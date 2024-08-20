«Дверь в другой мир»: бывший крупье о работе в казино, бандитах и игорных секретах

В игорный бизнес Катерина П. попала в конце 90-х годов, но еще успела застать бандитов за рулеткой и пистолеты на покерных столах. Тогда она была студенткой и нуждалась в деньгах. В профессии крупье ее привлекали дух авантюризма, ощущение привилегированности и скрытая опасность. В беседе с «Лентой.ру» Катерина вспомнила о трех годах работы в казино Нижнего Новгорода и поделилась секретами игорных заведений.

© Владимир Вяткин / РИА Новости

Был 1999 год, я училась на третьем курсе в нижегородском университете имени Лобачевского. Нужно было уже зарабатывать деньги, поэтому, когда подруга посоветовала пойти учиться на крупье, мы с двумя одногруппницами решили попробовать.

В казино существует иерархия: стажеры, крупье, инспекторы и пит-боссы. Нас обучали инспекторы, которых пригласили стать управляющими нового заведения. Первое, что мы должны были выучить, — таблицу умножения на 4, на 6, на 8, на 17 и на 35. Так считались выплаты, поэтому умножать на эти числа мы должны были без запинки. Мне сначала давалось это сложно, хотя я и училась на экономическом факультете. Выплаты нужно было быстро считать в уме и не допускать ошибок.

Нас учили красиво и четко вести игру, собирать фишки, запускать шарик в рулетке. В казино тогда было в основном только три игры: блек-джек, покер и рулетка. Мы обучались их основам. Сначала для нас моделировали игры, приходили наши друзья, которые где-то могли помочь. Мне кажется, что крупье не нужны особые навыки. Научиться его приемам может любой. Единственное, нужно быть ответственным, потому что крупье несет ответственность за деньги казино.

Обучение предоставлялось бесплатно. Спустя три месяца занятий мы начали работать по-настоящему. Мы воспринимали профессию крупье как какое-то приключение. Это было что-то новое и интересное. Совершенно другой мир, в котором мы не жили, но в который хотели попасть.

Как работают крупье

За столом всегда находятся двое работников казино — крупье, ведущий игру, и инспектор, его контролирующий. Инспекторы следят за правильностью выплат и отсутствием сговора между крупье и клиентом. За столы сотрудников распределяет пит-босс. Обычно игра длится 20 минут, потому ты 20 минут сидишь за столом в качестве инспектора, а следующие 20 — отдыхаешь.

Смены чаще всего были ночные: с восьми вечера до восьми утра. В нашем городе крупье становились студенты, потому что так им было удобнее совмещать работу и учебу. Графики разнились от казино к казино, можно было выйти и на дневную смену.

Если клиентов не было и столы на время закрывали, крупье не имели право спать. За это штрафовали, могли отнять 500 рублей от зарплаты, поэтому в перерывах мы ели, пили чай, смотрели телевизор, болтали, играли в карты. Кто-то делал домашнее задание для университета. Спать было нельзя, потому что тогда ты выйдешь к игрокам с неясным сознанием, да еще и помятый. Крупье был обязан выглядеть опрятно и красиво.

У нас был дресс-код — черный низ, белая рубашка или блузка, в отдельных казино жилетка, а также галстук или бабочка. С тех пор я и не хожу в белых рубашках — появилось к ним отвращение, как в свое время к школьной форме

В нашей одежде должны были быть зашиты все карманы, чтобы мы не могли спрятать в них фишки. В казино нашего города крупье в основном были молодые и красивые. Был даже специальный отбор: полных девушек не брали.

Обычно у крупье был фиксированный оклад. Существовала система штрафов и премий. В некоторых казино составлялся рейтинг, и зарплата зависела от положения в нем. В конце месяца пит-боссы собирались и решали, кому повысить оклад. Конечно, это было субъективно, поэтому с пит-боссами нужно было поддерживать хорошие отношения. Я уже не помню, какие были зарплаты, но точно очень хорошие. Я могла одеваться в Benetton и только в нем, а тогда это считалось шиком — не рынок все-таки.

