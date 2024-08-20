С тебя магарыч: что означает эта фраза и как она появилась

Каждый наверняка хотя бы раз слышал в быту слово «магарыч». Обычно говорят «с тебя магарыч» и это означает, что человек перед кем-то в долгу. Употребляют выражение как в прямом смысле, рассчитывая на вознаграждение, так и просто в шутку. Но что же это за загадочный магарыч и почему он всем так нужен?

Откуда пришло к нам слово «магарыч»

В наши дни о магарыче вспоминают не слишком часто. Это устаревшее слово, оставшееся в ходу у старшего поколения. О магарыче говорят в том случае, когда намекают, что человек должен за какую-то услугу или вещь. Иногда магарыч, наоборот, обещают. Говоря «с меня магарыч» имеют в виду, что не останутся в долгу или просто намекают на взятку.

В большинстве случаев под магарычем подразумевают некий небольшой презент, чаще всего выпивку. В некоторых регионах это слово вообще считается синонимом самогона, то есть его воспринимают буквально. Еще есть поговорка: «Дел на полтинник, магарыч на рубль!». Думаем, значение ее теперь объяснять не нужно. А вот о происхождении этого странного слова есть что рассказать.

Слово «магарыч» имеет татарское происхождение и появилось оно на Руси вместе с ордами монголо-татар. Но и степные кочевники его позаимствовали у арабов. Означало оно издержки, расходы и применялось при обсуждении того, какая сторона будет их покрывать.

Сделка с магарычем

Впервые русские начали использовать его на конных ярмарках. Заключив выгодную сделку, покупатель или продавец угощал противоположную сторону и посредника в трактире. Но постепенно слово вышло за пределы лексикона торговцев лошадьми и стало употребляться купцами в более широком смысле.

С давних пор на Руси было принято заключать сделки за столом. Подобные деловые пирушки начали называть магарычами. Во время такой встречи продавец и покупатель могли расслабиться, обсудить не спеша детали и, подогретые алкоголем, быстрее достичь консенсуса.

Бывало и так, что стол накрывали после того, как ударяли по рукам. В этом случае купец приглашал покупателя и угощал его за свой счет. Иногда за столом собиралась целая компания из коллег, посредников и друзей. Такое застолье имело особый смысл. Кодекс купеческой чести подразумевал, что если покупатель заплатил деньги и принял приглашение на магарыч, то сделка полностью завершена и уже нерушима. Было даже особое выражение — сделка с магарычом.

Со временем о таких нерушимых сделках забыли, а слово магарыч осталось в обиходе. Удачные сделки и важные покупки мы отмечаем и сейчас, но теперь это называется понятным всем словом «обмывать».