«Секс у нас есть, у нас нет рекламы!» Чем запомнился телеведущий Фил Донахью

Американские СМИ 18 августа сообщили о смерти легендарного журналиста Фила Донахью. Его ток-шоу выдержало 29 сезонов, оно выходило на американском телевидении с 6 ноября 1967 года по 13 сентября 1996-го. Телеведущий был хорошо известен и позднесоветскому зрителю по телемостам между США и СССР, которые он вел совместно с Владимиром Познером. Во время одного из них и прозвучала злополучная фраза: «В СССР секса нет».

От брейк-данса до прав женщин: разговор с аудиторией в прямом эфире

Свою карьеру в журналистике Донахью начинал как ассистент режиссера на радио, внештатный корреспондент, интервьюер и ведущий утренних новостей на телевидении. Он работал на дейтонском канале WLWD (ныне WDTN), когда ежедневное шоу осталось без ведущего Джонни Гилберта, отправившегося работать в Нью-Йорк. WLWD назначил Донахью на замену Гилберту, сохранив формат живого эфира и студийную аудиторию. Но Донахью решил делать шоу немного иначе – он пригласил зрителей активно участвовать в обсуждении, делиться опытом и задавать вопросы. В 1974 году передача переехала в Чикаго, а в 1985-м – в Нью Йорк.

«Шоу Фила Донахью» пользовалось огромным успехом и шло на американском телевидении почти 30 лет, став предшественником аналогичных шоу Монтела Уильямса, Джерри Спрингера и Опры Уинфри. Темы поднимались самые разные, так, в 1984 году Донахью познакомил многих зрителей с культурой хип-хопа, когда в программе впервые на национальном телевидении был показан брейк-данс, сопровождаемый выступлением хип-хоп группы UTFO. Героями одной из передач Донахью в 1995 году стала рок-группа Marilyn Manson. Темой передачи тогда стала смерть молодого человека в мош-пите на концерте.

«Когда мы начинали шоу 20 лет назад, думали, что не продержимся и 20 дней. Люди спрашивали: где привычные ведущие, где привычные диваны и столы? Мы не выглядели как ток-шоу. Нас упрекали, что мы выглядели, как придурки. Естественно, мы изо всех сил старались соответствовать. Наш девиз стал: «Говорите о нас все что угодно, но не говорите, что с нами скучно», – гласил юбилейный ролик.

Особое внимание телеведущий уделял теме положения женщин в обществе и даже называл себя «феминистом». По словам Донахью, он был свидетелем унизительного обращения с женщинами в офисах в 1960-х годах. «Босс мог приказать своей секретарше пройтись по комнате, чтобы он мог посмотреть на нее, ткнуть ее в грудь, и это сходило ему с рук. Она ничего не могла с этим поделать», – вспоминал журналист.

Телеведущая Опра Уинфри утверждала, что, если бы не было «Шоу Фила Донахью», не было бы и ее шоу. «Он был первым, кто признал, что женщин интересуют не только советы по туши для ресниц и рецепты тортов», – отмечала Уинфри.

Телемосты США-СССР: вентилятор из консервной банки и фраза «В СССР секса нет»

Программа Донахью стала популярна и в Великобритании, где транслировалась в конце 1980-х и начале 1990-х годов. Несколько шоу телеведущий даже записал на Туманном Альбионе. В них участвовали английские знаменитости, например актеры манчестерской мыльной оперы «Улица Коронации».

Примерно в это же время с Филом Донахью познакомился советский зритель – конечно же, не по ток-шоу о хип-хопе, а по телемостам между США и СССР. «Я с большим удовольствием говорю вам: добрый вечер из Соединенных Штатов!» – 19 февраля 1986 года впервые поприветствовал зрителей Центрального телевидения СССР Донахью. «Мы очень рады принимать вас в Ленинграде!» – отозвался из-за океана Владимир Познер.

Этот телемост между Ленинградом и Сиэтлом был не первым между двумя странами, застывшими в состоянии холодной войны, но раньше слово давали политикам, ученым, дипломатам. Здесь же возможность обратиться к жителям другого континента появилась у случайных людей: учителей, врачей, рыбаков.

«До этого нельзя было просто так взять с улицы человека и сделать с ним интервью. Нужно было этого человека утвердить в парткоме, проверить его послужной список, не был ли замечен где-то, не сидел ли случайно, каких он был политических настроений. А тут мы вдруг случайных людей на улице находим, начинаем с ними разговаривать. Народ, конечно, такого не ожидает, шарахается, пугается», – вспоминает генеральный продюсер МТРК «Мир» Павел Корчагин, который в 1986 году был, по сути, продюсером телемостов.

