Кот-ученый: на какие уловки идут мошенники ради карьеры

Героем скандала во многих зарубежных СМИ стали фейковые статьи кота-ученого Ларри, которые фактически на пустом набрали более 130 цитирований на международной научной платформе. Более того, фейковый кот сумел получить очень приличный индекс Хирша, который сегодня является главным показателем работы ученого. Цель этого "эксперимента" двух американских ученых - показать, что стать высокоцитируемым ученым может даже кот, подчеркивая несовершенство нынешних систем оценки.

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А ранее британец Дэвид Шолто уличил в искажении данных группу ведущих исследователей Гарвардского института онкологии Дана-Фарб, одного из главных онкоцентров в мире. После чего его представители несколько статей отозвали, в некоторые внесли правки, а кто-то даже ушел в отставку. Все эти случаи не первые и не единичные. За 2023 год в мире было отозвано 10 000 научных исследований - это самый высокий показатель в истории. Ситуацию для "РГ" комментирует академик Алексей Хохлов, который много лет возглавлял Научно-издательский совет РАН.

Алексей Ремович, авторы скандально прославившего кота Ларри продемонстрировали изъяны системы оценки работы ученых. Давайте объясним широкому читателю, как им удалось проделать такой трюк и поднять индекс Хирша до 12. Цифра, о которой мечтают многие даже хорошие ученые.

Алексей Хохлов:

Они сначала создали фейковый аккаунт и условно назвали его котом Ларри. Как сейчас говорят, для прикола. Набросали туда какие-то статьи из интернета, потом создали еще 12 фейковых аккаунтов, где стали ссылаться на статьи этого Ларри. Так и нагнали индекс Хирша. Хочу обратить ваше внимание, что все это они проделали на сайте ResearchGate, где статьи вообще не анализируются и не сортируются. В нормальных базах, которыми пользуются ученые, такой примитивный трюк с накруткой Хирша, конечно, не прошел бы.

Если привести в качестве примера российские базы данных, то в РИНЦ входят практически все выходящие российские публикации. А вот в "ядро РИНЦ" - только статьи в научных журналах, где есть достаточно серьезная система рецензирования (входящих в Russian Science Citation Index - RSCI). Там такие накрутки невозможны, поэтому принято использовать в качестве мерила достижений ученого именно его показатели по "ядру РИНЦ".

Но раз все так надежно защищено от жуликов от науки, как же им удается преодолеть эту оборону? Почему из цитируемых журналов только за один год отзывают ни одну и не десяток, а 10 тысяч статей, о чем пишет Дэвид Шолто. Попадаются даже вроде бы неприкасаемые ученые из знаменитого Гарварда.

Алексей Хохлов:

Увы, Хирш можно накрутить, но это делают не таким простым образом, как в случае с котом Ларри. Здесь есть несколько аспектов. Во-первых, некоторые ученые допускают подтасовку результатов, чтобы получить желаемый результат. В частности, это и тот случай в Гарварде, где после проверки статьи были отозваны.

Есть и другой аспект: это так называемые "бумажные фабрики", которые торгуют готовыми работами и авторством, обещая ученым публикации в солидных журналах. Это раскрученный бизнес, я практически каждый день получаю такие сомнительные предложения. А иногда некоторые горе-ученые напрямую предлагают в социальных сетях: давайте я сошлюсь на вашу статью сошлюсь, вы - на мою. Это самый простой механизм накрутки Хирша. Если договорятся, то индекс может расти. Конечно, научное сообщество постоянно борется с такими мошенниками, например исключают из баз "мусорные" журналы, но аферисты тут же заводят новый, но под другим названием и начинают его раскручивать.

Как у ящерицы отрывают хвост, а он вновь вырастает. Но как вообще эти бумажные фабрики пробиваются в рейтинговые лиги, в семью в приличных журналов?

Алексей Хохлов:

Разными способам. Приведу пример из другой сферы: некоторые наши блогеры используют боты, чтобы накрутить себе просмотры и подписчиков. Это работает так: есть много аккаунтов, которые вообще не используются. Кто-то когда-то создал, а потом забыл. Так вот аферисты их активируют и с них "опыляют" блоги тех, кто за это платит, накручивая просмотры. Примерно так же группа "мусорных" журналов может ссылаться друг на друга, что позволяет попасть в высокий квартиль.

Серьезные ученые в основном знают других серьезных ученых в своей области, знают серьезные журналы, и на такие уловки не поддаются. Вообще хорошему ученому достаточно даже по диагонали посмотреть работу, чтобы понять, это серьезная работа или что -то очень сомнительное. Но некоторые ученые, особенно молодые, не имеют такого опыта и иногда отправляют статьи в сомнительные журналы.

