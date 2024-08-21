«Кто-то занимается фигней, а кто-то хоббихорсингом»: почему скачки на палке считают спортом

В соцсетях можно увидеть развлекательные ролики, на которых дети или подростки скачут на деревянной палке с лошадиной головой, а их с серьезным видом оценивают судьи. Это хоббихорсинг — движение, активно набирающее популярность в России. Его участники утверждают, что скакать на игрушечных конях — это не детская забава, а настоящая спортивная дисциплина со своими правилами, разрядами и профильными ассоциациями, которые проводят соревнования по этому виду спорта. «Лента.ру» рассказывает, как появилось это движение и почему участвовать в соревнованиях по хоббихорсингу не так легко, как кажется.

Что такое хоббихорсинг

Хоббихорсинг — это молодежное течение, посвященное езде на игрушечных лошадях. В основе этой спортивной активности лежат правила конного спорта, но применяются они не к лошадям, а к людям.

Вместо коней у любителей хоббихорсинга так называемые хоббихорсы — деревянные, пластиковые или металлические палки с лошадиной головой. Они помогают имитировать езду на настоящей лошади, в то время как трюки выполняет человек: бежит, перепрыгивает через препятствия, машет ногами.

Помимо спортивных элементов, всадник должен максимально точно и грациозно повторять особенности манежной езды

Тех, кто увлекается хоббихорсингом, называют хоббихорсерами. Как правило, это дети и подростки, но в сообществе встречаются и более взрослые люди — возрастных ограничений у хоббихорсинга нет. В этот спорт часто идут те, кто уже профессионально занимался верховой ездой — правила, термины и критерии оценок на соревнованиях здесь схожи.

Помимо спортивной стороны, увлечение хоббихорсингом подразумевает творческую деятельность. Наездники зачастую сами мастерят своих лошадей — подбирают ткани и дополнительные аксессуары, например мартингалы, разрабатывают выкройку, а затем шьют уникального хоббихорса. Причем для этого важно разбираться в породах и определять особенности каждой из них, чтобы лошадь получилась максимально похожей на настоящую.

16-летняя мастер спорта Светослава Шульга (звание неофициальное, Минспорт не признает хоббихорсинг), рассказала, что при создании плюшевого хоббихорса важно знать анатомические особенности лошади, например, у породы марвари уши чуть загнуты внутрь, а у фризских лошадей кудрявая грива.

Как появился хоббихорсинг

Считается, что хоббихорсинг появился в начале нулевых в Финляндии и примерно через 10 лет стал активно набирать популярность. Сначала энтузиастов этой дисциплины показали на финском ТВ, а когда ролики со скачками на игрушечных конях появились в интернете, идею подхватили и в других странах.

Большую популярность хоббихорсинг приобрел в скандинавских странах, а также на территории Восточной Европы. В родной Финляндии сегодня насчитывается до 10 тысяч любителей хоббихорсинга, там же проходит главный турнир в мире.

На самом деле хоббихорсингом люди стали заниматься намного раньше, и не только на территории Скандинавии — кто в детстве не садился верхом на палку, представляя себя наездником? Особенно часто так развлекались те, кто уже был связан с конным спортом. Со временем детская игра превратилась во вполне серьезную дисциплину.

Хоббихорсинг в России становится все более популярным в последние несколько лет, и участники движения надеются, что вскоре его признают официальным видом спорта. С 2019 года в стране проводят соревнования, а в 2023-м организаторы Московского фестиваля конного искусства и спорта на ВДНХ впервые отвели целый день турниру по хоббихорсингу.

Сегодня в России действуют несколько спортивных организаций, которые проводят соревнования по хоббихосингу. Например, в Москве кроме Ассоциации хоббихорсинга России этот вид спорта популяризуют Федерация хоббихорсинга Московской области, Кремлевская школа верховой езды и конноспортивный клуб «Измайлово».

Соревнования по хоббихорсингу

Как указано в правилах Федерации хоббихорсинга России, участвовать в соревнованиях может любой желающий, вне зависимости от пола и возраста. При себе спортсмен должен иметь игрушечную лошадь — набивную голову на палке, изготовленную из мягкого материала: плюша, вельбоа и так далее. Также нельзя забывать про амуницию, ее лучше сделать из кожи с металлическими элементами.

Виды дисциплин хоббихорсинга

Все разновидности хоббихорсинга пришли из конного спорта. Ассоциация хоббихорсинга России (АХР) выделяет две дисциплины, которым соответствуют определенные правила:

Конкур — преодоление препятствий на маршруте, который создает курс-дизайнер по подобию маршрутов в конном спорте. На нем должны быть диагонали, плавные повороты, неопасные проезды и системы. Судьи оценивают силу прыжка, скорость, баланс, выносливость и память хоббихорсера.

Выездка — демонстрация наездником навыков управления лошадью. Во время соревнований спортсмены должны продемонстрировать баланс, гибкость, равновесие, выносливость и силу. В основном в этой дисциплине хоббихорсеры должны показать следующие аллюры — шаг, рысь и галоп.

Правила соревнований

На соревнованиях по хоббихорсингу участники должны знать свои права и обязанности, а также конкурсные правила.

