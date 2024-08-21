21 августа: какие праздники и памятные дни отмечают сегодня

21 августа: какой праздник сегодня отмечают в России и в мире
21 августа — неофициальный праздник всех офицеров России. В мире сегодня вспоминают жертв терроризма, а у православных продолжается Успенский пост. «Лента.ру» рассказывает о знаменательных датах, выпавших на 21 августа, о церковных праздниках, приметах и днях рождениях знаменитостей.
Праздники в России
День офицера России
Этот праздник отмечают неофициально по инициативе патриотической организации «Офицеры России». Дату намеренно выбрали накануне Дня Государственного флага РФ.
Памятник героям фильма «Офицеры» в Москве
Какие еще праздники отмечают в России 21 августа
- День Стрибога
Праздники в мире
Международный день памяти и поминовения жертв терроризма
Генеральная Ассамблея ООН провозгласила этот День в 2017 году, чтобы проявить солидарность с пострадавшими от терактов. Тема праздника в 2024 году — «Голоса за мир: жертвы терроризма как защитники и просветители мира».
Глобальный индекс терроризма Буркина-Фасо, Израиль, Мали, Пакистан и Сирия. В России последний крупный теракт случился в марте 2024 года — трагедия в московском «Крокус Сити Холле» унесла жизни более 140 человек, более 550 пострадали.
Какие еще праздники отмечают в мире 21 августа
- День поэта
- День заботы о себе в интернете
- День сладкого чая
- День Ниноя Акино на Филиппинах
Какой церковный праздник сегодня
День памяти святителя Мирона чудотворца, епископа Критского
Святой жил на рубеже III — IV веков на Крите. С молодых лет он занимался земледелием и помогал всем нуждающимся. Однажды, застав у себя в амбаре воров, Мирон помог им вынести мешки с зерном, чем пристыдил преступников и вдохновил их начать честную жизнь.
Критяне уважали Мирона и со временем уговорили его стать епископом. За доброту и мудрость святой обрел дар чудотворения: согласно преданию, во время наводнения Мирон остановил течение реки Тритон и смог пройти по ее водам как по земле.
Продолжение Успенского поста
Православные верующие продолжают соблюдать Успенский пост. В 2024 году он длится с 14 по 28 августа. 21 августа выпадает на среду, а это день сухоядения — ограничения самые строгие. Дозволяются хлеб, вода, соль, а также сырые или квашеные овощи, мед, термически обработанная растительная пища без приправ. На Руси сухоядение воспринимали как предписание есть пусть даже сваренную, но холодную еду.
- Какие еще церковные праздники отмечают 21 августа
- Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких
- День памяти исповедника Емилиана, епископа Кизического
- День памяти преподобного Григория, иконописца Печерского
- День памяти преподобного Григория Синаита Празднование в честь Толгской иконы Божией Матери
Приметы на 21 августа
Русский народ называл этот день Мироном Ветрогоном. По погоде предсказывали, какими будут предстоящие осень и зима.
- Если ветер спокойный, осень будет ясная. А вот сильный ветер обещает ненастье.
- Чем богаче урожай ягод, тем холоднее будет зима.
- Если появился иней, будет большой урожай в следующем году.
- На реке в полдень нет ряби — к теплой осени и зиме без заморозков.
Кто родился 21 августа
Сергей Брин (51 год)
Сергей Брин — один из основателей компании Google и американский технологический предприниматель, состояние которого Forbes оценил в 110 миллиардов долларов. Занимает 11-ю строчку в списке самых богатых людей на планете.
Родился в Москве, но большую часть жизнь прожил в США. В 1998 году вместе с университетским другом Ларри Пейджем основал Google. В 2019 году он покинул компанию, однако 2023-м подал заявку на доступ к данным для разработки чат-бота LaMDA от Google.
Николай Валуев (51 год)
Николай Валуев сделал карьеру в профессиональном боксе. Выступал в супертяжелом весе и в этой категории стал первым россиянином, который выиграл чемпионат мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Ушел из спорта в 2011-м, в том же году был избран в Госдуму. Сейчас занимает должность первого зампредседателя комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры.
Кто еще родился 21 августа
- Ким Кэттролл (68 лет) — англо-канадская актриса, сыгравшая Саманту в сериале «Секс в большом городе»
- Виктор Рыбин (62 года) — российский музыкант, лидер группы «Дюна»
- Мухаммед VI (61 год) — действующий король Марокко
- Кэрри-Энн Мосс (57 лет) — канадская киноактриса, сыгравшая Тринити в «Матрице»
- Серж Танкян (57 лет) — американский музыкант, вокалист рок-группы System of a Down
- Усэйн Болт (38 лет) — ямайский легкоатлет, олимпийский чемпион