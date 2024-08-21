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21 августа: какой праздник сегодня отмечают в России и в мире

21 августа — неофициальный праздник всех офицеров России. В мире сегодня вспоминают жертв терроризма, а у православных продолжается Успенский пост. «Лента.ру» рассказывает о знаменательных датах, выпавших на 21 августа, о церковных праздниках, приметах и днях рождениях знаменитостей.

21 августа: какие праздники и памятные дни отмечают сегодня
© Lenta.ru

Праздники в России

День офицера России

Этот праздник отмечают неофициально по инициативе патриотической организации «Офицеры России». Дату намеренно выбрали накануне Дня Государственного флага РФ.

Памятник героям фильма «Офицеры» в Москве

Какие еще праздники отмечают в России 21 августа

  • День Стрибога

Праздники в мире

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила этот День в 2017 году, чтобы проявить солидарность с пострадавшими от терактов. Тема праздника в 2024 году — «Голоса за мир: жертвы терроризма как защитники и просветители мира».

Глобальный индекс терроризма Буркина-Фасо, Израиль, Мали, Пакистан и Сирия. В России последний крупный теракт случился в марте 2024 года — трагедия в московском «Крокус Сити Холле» унесла жизни более 140 человек, более 550 пострадали.

Какие еще праздники отмечают в мире 21 августа

  • День поэта
  • День заботы о себе в интернете
  • День сладкого чая
  • День Ниноя Акино на Филиппинах

Какой церковный праздник сегодня

День памяти святителя Мирона чудотворца, епископа Критского

Святой жил на рубеже III — IV веков на Крите. С молодых лет он занимался земледелием и помогал всем нуждающимся. Однажды, застав у себя в амбаре воров, Мирон помог им вынести мешки с зерном, чем пристыдил преступников и вдохновил их начать честную жизнь.

Критяне уважали Мирона и со временем уговорили его стать епископом. За доброту и мудрость святой обрел дар чудотворения: согласно преданию, во время наводнения Мирон остановил течение реки Тритон и смог пройти по ее водам как по земле.

Продолжение Успенского поста

Православные верующие продолжают соблюдать Успенский пост. В 2024 году он длится с 14 по 28 августа. 21 августа выпадает на среду, а это день сухоядения — ограничения самые строгие. Дозволяются хлеб, вода, соль, а также сырые или квашеные овощи, мед, термически обработанная растительная пища без приправ. На Руси сухоядение воспринимали как предписание есть пусть даже сваренную, но холодную еду.

  • Какие еще церковные праздники отмечают 21 августа
  • Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких
  • День памяти исповедника Емилиана, епископа Кизического
  • День памяти преподобного Григория, иконописца Печерского
  • День памяти преподобного Григория Синаита Празднование в честь Толгской иконы Божией Матери

Приметы на 21 августа

Русский народ называл этот день Мироном Ветрогоном. По погоде предсказывали, какими будут предстоящие осень и зима.

  • Если ветер спокойный, осень будет ясная. А вот сильный ветер обещает ненастье.
  • Чем богаче урожай ягод, тем холоднее будет зима.
  • Если появился иней, будет большой урожай в следующем году.
  • На реке в полдень нет ряби — к теплой осени и зиме без заморозков.

Кто родился 21 августа

Сергей Брин (51 год)

Сергей Брин — один из основателей компании Google и американский технологический предприниматель, состояние которого Forbes оценил в 110 миллиардов долларов. Занимает 11-ю строчку в списке самых богатых людей на планете.

Родился в Москве, но большую часть жизнь прожил в США. В 1998 году вместе с университетским другом Ларри Пейджем основал Google. В 2019 году он покинул компанию, однако 2023-м подал заявку на доступ к данным для разработки чат-бота LaMDA от Google.

Николай Валуев (51 год)

Николай Валуев сделал карьеру в профессиональном боксе. Выступал в супертяжелом весе и в этой категории стал первым россиянином, который выиграл чемпионат мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Ушел из спорта в 2011-м, в том же году был избран в Госдуму. Сейчас занимает должность первого зампредседателя комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Кто еще родился 21 августа

  • Ким Кэттролл (68 лет) — англо-канадская актриса, сыгравшая Саманту в сериале «Секс в большом городе»
  • Виктор Рыбин (62 года) — российский музыкант, лидер группы «Дюна»
  • Мухаммед VI (61 год) — действующий король Марокко
  • Кэрри-Энн Мосс (57 лет) — канадская киноактриса, сыгравшая Тринити в «Матрице»
  • Серж Танкян (57 лет) — американский музыкант, вокалист рок-группы System of a Down
  • Усэйн Болт (38 лет) — ямайский легкоатлет, олимпийский чемпион
Истории
Ким Кэттролл
Виктор Рыбин
Серж Танкян
Николай Валуев
Сергей Брин
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