Как Жуков разгромил Японию на Халхин-Голе

85 лет назад советские и монгольские войска перешли в решительное наступление на Халхин-Голе. Эта операция стала решающей в битве против японских захватчиков. Токио запросил мира. Уже 15 сентября был подписан договор о прекращении огня. По мнению многих историков, именно это поражение повлияло на решение японцев не нападать на СССР в 1941 году. На Халхин-Голе раскрылся полководческий талант Георгия Жукова, передает корреспондент «МИР 24» Дмитрий Барбаш. Это был настоящий ад, вспоминали потом японские солдаты. Ровно 85 лет назад в 5:45 153 советских бомбардировщика нанесли удар по позициям противника. Заговорили сотни орудий. В наступление пошли пехота и танки.

«Помимо танков, на Халхин-Голе себя очень хорошо проявила советская артиллерия и новое поколение ее вооружения. Советская артиллерия была модернизирована по сравнению с периодом Первой мировой войны. Она показала серьезное превосходство над японской. У Красной армии были дальнобойные орудия, которые позволили выиграть артиллерийскую дуэль», – рассказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института военной истории Военной академии ГШ ВС РФ Алексей Исаев.

В 30-х годах прошлого века Япония воевала с Китаем. В одном только городе Нанкин японские милитаристы убили сотни тысяч человек. На части оккупированной территории образовалось марионеточное государство Маньчжоу-Го. Оттуда в мае 1939-го самураи и их союзники вторглись в Монголию. На помощь сразу пришел Советский Союз.

«В марте 1936 года был подписан Советско-Монгольский договор о взаимопомощи. А в мае 1937 года в Монголию были введены советские войска. 57-й армейский корпус» – рассказал кандидат исторических наук Олег Айрапетов.

Халхин-Гол для СССР стал первой полномасштабной войной. На земле, и в воздухе бок о бок с советскими солдатами сражались монгодьские бойцы.

«Чтобы занять высоту Баянцагаан, задействовали много самолетов и даже дальнобойные береговые орудия. В этом сражении Герой СССР, майор Ремизов, командир бригады Ягодов и их солдаты сражались очень самоотверженно. Вместе с ними дрались солдаты и офицеры нашей дивизии», – рассказал полковник, начальник штаба 6-й конной дивизии Мятавын Цэдэндаш.

Бои на Халхин-Голе шли 128 дней. Начальный этап сражения для Красной армии складывался тяжело – большие потери в танках, самолетах и пехоте. Ситуация была близка к критической. В Москве решили отправить на Халхин-Гол Георгия Жукова – на тот момент никому не известного комдива.

«Халхин-Гол это Тулон Жукова. Точно так же, как Наполеон Бонапарт, проявил в 1793 году под Тулоном. Точно так же на Халхин-Гол Жуков себя показал как компетентный военачальник, способный быстро принимать решения», – рассказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института военной истории Военной академии ГШ ВС РФ Алексей Исаев.

20 августа 1939-го советские и монгольские войска на реке Халхин-Гол атаковали противника сразу с нескольких направлений. Через три дня кольцо замкнулась. В качестве трофеев победителям достались машины, орудия, снаряды и около 12 тысяч винтовок. К 31 августа территория Монгольской Народной Республики была полностью очищена от японских войск.