Были и чаевые. Если крупье бросали фишку на чай, он должен был постучать ей по столу или рулетке и убрать в специальный отсек, чтобы было понятно, что он ничего не ворует. В конце смены чаевые собирались и делились либо поровну, либо в соответствии с рейтингом. Иногда мы вместе спускали эти деньги в ресторанах.

Кто посещает казино

У нас в казино работали и мальчики, и девочки. Для парней это были легкие деньги: не грузчиком тяжести таскаешь, а в красивой одежде двигаешь фишки. Некоторые клиенты принципиально не шли к девочкам-крупье. Многие игроки приходили просто выговориться, и мужчинам с мужчинами было проще обсудить какие-то темы.

Крупье должны быть психологами. Обычно мы знали что-то о клиентах: об их женах, детях, работе. Мы улыбались им, задавали вопросы, слушали их жалобы на жизнь.

Все клиенты разделялись на несколько категорий. Кто-то приходил играть по-крупному — это были VIP-клиенты. Их задача была обыграть казино. Кто-то приходил хорошо провести время в компании. Кто-то сначала приходил в компании, а потом играл по двое-трое суток, не выходя из казино.

Большинство игроков были мужчины, женщины играли редко. Чаще всего в казино встречались обеспеченные люди, у которых были лишние деньги. Были и уже зависимые, приходившие играть на все свои 100 рублей.

Мне кажется, в казино люди приходят за ощущением счастья. У них может не получаться что-то в работе, в личной жизни, а тут они могут выиграть, почувствовать себя везучим.

Человек пришел в казино, выиграл, всем дал на чай, выпил водки — он король. Это азартные люди, которые хотят получить компот из удовольствия, адреналина и быстрого счастья

При мне к игрокам приходили их жены, плакали, умоляли уйти из казино. Людям приходилось продавать машины, закладывать золото. В крайне редких случаях казино могло дать в долг постоянному клиенту немного денег, тысяч десять. Руководство принимало такое решение, только если знало проигравшего и понимало, что у него на самом деле есть деньги и он не сбежит в какую-нибудь Воркуту.

Коллекторов в казино не было. Если человек не приносил нужную сумму в оговоренное время, хозяин казино звонил другим владельцам, и этого человека переставали куда-либо пускать. А играть-то ему хотелось, поэтому не бывало таких случаев, что люди не возвращали деньги.

Играли на фишки, поэтому деньги тратили проще. Это как с пластиковыми картами сейчас: ты не видишь, сколько тратишь, поэтому легче отдаешь большие суммы. Люди проигрывали и по 500 тысяч рублей, тогда это были огромные деньги. Мы были студентами и таких сумм никогда до этого не видели, не понимали, как их можно тратить на подобное. Крупье тоже учили воспринимать фишки фишками, а не деньгами, чтобы не заиграться в азарте.

Опасно ли в казино

В казино заходили и высокопоставленные чиновники, и бандиты. Ты из самой обычной семьи, а перед тобой за стол садится сормовский бандюган, который крышует весь район. Я знаю, кто он такой, и знаю, что все перед ним пресмыкаются, а я стою, улыбаюсь ему и могу общаться с ним на равных. Мне нравилось это.

Если в казино заходил известный бандит, крупье чуть ли не в очередь выстраивались к его столу. Он легко расставался с деньгами, потому что они были не его, а бандитские, и давал хорошие чаевые

Были и подонки, поэтому казино всегда нанимало усиленную охрану. Пепельницы над головами крупье летали — железные, с окурками. Кто-то уворачивался, кто-то нет. В нас часто бросали фишки. Нужно же было проигравшим как-то выпустить агрессию. Крупье унижали, оскорбляли. Игроки могли делать это громко, а могли сидеть и шептать, чтобы охрана не слышала.