В чем- то их можно понять. Ведь много лет одним ученым была сказана знаменитая фраза, которая для науки стала почти законом "Печатайся или умри!" Число статей, их цитируемость, индекс Хирша - практически единственный критерий оценки работы ученого. А значит, и карьера, и финансирование. Более того, работа не только ученого, но научного института и вуза тоже оценивается по по показателям наукометрии. Значит, руководители пусть косвенно или по умолчанию могут участвовать в этих схемах.

Алексей Хохлов:

Да, могут. Недавно читал про ситуацию в одном нашем крупным университете. Там на какую-то долю ставки работает ученый из южной страны. Так вот, он только за один год опубликовал в рейтинговых журналах большое число статей, сопоставимое с общим числом статей других ученых вуза. Причем указывал его аффилиацию, то есть приносил вузу очень хорошую цифру. Очевидно, что его научное творчество - это мошеннические накрутки.

Неужели в этом известном вузе не нашлось никого, кто бы усомнился в "выдающихся" достижениях этого человека?

Алексей Хохлов:

Деталей я не знаю. Но по опыту могу сказать, что многие руководители учреждений закрывают глаза на махинации с публикациями. Ведь этими цифрами, наукометрией вузы отчитывается перед минобрнауки. А там по этим показателям оценивают их работу.

Итак, во всем научном мире наукометрия правит бал. А ведь число и журналов, и статей растет как снежный ком. Даже пролистать и посмотреть по диагонали всю эту лавину серьезным ученым нереально. Как быть?

Алексей Хохлов:

Самое простое и очевидное - ограничивать число публикаций, которые рассматриваются при оценке работы. Скажем, университет или институт должен представить в министерство 50 самых важных публикаций в год. И тогда авторитетные эксперты смогут оценить и сделать выводы о качестве работы. Кстати, сейчас Академия наук проверяет все научные темы, которые выполняются по госзаданию. Поэтому любые аномалии, о которых мы говорили, экспертами академии отлавливаются. Но помимо госзаданий есть различные программы, например "Приоритет-2030", по которой университеты получают очень серьезные деньги. Ее выполнение оценивается в том числе и по показателям наукометрии.

Итак, давайте резюмируем. Над ученым висит как дамоклов меч наукометрия "умри или печатайся", у которой множество недостатков. Во всем мире периодически звучат голоса, что надо от нее отказаться. Знаю, что в кулуарах и нашей науки сейчас идет поиск альтернативы, на различных конференциях и заседаниях обсуждаются варианты, но решение до сих пор не принято. Ваше мнение, надо отправлять наукометрию в архив?

Алексей Хохлов:

Конечно, в действующей системе оценок много недостатков. Но когда говорят, что ее надо отменить, то возникает вопрос: а что вместо? И никто толком ничего сказать не может. Сейчас у нас преобладает одна идея: оценивать научные работы надо по их востребованности, по конечному результату. Но кем и когда наука будет востребована? Через сто лет или в ближайшие десятилетия?

Ведь для внедрения ученые передают свои разработки инженерам, технологам, маркетологам и так далее. Не случайно же говорят, что от колбы до "железа" огромная дистанция. И на любой стадии по разным причинам даже очень хорошая научная разработка может быть "зарублена". Как же в такой ситуации можно оценить выполненную сегодня научную работу, если конечный результат далеко за горизонтом?

Наукометрия при всех ее недостатках все же в подавляющем числе дает объективную оценку, а если мы будем ориентироваться на конечный результат, то сделаем ее субъективной. Вот понравилось Сталину, как Лысенко выдавал конечный результат, и тот на коне, а остальные занимаются какой-то чепухой, "пестиками и тычинками".

Словом, я считаю, что наукометрия должна продолжать работать, что ее надо и можно усовершенствовать. И главное, что наука сама занимается очищением своих рядов от махинаторов, она честно рассказывает про недостатки и ищет способы борьбы. Поэтому наука, несмотря на все проблемы, совершает удивительные прорывы в самых разных дисциплинах.

Несколько лет назад у нас была создано сообщество "Диссернет", которое выявляет ученых, чьи научные работы, мягко говоря, сомнительны. Тогда это вызвало бурную реакцию и в научной среде, и в СМИ. С тех пор про "Диссернет" не слышно. Неужели наше научное поле зачищено от махинаторов?

Алексей Хохлов:

"Диссернет" продолжает активно работать. Вот итог его работы за 2023 год: в минобрнауки подано 700 заявлений о лишении ученой степени. Это почти в два раза больше, чем в предыдущем 2022 году. При этом министерство удовлетворило 597 заявлений и отклонило всего 103. Таким образом, доля удовлетворенных заявлений превысила 85% (в 2022 году эта доля составляла 80%). Так что "Диссернет" не только продолжает, но и интенсифицирует очень полезную работу, а минобрнауки и ВАК все чаще прислушиваются к тем аргументам, которые приводятся в диссернетовских заявлениях о лишении ученой степени. В последние годы помимо диссертаций в поле зрения "Диссернета" попадают и сомнительные научные статьи.