Правила хоббихорсинга. Конкур:

Участник проходит маршрут, предоставленный ему не менее чем за час до начала соревнований. На схеме должны быть отмечены барьеры и порядок их преодоления, а также старт и финиш.

На маршрутах с высотой барьеров от 80 сантиметров включительно размер хоббихорса должен быть не менее 20х20 сантиметров.

На хоббихорсе должна быть амуниция с поводом, ведущим к голове хоббихорса, напоминающая уздечку.

Всадникам запрещается выступать в обуви на каблуке, неспортивной обуви — ботинках, сланцах, — поскольку это может привести к травмам.

Более подробные правила для участников, а также порядок выставления оценок судьями указаны в соответствующем документе от АХР.

Правила хоббихорсинга. Выездка:

Поводья хоббихорса необходимо держать двумя руками, и они всегда должны быть затянуты за исключением ряда случаев.

Осанка всадника должна быть ровной.

На хоббихорсе обязательно должна быть уздечка, а дополнительные элементы амуниции (подперсья, мартингалы) запрещены в программах любого уровня.

В начале и в конце выступления всадник обязан поприветствовать судью, причем выступление может начинаться только после ответного приветствия от судьи к всаднику.

Другие особенности выездки, например идеальное количество шагов при выполнении пируэта на пиаффе, а также правила выставления оценок судьями указаны в соответствующем документе от АХР.

Кстати, оценивает выступления участников команда судей с опытом в конном спорте, причем иногда в России на соревнования по хоббихорсингу приглашают настоящих конных судей.

Физическая подготовка для участия в соревнованиях

Несмотря на то что всадник не управляет настоящей лошадью, он должен иметь хорошую физическую подготовку. В правилах, разработанных Ассоциацией хоббихорсинга России, указано, что в соревнованиях на мощность прыжка минимальная высота барьера составляет 80 сантиметров, что на самом деле может оказаться сложным препятствием для неподготовленного участника.

Опытные спортсмены и вовсе перепрыгивают на хоббихорсе жерди высотой 130 сантиметров. Хоббихорсеры подчеркивают, что развивать нужные мышцы помогают такие виды спорта, как гимнастика и легкая атлетика. При этом технику все-таки придется наработать, тренируясь в прыжках именно через жерди.

Плюсы увлечения хоббихорсингом

Представители движения говорят, что при занятиях хоббихорсингом, как и в конном спорте, значительно развиваются физические данные, координация, выносливость и внимательность. Причем, в отличие от дорогостоящих занятий верховой ездой, эту спортивную активность себе может позволить каждый.

~130-600 тысяч рублей стоит год занятий верховой ездой, по разным оценкам

На хоббихорсинг уходит не такая большая сумма, констатирует Федерация хоббихорсинга России. По данным организации, увлечение ребенка хоббихорсингом может позволить себе каждый родитель, поскольку купить придется только материалы в швейном магазине.

Тем не менее есть еще ряд затрат, которые родителям следует учитывать. Например, на соревнованиях за выступление в одной дисциплине нужно будет заплатить стартовый взнос — примерно 700 рублей, а если ребенок не сможет сшить хорса сам, то купить самого обычного коня он сможет минимум за 1,5 тысячи рублей.

На шитье таких игрушек многие уже зарабатывают. На популярных маркетплейсах можно найти сотни товаров для хоббихорсинга: от самих лошадок на палке и амуниции до паспортов хоббихорса и кондиционеров для игрушечного коня.

Многие мастера, по словам Светославы Шульги, делают игрушечных лошадей на заказ по цене от десяти тысяч рублей, некоторые продают хорсов и за десятки тысяч рублей. При этом на маркетплейсах можно найти таких скакунов за 1,5-5 тысяч рублей.

По словам главы Ассоциации хоббихорсинга России Алисы Голубевой, в Москве такая ручная работа может приносить 60 тысяч рублей в месяц.

Критика

«Если вы думаете, что занимаетесь фигней, просто знайте, что кто-то занимается хоббихорсингом», — видео с такой фразой распространилось в интернете в 2023 году.

Это увлечение нередко высмеивают, называя его несерьезным и жалким, будто взрослые люди уподобляются пятилетним детям. Комментаторы в соцсетях бросают колкие фразы вроде «не брыкается ли ваша лошадь?». Другая часть пользователей выражает снисхождение — «хорошо хоть эти подростки не употребляют наркотики», — выражая мнение, что хоббихорсинг, конечно, лучше, чем отсутствие спорта, но годам к 16 пора прекращать.

Даже Сельме Вилхунен, режиссеру фильма «Революция хоббихорсинга», который во многом повлиял на популярность этого спорта, вначале задумка показалась забавной. Женщина посмеялась над роликом с турнира, однако отметила профессионализм организаторов.

Участники движения не согласны с критикой. Они отмечают, что хоббихорсинг — это отличный способ поддерживать хорошую физическую форму. Езда на хоббихорсе требует координации, равновесия и силы, что способствует укреплению мышц и улучшению общей выносливости.

Кроме того, это творческий процесс, который позволяет людям реализовать свои идеи и фантазии, а также расслабляет и помогает снять стресс.

Наконец, хоббихорсинг объединяет людей с общими интересами. Участники сообщества могут делиться идеями, обучать друг друга и организовывать встречи и соревнования, заводить новых друзей и расширять круг общения.