Оружие испанского стыда: самые «кринжовые стволы» времен Второй мировой войны

В 1943 году вермахт официально принял на вооружение приспособление для стрельбы из укрытий Krummerlauf («Согнутый ствол»). Это была стандартная штурмовая винтовка с прикрепленным кривым стволом, перископическим прицелом, вместимостью 30 патронов и дальностью стрельбы 2 километра, которая должна была вести огонь из укрытий под углом 30 и 45 градусов.

Советские солдаты называли такое оружие «предательским», предназначенным «для трусливой стрельбы из-за угла». Идея была перспективной, однако воплотить ее надлежащим образом в жизнь не удалось. Затратив уйму времени и денег на конструкцию Krummerlauf, немецкие разработчики решили, что серийное производство винтовки влетит в копеечку, а эффективность будет крайне низкой. Krummerlauf может считаться образцом оружейного кринжа. Но было и оружие, которое могло составить с ним конкуренцию в области испанского стыда.

Тяжелый огнемет Grossflammenwerfer (Германия)

Тяжелый немецкий огнемет времен Второй мировой войны представлял из себя обычный цилиндр, снабженный баллоном со сжатым газом и скобами для ручной переноски. Эта конструкция с помощью дугообразной выводной трубы подсоединялась к брандспойту. Большой вес огнемета требовал расчета, состоящего как минимум из двух человек.

Из-за высокой опасности, которую несла эта «жидкая бомба» в расчет обычно назначались уголовники или дезертиры. Военные антигитлеровской коалиции считали Grossflammenwerfer варварским оружием и по возможности старались применяющих его солдат вермахта в плен не брать.

Пистолет-пулемет STEN MK II (Великобритания)

Это оружие дальностью стрельбы 70 метров и вместимостью 32 патрона было введено в эксплуатацию британскими военными в 1940 году. К разочарованию английских солдат механизм пистолета STEN оказался слегка недоделанным и очень часто не срабатывал. Кроме этого, в отчетах сообщалось о том, что пули на стрельбищах отскакивали от мишеней.

Британский эксперт в области военной безопасности Джилл Догерт, пытаясь оправдать неудачную разработку, писал:

«В то время Великобританию пытались захватить, и было необходимо большое количество оружия, STEN быстро и легко собирался, и это было намного лучше, чем ничего».

«Базука» (США)

Массово ручной противотанковый гранатомет M1 американцы начали использовать с 1942 года в Североафриканской кампании. Это была одиночная ракетная установка с весом взрывчатого вещества 1,5 килограмма и дальностью стрельбы 150 метров. Одна из проблем «базуки» – мощная вспышка, которая могла обдать стрелка огнем. Более поздние модели гранатомета уже имели задний бронированный щит.

Другая проблема – серьезнее. «Базука» была эффективна только на коротких дистанциях, однако американским пехотинцам было крайне сложно приблизиться к танку противника в условиях пустыни. За все время Второй мировой войны не было ни одного зафиксированного случая уничтожения танка «базукой».

«Густав» и «Дора» (Германия)

Две сверхмассивные немецкие пушки калибром более 80 сантиметров «Густав» и «Дора» должны были не только запугать противника, но и нанести ему ощутимый урон. Эти гиганты, которым не было аналогов в мире, могли перевозиться только по частям. Сборка, установка и эксплуатация пушек производилась в заранее подготовленном месте с участием немыслимого количества обслуживающего персонала – около 4000 человек.

Из двух орудий лишь «Густав» поучаствовал в сражении. В ходе осады Севастополя в 1942 году он совершил 42 выстрела снарядами весом в 4800 килограмм каждый. Немецкий военный эксперт Александр Людек называл гигантские пушки «технологическими шедеврами», но заявлял, что они являются «фактически, напрасной тратой материалов, технологических знаний, и человеческих ресурсов».

Пистолет Nambu Тип 14 (Япония)

Несмотря на то, что пистолет Nambu с 1920-х по 1940-е годы являлся основным личным оружием японской императорской армии, он считается одним из худших автоматических пистолетов Второй мировой. Nambu имел малую мощность стрельбы, был тяжелым и неудобным в эксплуатации. Особенностью его конструкции была возможность производить стрельбу до того, как казенная часть оружия оказывалась заперта. Из-за этого случайное касание спускового крючка нередко приводило к самопроизвольному выстрелу. Недаром считалось, что Nambu опаснее для своего хозяина, чем для врага.