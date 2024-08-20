Редкий леопард нашел пару благодаря сайту знакомств

Дальневосточный леопард Фреддо из Дартмурского зоопарка, Великобритания, нашел пару благодаря сайту знакомств для животных. Об этом пишет BBC News.

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Самку редкого леопарда Лену привезли из зоопарка британского города Колчестер, после того как ее профиль оказался совместим с профилем Фреддо на сайте Системы управления зоологической информацией. Она позволяет искать самцов и самок для дальнейшего спаривания.

Сотрудники Дартмурского зоопарка надеются, что Лена и Фреддо смогут стать настоящей парой и увеличить популяцию вида. Дальневосточные леопарды находятся под угрозой исчезновения, поэтому их пытаются размножать в неволе. Генеральный директор Дартмурского зоопарка отметил, что рад возможности внести вклад в сохранение этого «культового и харизматичного» вида.

Ранее сообщалось, что китайский зоопарк решил отказаться от диеты, подобранной для страдающего от избыточного веса леопарда. По мнению специалистов, он слишком стар, чтобы худеть, — ему уже 16 лет.