Съемки того исторического телемоста шли в студии Ленинградского телевидения на Чапыгина, 6. В Сиэтле было раннее утро, в Ленинграде –вечер: все-таки разница во времени 10 часов. Не обошлось без технических накладок: накануне эфира у монитора, который привезли из Норвегии, сломался вентилятор. Замену находчивые советские инженеры сделали из консервной банки, и все заработало.

По воспоминания режиссера Татьяны Орловой, которая работала на Ленинградском телевидении, момент до начала эфира, когда обе стороны получили картинку с другой стороны телемоста и начали махать друг другу руками, был очень трогательным. А вот потом беседа пошла не по плану: американцы с первого же вопроса пошли в идеологическую атаку:

«Мы кажется, что люди здесь уверены, что Советский Союз – это классовая система. Это коммунистическое общество, но в нем есть классы. У одних больше денег и богатств, чем у других. Так ли это или нет?»

С советской стороны ответили: «У нас количество денег отличается только по тому, как человек трудится. Но с другой стороны вопрос к тому, кто задал этот вопрос. Считает ли он, что человек принадлежит к разным классам только потому, что у него разное количество денег? По-моему, классы – гораздо более емкое понятие».

Разговор походил на взаимные политические обвинения, пока его настроение не изменил один из участников:

«Я приветствую русский народ, я пришел сюда, потому что меня пригласили как рыбака с Аляски, где я встречался с советскими рыбаками. Мне бы хотелось, чтобы в нашем разговоре было поменьше политики. Чтобы мы просто познакомились друг с другом. По-моему, мы не так начали. Плохо начали! Я бы не пришел сюда, если б знал, что здесь будет столько политики. Неужели вы не видите, что вас отсюда провоцируют? Мне это не по душе!».

Зрители встретили эту речь аплодисментами, и общение пошло в другое русло: люди делились своими мечтами, рассказывали о семье, работе, своей стране. Итоговый вариант телемоста в СССР и США был смонтирован по-разному.

«Когда мы принесли уже готовый материал, смонтированный, на суд председателя Гостелерадио СССР, он сначала дал возможность высказаться своим заместителям, – рассказывает Корчагин. – И стали вставать один за другим и говорить о том, что это совершенно отвратительный материал, абсолютно антисоветский, за это нужно всю съемочную группу минимум отправить из Гостелерадио, всех уволить, материал отдавать в эфир невозможно. После этого встал председатель Гостелерадио и сказал: «Я с удовольствием поздравляю всю творческую группу с большим успехом. Мы сегодня этот вопрос обсуждали в ЦК КПСС, это именно то, что нужно».

На следующий день об эфире между Сиэтлом и Ленинградом говорили на улицах, в транспорте и на кухнях, а журналистам начали приходить письма со всего СССР.

«Я думаю, что открытием было то, что мы можем друг с другом разговаривать. И что мы можем понимать друг друга, и более того, мы хотим на самом деле», – объяснял успех телемоста Владимир Познер.

После этого между Советским Союзом и США случилось еще несколько «диалогов через космос». 28 июня 1986 года состоялся телемост Ленинград-Бостон «Женщины говорят с женщинами», в результате которого по всему миру разлетелась фраза: «В СССР секса нет». Одна из американских участниц задала вопрос:

«У нас в телерекламе все крутится вокруг секса. Есть ли у вас такая телереклама?» «Ну, секса у нас нет, и мы категорически против этого», – со смешком ответила администратор гостиницы «Ленинград» и представительница общественной организации «Комитет советских женщин» Людмила Иванова.

Эти слова вызвали в студии смех и ропот.

«Секс у нас есть, у нас нет рекламы!» – парировала другая участница телемоста, но было поздно…

© Фил Донахью и его жена Марло Томас

Тем временем Донахью и Познер сдружились семьями: американец путешествовал по СССР, телеведущие вместе вели еженедельную программу «Pozner & Donahue» на канале CNBC. В 1991 году, комментируя шоу Фила Донахью в гостях у Джоан Риверз, Познер сказал: «Я думаю, это невероятное шоу. Оно было и есть первым в своем роде».

В 1990-х рейтинги шоу Фила Донахью постепенно начали снижаться, и телеведущий принял решение «уйти на пенсию». В 2002-м он вернулся на телевидение в качестве ведущего в прайм-тайм на канале MSNBC, но его новое шоу закрыли менее чем через год: якобы в связи с тем, что журналист осудил военные действия США в Ираке. С тех пор он занимался документалистикой, а в конце жизни страдал от продолжительной болезни. Телеведущий умер у себя дома в Нью-Йорке рядом с 86-летней женой Марло Томас (актрисой, обладательницей четырех премий «Эмми», «Золотого глобуса», «Грэмми»), сестрой, детьми, внуками и любимым золотистым ретривером Чарли.