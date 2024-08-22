Охотник попал в больницу после перестрелки с медведем

На Аляске, США, охотника госпитализировали с ранами после нападения медведя и перестрелки с ним. Об этом сообщает Associated Press.

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32-летний мужчина был на охоте с компаньоном, когда к ним вышел бурый медведь. Хищник набросился на охотника, и тот вместе с напарником стал стрелять из ружей, чтобы отбиться от животного.

Медведь не пережил встречи с охотниками. Когда мужчины смогли отдышаться после перестрелки, тот, на которого напал медведь, заметил на ноге огнестрельную рану. Он так и не понял, кто в него случайно попал — он сам или компаньон. Пострадавшего доставили в больницу на вертолете.

Ранее сообщалось, что в США житель штата Калифорния сумел отбиться от медведицы при помощи палки и убежать. Он забрался на крышу внедорожника и стал звать на помощь, пока его соседи не прогнали агрессивного зверя.