Были и те, кто выкладывал пистолет на стол, угрожал. Однако обычно оружием не пользовались. Люди не дураки, знали, что под камерами. Охрана старалась все пресекать. Бывали случаи, когда крупье увозили с работы на машине, чтобы клиент не проследил, где этот крупье живет.

С теми игроками, которые вели себя агрессивно, но приносили казино каждый месяц крупную сумму, проводили беседы. Они извинялись перед крупье, приносили им конфеты или алкоголь. Драки с крупье были редкостью, потому что игроку было сложно до тебя дотянуться из-за стола, который вас разделяет. По-настоящему страшно мне не было ни разу. В 20 лет я как-то легко к такому относилась и мало чего боялась.

Обманывают ли крупье

Я слышала, что крупье могли мухлевать. На рулетке это сделать сложно, но я знала людей, которые бросали шарик в определенный сектор. В покере было проще — можно было достать какую-то карту, раздать лишнюю. Сговоры с клиентами были, но их обычно быстро вычисляли. Кто-то грешил таким, но мало.

Это как кассир в магазине: возможность украсть есть, но ты ей не пользуешься. За выигрыши игроков зарплаты крупье не понижают, но за проигрыши могут дать премию, поэтому мы были нацелены на победу, но без шулерства.

Обманывать игроков не нужно, потому что сами игры задуманы так, что казино остается в плюсе. Оно не нарушает собственные правила, просто пользуется зависимостью игроков

Человек выиграл сегодня сто рублей, еще сто рублей и еще сто рублей, а завтра пришел и спустил тысячу. Конечно, бывали месяцы, когда казино «летело», то есть могло оказаться в минусе. Тогда пит-боссы тасовали смены, водили крупье в рестораны, на какие-то развлечения, чтобы улучшить отношения в коллективе.

В казино либо нет окон, либо они занавешены. Свет приглушенный, играет легкая музыка, никогда нет часов. В некоторых казино могли бесплатно подавать чай и кофе или наливать первые 50 граммов. Тогда доставок не было, но работала кухня: можно было заказать еду, выпить. А еще в казино курили.

Игрок приходил, а его ждали друзья-крупье, которые о нем знали, с ним общались. Специально создавалась приятная атмосфера, чтобы человек расслабился. Когда игрок расслаблен, он не жалеет чаевых, больше проигрывает, остается в казино дольше.

В тех казино, где я работала, не было игровых автоматов. Они были в городе, но принимали маленький номинал. И люди им не доверяли, потому что автоматы могли быть запрограммированы на проигрыш. Существовала мода на казино, потому что в них можно было хорошо провести ночь.

Наркотиков в казино, насколько я знаю, не было. Игорные заведения находились под пристальным вниманием правоохранительных органов, не было смысла связываться с чем-то незаконным. Казино и так хорошо зарабатывали на наценках на алкоголь, никто не хотел ставить под угрозу прибыльное дело.

Какие ритуалы есть у игроков в казино

У игроков было очень много ритуалов, и у каждого свои. Некоторые не брали фишки определенного цвета, определенного номинала. Кто-то менял сумму строго частями. Кто-то определенным образом складывал карты, говорил какие-то волшебные слова. Некоторые дули на карты, плевали на них. Правда, тогда колоду приходилось выбрасывать, и это пресекалось, потому что карты были дорогие, пластиковые.

Одним нужно было подержаться за круг рулетки, другим выпивать после каждого выигрыша. Кто-то приходил в особом галстуке, по особым дням. Кто-то отказывался играть с крупье, если у того выпадали из рук карты. В общем, было миллион примет, перечислить все невозможно, но в них действительно верили. У крупье тоже были свои приметы. Например, если ты уронил бабочку, ты должен был на нее сесть и только потом поднять. У нас были фартовые рубашки.

