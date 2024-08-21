Как древние европейцы справлялись с изменениями климата Земли

Используя крупнейшую базу данных об останках людей ледникового периода Европы, международная исследовательская группа выяснила, как доисторические охотники-собиратели справлялись с изменениями климата от 47 000 до 7 000 лет назад. Размеры популяций резко сокращались в самые холодные периоды, а в западной части Европы люди даже столкнулись с угрозой вымирания, согласно исследованию, опубликованному в Science Advances.

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Около 45 000 лет назад во время последнего ледникового периода первые сапиенсы мигрировали в Европу, что ознаменовало начало так называемого верхнего палеолита. Эти ранние группы непрерывно заселяли европейский континент, даже в период последнего ледникового максимума около 25 000 лет назад, когда ледники покрывали большие части северной и центральной Европы.

«Археологи долгое время спорили о влиянии климатических изменений и экологических условий на демографию охотников-собирателей того времени. Из-за ограниченного числа доступных ископаемых и их часто плохой сохранности для анализа древней ДНК сделать выводы было очень трудно. Зубы — самая твердая ткань в человеческом теле и поэтому сохранятся лучше всего», — объясняет доктор Ратманн.

Это позволило собрать беспрецедентный набор данных, значительно превышающий предыдущие о скелетах и ДНК: данные о зубах 450 доисторических людей со всей Европы за период от 47 000 до 7 000 лет назад. Исследователи сосредоточились на морфологических признаках зубов — небольших вариациях, таких как количество и форма бугорков, рисунки гребней и желобков на жевательной поверхности или наличие/отсутствие зубов мудрости.Результаты исследования показали, что с 47 000 до 28 000 лет назад — в период среднего пленигляциала — популяции на западе и востоке Европы были генетически связаны. Эти данные согласуются с археологическими исследованиями, которые выявили большое сходство в каменных орудиях, оружии и искусстве различных регионов континента. В последующий период, поздний пленигляциал, с 28 000 до 14 700 лет назад, исследователи не обнаружили генетических связей между западом и востоком Европы. Кроме того, анализы показывают: в обоих регионах произошло значительное сокращение численности населения, что привело к утрате генетического разнообразия.

«Это резкое демографическое изменение, вероятно, было вызвано сильным изменением климата: в этот период температуры достигли самых низких значений за весь верхний палеолит, и ледники покрыли большую часть северной и центральной Европы», — объяснил доктор Ратманн.

Ухудшение климата вызвало смену растительности со степей на преимущественно тундровые ландшафты, что повлияло на среды обитания животных и, следовательно, на охотников-собирателей, которые от них зависели. Популяции людей сместились на юг и оказались разделены, практически изолированы.

Другим примечательным открытием стало то, что популяции людей на западе Европы вымерли в переходный период от среднего к позднему пленигляциалу и были потом заменены новыми, мигрировавшей из восточной Европы.

После позднего пленигляциала температуры стали постепенно повышаться, ледники отступили, степная и лесная растительность вернулась, что позволило повторно заселить ранее заброшенные территории. В этот период ранее изолированные и значительно уменьшившиеся популяции в Западной и Восточной Европе начали снова расти в численности, миграция между регионами возобновилась.

Ведущий исследователь доктор Ханнес Ратманн из Тюбингенского университета (Германия) разработал новый метод анализа ископаемых на основе ИИ. Новый аналитический инструмент на основе ИИ, названный Pheno-ABC, позволяет идентифицировать наиболее вероятный демографический сценарий среди множества протестированных.