиации западных держав и даже при максимальном напряжении не в состоянии было хотя бы приблизительно покрыть ощущавшуюся потребность в горючем.»

31 августа войска 2-го Украинского фронта без боя вступили в Бухарест, занятый румынскими повстанцами.

Потери двух советских фронтов в Ясско-Кишиневской операции погибшими, ранеными и пропавшими без вести составили более 67 тысяч бойцов и командиров. Немецкие и румынские войска потеряли павшими на поле боя, ранеными и попавшими в плен более 343 тысяч солдат и офицеров.

Фриснер был снят с поста и до конца войны более не назначался на командные должности. Антонеску по приговору румынского суда в Бухаресте 1 июня 1946 года был расстрелян как военный преступник.

Малиновскому и Толбухину за блестяще проведенную операцию 10 сентября 1944 года были присвоены звания маршалов Советского Союза. Король Михай I 6 июля 1945 года был награжден высшим советским полководческим орденом «Победа» с формулировкой «За мужественный акт решительного поворота политики Румынии в сторону разрыва с гитлеровской Германией и союза с Объединенными Нациями в момент, когда еще не определилось ясно поражение Германии».