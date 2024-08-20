Исследователям из США удалось не только подтвердить возможность управления сновидениями, но и выйти на качественно новый уровень. В ходе недавнего эксперимента они позволили людям взаимодействовать с реальным миром во сне.

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Контролируемое сновидение

Осознанный сон – это уникальное состояние сознания, при котором человек понимает, что видит сон, и может в какой-то степени управлять происходящим. Раньше это считалось скорее мистическим опытом, чем научным фактом. Однако современные исследования все больше подтверждают, что осознанные сновидения – это реальное явление, которое можно изучать и даже развивать.

Новый уровень

Исследователи разработали специальные методы, позволяющие людям осознавать, что они находятся во сне. Благодаря этому, участники экспериментов могли не только наблюдать за происходящим во сне, но и активно взаимодействовать с окружающим миром. Например, они научились передавать ритмы музыки из сна в реальность и управляя таким образом различными предметами. Например, «транслируя» ритмы, подопытные смогли включать электрические приборы и даже управлять аdтомобилем/

Практическое применение

Возможности, открываемые осознанными сновидениями, выходят далеко за рамки простой любознательности. Ученые видят в них огромный потенциал. Осознанные сновидения могут помочь людям справиться с кошмарами, фобиями и посттравматическим стрессовым расстройством.

Тоже, например, многие творческие люди отмечают, что их лучшие идеи приходят именно во сне. Осознанные сновидения могут стать мощным инструментом для развития творческого потенциала.

Как научиться управлять снами

Хотя осознанные сновидения доступны не каждому, существует множество техник, которые могут помочь развить эту способность. Одним из самых простых способов является регулярная проверка реальности в течение дня. Например, можно периодически задавать себе вопрос: «Сон ли это?». С течением времени такой навык переносится и в сон, что позволяет осознать, что вы находитесь в сновидении.

Негативный аспект

Впрочем, утверждают некоторые специалисты, такая практика может иметь и негативные аспекты. Достаточно вспомнить мрачную антиутопическую фантастику прошлого века. Люди, искусственно введенные в состояние сна, вполне могут быть использованы для выполнения различных работ или вычислений. То есть фактически их будут эксплуатировать даже во сне. А делать это вполне сможет, например, ИИ.