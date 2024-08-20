20 августа: день рождения Чебурашки, праздник лени и комаров

Кто установил на 20 августа праздник комаров? Почему в эту дату отмечает свой день рождения популярный герой книг и мультиков Чебурашка? Как связаны лень и аисты? Рассказываем об этом и многом другом в нашем материале об интересных событиях 20 августа. Какой праздник придумали в Колумбии, что за фестиваль устраивают англичане, почему приметы советуют обратить внимание на аистов? Читайте об этом в нашей статье.

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День рождения Чебурашки — праздник 20 августа в России

20 августа в России вспоминают популярного детского героя, который завоевал любовь и признание во многих странах мира. Придумал Чебурашку писатель Эдуард Успенский. Первую историю об этом забавном существе с огромными ушами он выпустил еще в начале 1960-х годов. Затем мультипликатор Роман Качанов экранизировал ее.

Чебурашка стал очень популярен в Японии. Там с героем Успенского выпускали мерч, снимали собственные мультфильмы. Использовать персонажа продолжают и сейчас. Даже «Сбер» выпустил анимацию с участием этого забавного героя.

Почему день рождения Чебурашки его поклонники справляют 20 августа 2024 года? Дело в том, что эту дату назвал сам Эдуард Успенский на одной из встреч с детьми. Так с 2005 года у смешного персонажа и появился собственный день рождения.

День лени, бекона и комаров — праздники 20 августа 2024 года

Что отмечают в эту августовскую дату за пределами Российской Федерации? В британском городе Питерборо 20 августа 2024 года стартует знаменитый фестиваль пива — один из самых значимых в стране. Любители бекона в США сегодня справляют собственное торжество. А еще у американцев сегодня Национальный день радио.

Какие еще праздники 20 августа 2024 года отмечают по всему миру? С 1980-х годов на эту летнюю дату установлен Всемирный день лени. Колумбийские активисты, придумавшие ивент, утверждают: хоть лень часто и называют одним из симптомов депрессии, иногда нужно позволять себе ничего не делать, расслабиться и отдохнуть.

Еще одно забавное событие 20 августа — Всемирный день комара. Но этот ивент вовсе не прославляет москитов. Его создателем был известный британский врач Рональд Росс, который выяснил, что комары переносят малярию. Так 20 августа превратилось в дату, когда медики по всему миру обсуждают болезни, которые переносят эти насекомые.

20 августа в истории

Рассказываем, что такого интересного случилось 20 августа в разные эпохи. Вот перечень важных дат:

1619 год — в Америку доставлены первые африканские рабы;

1634 год — в России вышел первый букварь авторства Василия Бурцева;

1667 год — английский поэт Джон Мильтон выпустил свою знаменитую поэму «Потерянный рай»;

1721 год — в Петергофе впервые запущены фонтаны;

1868 год — в США завершилась Гражданская война;

1915 год — Георгий Жуков отправился на Первую мировую войну;

1969 год — группа The Beatles записала последнюю совместную песню;

1991 год — в СССР продолжается путч.

20 августа появились на свет музыканты Деми Ловато и Стас Костюшкин, актеры Миша Коллинз и Бен Барнс, коллекционер рецептов Вильям Похлебкин, президент США Бенджамин Гаррисон, писатель Василий Аксенов, режиссер Андрей Кончаловский.

Праздник 20 августа в России по народному календарю: Марины-Пимены

20 августа верующие чтут мученика Марина, который жил во времена Римской империи. Он был палестинским солдатом, исповедовал христианство. Когда командир Марина умер, сослуживцы избрали новым начальником его. Однако один завистливый военный пожаловался на будущего святого язычникам. Римские власти схватили его и казнили.

Еще 20 августа вспоминают святых по имени Пимен — таких было двое, оба связаны с Киево-Печерским монастырем. В народе торжество получило название Марины-Пимены. Еще иногда 20 августа называют днем Марины. Мужское имя Марин мало использовалось в нашей стране, а вот его женская версия — довольно часто.

Наши предки верили, что в эту дату в лесах и садах заканчивалась малина. Наступала осень. Чем можно заняться 20 августа? Делимся приметами:

помогать малоимущим, вдовам, сиротам, в том числе давать им поесть;

печь пироги;

ухаживать за больными.

А вот список запретов на эту дату.

Нельзя:

пугать аистов;

играть свадьбы — брак будет коротким и несчастным;

выходить на улицу вечером и ночью — это сулит болезни.

Погодные приметы этого августовского дня связаны с наступающей осенью. Говорили, что улетающие сегодня аисты сулят промозглую осень. Собирающиеся вместе ласточки предвещали грозу, спрятавшиеся пауки — скорое похолодание.

Именины 20 августа

Направьте поздравления с днем ангела этим людям:

Ивану (и Иоанну);

Петру;

Василию;

Антону;

Афанасию;

Дмитрию;

Александру;

Михаилу;

Алексею.

Наш рассказ об интересных событиях 20 августа 2024 года подошел к концу. Колумбийцы советуют сегодня полениться и ничего не делать. Ребенку можно показать в эту августовскую дату мультфильм с участием Чебурашки. А приметы советуют сегодня заняться благотворительностью и помочь нуждающимся.