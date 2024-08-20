Развод по-королевски: как монархи расторгают брачные узы

Принцесса Дубая Махра бинт Мохаммед бин Рашид Аль Мактум сообщила, что будет разводиться со своим супругом. По ее словам, Манал бинт Мохаммед Аль Мактум изменял ей. О бракоразводном процессе она сообщила в социальных сетях, после чего супруги отписались друг от друга. Как и простые люди, монархи расстаются и расторгают браки. «Вечерняя Москва» вспомнила самые громкие королевские разводы.

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Петр I и Евдокия Лопухина (Россия)

Петр I и Евдокия Лопухина обвенчались в 1689 году. Решение об этом браке приняла мать тогда еще юного царя Наталья Нарышкина. Несмотря на разные характеры и воспитание, около года отношения Петра и Евдокии были как у влюбленной пары. Однако в дальнейшем в семье начался разлад. Современники утверждали, что причин этому было несколько — Евдокия не разделяла взглядов мужа, не умела подстраиваться под него, не блистала умом и не поладила с Нарышкиной.

Уже в 1692 году Петр завел роман на стороне. В 1697 году супруги перестали переписываться. Чтобы развестись с Евдокией, царь отдал приказ склонить ее к постригу в монахини, что и было сделано насильно в 1698 году.

Наполеон Бонапарт и Жозефина де Богарне (Франция)

Брак Наполеона Бонапарта с Жозефиной де Богарне продлился 13 лет — с 1796 по 1809 год. За это время избранница французского императора была уличена в расточительности и любовных связях на стороне. Кроме того, де Богарне, которая в первом браке родила двоих детей, не смогла подарить Бонапарту наследников.

Супруги развелись, но император оставил своей бывшей жене титул, отдал Елисейский дворец, Мальмезон, Наваррский замок и назначил приличное содержание.

Принц Чарльз и Диана Спенсер (Великобритания)

Нынешний король Великобритании Карл III прошел через бракоразводный процесс в 1996 году. Он развелся со своей супругой леди Дианой Спенсер, которая быстро стала одной из самых популярных королевских особ. Она занималась благотворительностью, покоряла людей харизмой и дружелюбием. В народе ей дали прозвище «Королева людских сердец». Красота внешности и души Спенсер не остановила Чарльза от измены.

В 1994 году будущий король Британии подтвердил, что, будучи еще в браке, он возобновил роман со своей старой знакомой Камиллой Паркер-Боулз. В 1997 году Спенсер погибла в автокатастрофе, а Чарльз в 2005 году женился на Паркер-Боулз.

Мухаммад V и Оксана Воеводина (Малайзия)

Ради этого брака Мухаммад V отрекся от престола, а «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина приняла ислам. Свадьба прошла в ноябре 2018 года. Однако их союз не продержался и года. В июне 2019 года Мухаммад V расстался с женой, которая всего за месяц до этого родила ему сына Леона.

Бывший король заявил, что не признает мальчика. По неподтвержденным данным, расставание Мухаммада и Воеводиной произошло из-за того, что на россиянку обнаружился компромат — неприличные снимки и факты недостойного поведения.

Марта Луиза и Анри Бен (Норвегия)

Принцесса Норвегии Марта Луиза и писатель Анри Бен поженились в 2002 году. Тогда же монаршая особа отказалась от титула «Ее королевское высочество», чтобы заниматься бизнесом. В браке у Марты Луизы и Бена родились трое детей, но их союз это не спасло. В 2016 году супруги приняли решение расстаться. По информации ряда СМИ, королевская семья считала Анри Бена слишком легкомысленным. Развод супругов стал первым в истории монархов в Норвегии.

В мае 2019 года Марта Луиза начала встречаться с самопровозглашенным шаманом Дюреком Верреттом. В июне 2022 года пара объявила о помолвке, а в августе 2024 года влюбленные планируют сыграть свадьбу. Анри Бен покончил с собой в декабре 2019 года из-за проблем, вызванных алкоголизмом и расстройствами психического здоровья.