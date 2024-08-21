21 августа: какие праздники и памятные дни отмечают сегодня

21 августа — неофициальный праздник всех офицеров России. В мире сегодня вспоминают жертв терроризма, а у православных продолжается Успенский пост. «Лента.ру» рассказывает о знаменательных датах, выпавших на 21 августа, о церковных праздниках, приметах и днях рождениях знаменитостей.

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Праздники в России

День офицера России

Этот праздник отмечают неофициально по инициативе патриотической организации «Офицеры России». Дату намеренно выбрали накануне Дня Государственного флага РФ.

Памятник героям фильма «Офицеры» в Москве

Какие еще праздники отмечают в России 21 августа

День Стрибога

Праздники в мире

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила этот День в 2017 году, чтобы проявить солидарность с пострадавшими от терактов. Тема праздника в 2024 году — «Голоса за мир: жертвы терроризма как защитники и просветители мира».

Глобальный индекс терроризма Буркина-Фасо, Израиль, Мали, Пакистан и Сирия. В России последний крупный теракт случился в марте 2024 года — трагедия в московском «Крокус Сити Холле» унесла жизни более 140 человек, более 550 пострадали.

Какие еще праздники отмечают в мире 21 августа

День поэта

День заботы о себе в интернете

День сладкого чая

День Ниноя Акино на Филиппинах

Какой церковный праздник сегодня

День памяти святителя Мирона чудотворца, епископа Критского

Святой жил на рубеже III — IV веков на Крите. С молодых лет он занимался земледелием и помогал всем нуждающимся. Однажды, застав у себя в амбаре воров, Мирон помог им вынести мешки с зерном, чем пристыдил преступников и вдохновил их начать честную жизнь.

Критяне уважали Мирона и со временем уговорили его стать епископом. За доброту и мудрость святой обрел дар чудотворения: согласно преданию, во время наводнения Мирон остановил течение реки Тритон и смог пройти по ее водам как по земле.

Продолжение Успенского поста

Православные верующие продолжают соблюдать Успенский пост. В 2024 году он длится с 14 по 28 августа. 21 августа выпадает на среду, а это день сухоядения — ограничения самые строгие. Дозволяются хлеб, вода, соль, а также сырые или квашеные овощи, мед, термически обработанная растительная пища без приправ. На Руси сухоядение воспринимали как предписание есть пусть даже сваренную, но холодную еду.

Какие еще церковные праздники отмечают 21 августа

Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких

День памяти исповедника Емилиана, епископа Кизического

День памяти преподобного Григория, иконописца Печерского

День памяти преподобного Григория Синаита Празднование в честь Толгской иконы Божией Матери

Приметы на 21 августа

Русский народ называл этот день Мироном Ветрогоном. По погоде предсказывали, какими будут предстоящие осень и зима.

Если ветер спокойный, осень будет ясная. А вот сильный ветер обещает ненастье.

Чем богаче урожай ягод, тем холоднее будет зима.

Если появился иней, будет большой урожай в следующем году.

На реке в полдень нет ряби — к теплой осени и зиме без заморозков.

Кто родился 21 августа

Сергей Брин (51 год)

Сергей Брин — один из основателей компании Google и американский технологический предприниматель, состояние которого Forbes оценил в 110 миллиардов долларов. Занимает 11-ю строчку в списке самых богатых людей на планете.

Родился в Москве, но большую часть жизнь прожил в США. В 1998 году вместе с университетским другом Ларри Пейджем основал Google. В 2019 году он покинул компанию, однако 2023-м подал заявку на доступ к данным для разработки чат-бота LaMDA от Google.

Николай Валуев (51 год)

Николай Валуев сделал карьеру в профессиональном боксе. Выступал в супертяжелом весе и в этой категории стал первым россиянином, который выиграл чемпионат мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Ушел из спорта в 2011-м, в том же году был избран в Госдуму. Сейчас занимает должность первого зампредседателя комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Кто еще родился 21 августа