Кто-то выходил на смену нетрезвым. Ему мог налить сам пит-босс, потому что знал, что подшофе игра у этого крупье пойдет лучше. Но мне кажется, это чисто русская практика

У меня тоже был ритуал: я никогда не думала, выиграю я или проиграю. Среди крупье было такое выражение «сейчас я накажу его», то есть заставлю проиграть. Если я использовала его, выходила на смену злая, хотела порвать клиента, то всегда проигрывала.

Могло быть такое, что какой-то игрок отказывался со мной играть. Тогда пит-босс начинал его подначивать: «Да ладно, что ты? У девчонки выиграть не можешь, что ли?». Игрок закусывался, а я выходила в хорошем настроении и с легкостью его обыгрывала.

Можно ли крупье играть в казино

Крупье было запрещено играть в казино, это прописывалось в нашем договоре. Город у нас небольшой, все друг друга знали и могли на тебя донести. Боялись, что крупье могут вступить в сговор. Я знаю, что кто-то уезжал в другие города играть. Однако, если об этом узнавали, сразу увольняли. Я никогда не была азартной и боялась потерять работу, поэтому не рисковала.

Я думала уйти в какие-то моменты, но меня останавливали большие зарплаты. Студенты шли в крупье за деньгами, потому что это была почти единственная возможность зарабатывать по ночам. И сама работа казалась какой-то привилегированной. Мы ощущали себя на голову выше официантов, хоть и понимали, что тоже обслуживающий персонал. И все же считали себя божками, которые могут управлять людьми. Например, мы давали постоянным клиентам прозвища.

Кто-то говорил: «Гоша-Наркоша пришел», и все понимали, о ком речь. Залетных игроков мы назвали лошками. «Кто там за столом?» — «Да пять лошков сидят»

Крупье часто играли на деньги между собой. В каких-то казино это делать запрещали, но не везде. Так проигрывали месячную зарплату. Обычно играли в преферанс — я сама не умею. Мне всегда говорили: «В преферанс ты научишься играть только тогда, когда начнешь играть на деньги». А мне слишком сильно были нужны деньги. Проигрывать зарплату, ради которой ты месяц работал, не для меня.

Почему казино стали закрывать

За три года я успела поработать в четырех казино. Последним было заведение украинской сети Split — самое крутое в городе. Они набирали к себе местных, но были и крупье, которые приезжали работать в нем месячными вахтами с Украины. Это были уже не студенты, а люди возрастные, с большим стажем.

Я всегда знала, что работа крупье не будет моей профессией и смыслом жизни. На моем здоровье негативно сказывались ночные смены, мне не нравилось, что мои выходные и выходные родных не совпадали, и проводить время вместе толком не получалось. Я хотела пойти на нормальную работу, связанную с моей специальностью.

Когда стали закрывать казино, я была удивлена. Есть алкоголь, есть сигареты, они тоже вызывают зависимость, но разрешены. Видимо, государству тогда было невыгодно уживаться с игорным бизнесом.

Казино как бы платило налоги, но вело двойную бухгалтерию, могло скрыть настоящий размер прибыли. Все это было слишком сложно контролировать, а деньги проходили большие

Сейчас в каких-то регионах казино разрешили вновь. Но это не то. Казино было хорошо тем, что было доступным. Сейчас, если у человека есть десять тысяч в кармане, он не станет тратить их на билет до Сочи и гостиницу.

Мне повезло, и я в казино ни с чем очень плохим не столкнулась. Работа крупье мне даже помогла. Я научилась разбираться в людях, находить к каждому подход. Среди крупье в основном были умные и честные люди. Мне казалось, что у нас есть какое-то братство.

Возможно, за меня говорит мое романтизированное юношеское восприятие, и многие со мной поспорят. Большинство считает, что крупье — это разврат, пьянство, обман. В молодости для меня это было дверью в другой мир. Например, за время работы в казино я смогла попробовать тот алкоголь, о котором бы даже не услышала в обычной жизни. Нас, студентов, прельщала эта сфера, потому что казалась запретной. Работу крупье я считаю отдельной эпохой своей жизни — эпохой авантюризма.