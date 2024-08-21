Как измерили точную скорость расширения Вселенной

Команда астрономов из нескольких университетов при помощи данных космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) сумела точно измерить текущую скорость расширения Вселенной. Полученные результаты подтвердили стабильность так называемой константы Хаббла.

Исследование принято к публикации в журнале Astrophysical Journal, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Команда во главе с космологом Чикагского университета Венди Фридман изучила новые данные, полученные мощным космическим телескопом Джеймса Уэбба.

Это позволило точно измерить расстояние до десяти близлежащих галактик. Проведенные затем расчеты помогли измерить динамику расширения Вселенной в настоящее время. Исследователи говорят, что расширение идет со скоростью 70 километров в секунду.

"Основываясь на новых данных JWST и используя три независимых метода, мы не нашли весомых доказательств наличия "напряжения Хаббла", - говорит Фридман. - Напротив, похоже, стандартная космологическая модель для объяснения эволюции Вселенной выдерживает проверку временем".

Торию о расширении Вселенной в 1929 году выдвинул выпускник Чикагского университета Эдвин Хаббл. Проведенные им измерения звезд показали, что самые далекие галактики удаляются от Земли быстрее, чем близлежащие галактики.

Однако определить точно, насколько быстро расширяется Вселенная, не удавалось много лет. Астроном вывел величину, известную как постоянная Хаббла. Однако в последние десятилетия было проведено немало исследований, которые давали разные результаты скорости расширения Вселенной.

Возник термин "напряжение Хаббла" - из-за того, что два основных метода измерения постоянной Хаббла дают противоречивые результаты. При этом оба способа считаются объективными и достоверными.

Первый способ предполагает изучение реликтового света, оставшегося со времен Большого взрыва. Этот метод считается очень точным, по его оценкам скорость расширения Вселенной составляет 67,4 километра в секунду.

Второй метод основан на измерении расширения галактик в нашем локальном космическом окружении. В отличие от первого, в данном случае измерения проводятся напрямую, что и проделал космический телескоп Уэбба. Новые измерения указывают на то, что конфликта измерений, известного как "напряжение Хаббла", на самом деле может и не существовать.