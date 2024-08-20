Почему однопартийцы планировали насильно кормить «железного Феликса»

В непростые годы, с которых, собственно, началась история первого в мире социалистического государства, глава ВЧК Феликс Дзержинский старался быть как все. Он пил морковный чай, питался кониной… Учитывая аскетизм «железного Феликса», о котором до сих пор слагают легенды, в этом нет ничего удивительного. Однако, сохранились сведения о том, что однопартийцы будто бы планировали кормить видного политика чуть ли не насильно.

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Зиновий Шейнис, автор книги «Солдаты революции: девять портретов», вышедшей в 1978 году, приводил воспоминания современников Дзержинского. Так, председатель ВЦИК Яков Свердлов утверждал, что увидев как-то Феликса Эдмундовича, буквально потерял дар речи — настолько худым и бледным показался ему глава ВЧК. Внешний вид Дзержинского просто объяснить. Он много трудился, спал урывками прямо на рабочем месте, плохо питался. А агент ВЧК Ян Буйкис рассказывал, что «железный Феликс» ел в общей столовой, в меню которой были лишь постные щи, каши из чечевицы или ячменя и изредка конина. Пил же Дзержинский морковный отвар или простой кипяток, так как чай после революции стал роскошью.

Главный чекист порой был настолько занят, что не мог себе позволить даже дойти до столовой. В такие особо напряжённые моменты еду ему в кабинет доставляли заботливые подчинённые. Иногда они пытались обмануть Феликса Эдмундовича, «подсунув» ему что-нибудь посъедобнее и покалорийнее, так как переживали — без нормального питания чекист «номер один» вскоре «сгорит на работе». Например, известен случай, когда пожилой курьер А. Я. Беленький принес своему начальнику жареную картошку с салом. «Шеф» посчитал, что его специально подкармливают в ущерб другим, а поэтому строго отчитал мужчину.

Но существует и альтернативная версия, согласно которой кормить Дзержинского насильно вовсе не требовалось. Мол, на аппетит он не жаловался и с упоением поглощал блюда, приготовленные специально для него в соответствии с рекомендациями врачей.

Если верить Игорю Симбирцеву, автору издания «ВЧК в ленинской России», Феликс Эдмундович мог в понедельник увидеть на своём обеденном столе консоме из дичи, свежего лосося и цветную капусту по-польски, во вторник — грибную солянку, телячьи котлеты и шпинат с яйцом, в среду — суп-пюре из спаржи, говядину, брюссельскую капусту. Разнообразие поражает! Но насколько это соответствовало действительности, сейчас можно только гадать. В историю Дзержинский всё-таки вошёл как главный советский аскет.