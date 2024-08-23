Всемирный день красоты: как появился праздник и кого с ним поздравлять?

Всемирный день красоты отмечают уже почти 30 лет, однако далеко не все знают об этом празднике. Его учредил Международный комитет эстетики и косметологии CIDESCO (Comité International D'Esthétique Et De Cosmétologie) еще в 1995 году, и с тех пор по всему миру этот праздник отмечается ежегодно 9 сентября. Правда, в России он появился чуть позже — в 1999-м. О том, кто будет принимать поздравления с Днем красоты, какая история связана с этим праздником и как его стоит отмечать — в материале «Ленты.ру».

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Как появился Всемирный день красоты

История праздника связана с деятельностью Международного комитета по эстетике и косметологии (CIDESCO), который был создан вскоре после Второй мировой войны. За это время он стал одной из самых авторитетных организаций в мире.

На конгрессе в 1995 году представители комитета предложили ввести новый праздник, посвященный физическому совершенству человеческого тела и красоте во всех ее проявлениях. С того момента каждый год человечество празднует Всемирный день красоты.

В России День красоты начали отмечать позже — с 1999 года

Кого следует поздравлять с Международным днем красоты

В Международный день красоты виновниками торжества являются все работники бьюти-индустрии: парикмахеры, стилисты, врачи-косметологи, пластические хирурги, визажисты, сотрудники фитнес-центров и так далее. Это их профессиональный праздник.

Однако Комитет по косметологии и эстетике СИДЕСКО еще и провозгласил этим праздником торжество прекрасного во всем мире.

Всемирный день красоты отмечается 9 сентября

Врач-косметолог с 38-летним стажем Зарема Гуриева в беседе с «Лентой.ру» отметила важность разнообразия красоты, особенно если речь идет о внешности женщин.

«Будучи работником этой самой бьюти-индустрии, могу сказать, что хороший специалист — стилист, модельер, визажист, хирург — всегда должен учитывать особенности своего клиента, а не подгонять реального человека под некий абстрактный образ вроде какой-нибудь куклы Барби», — подчеркнула эксперт.

Когда в мире сформировалась индустрия красоты

О том, что можно считать красивым, а что нет, человечество спорит едва ли не с момента появления первых людей на планете. Каноны меняются с течением веков, а также очень сильно различаются в зависимости от стран и континентов.

Какие каноны красоты есть и были у разных народов мира

У одного из народов Мьянмы до сих пор первыми красавицами считаются женщины с непропорционально длинными шеями — для того, чтобы добиться такого результата, девочкам с пяти лет надевают на шею латунные кольца, количество которых с каждым годом увеличивается.

В Китае вплоть до начала XX века практиковалось бинтование ступней у девочек — пальцы ног приматывали к ступне и надевали обувь маленького размера, чтобы не давать ноге расти. Такие крошечные ножки называли «золотыми лотосами». Хотя маленький размер ноги и свидетельствовал о принадлежности к высокому обществу, нормально ходить женщины с деформированными ступнями не могли.

Во Вьетнаме и некоторых других странах Юго-Восточной Азии в наши дни крайне некрасивым считается загар. Даже в самую сильную жару девушки, желающие выглядеть изящно, надевают перчатки, высокие носки и маски на лицо — чтобы ни на одну часть тела не попало коварное солнце.

В Европе XVII века в моду вошла осиная талия — даже те женщины, что обладали пышными формами, были вынуждены затягивать себя в корсеты. В результате они не могли нормально присесть и часто падали в обморок. К слову, примерно тогда же в моду вошли высокие прически, которым следовало быть как можно более сложными. На головах придворных дам и прочих модниц сооружались замысловатые конструкции — корабли, цветочные корзины, клетки с птицами.

Разумеется, все эти ухищрения, независимо от страны и эпохи, требовали наличия людей, которые помогали бы прекрасным дамам в их борьбе за идеальную внешность. Поэтому индустрия красоты родилась значительно раньше, чем это принято считать.

Однако в современном понимании сфера ухода за собой оформилась к ХХ веку. В это же время благодаря глобализации и развитию технологий каноны красоты практически стали едиными для людей всей планеты. С тех пор бьюти-индустрия развивается огромными темпами.

В последние десятилетия искусство ухода за собой резко нарастило обороты. Появилось великое множество новых технологий и материалов Зарема Гуриева врач-косметолог

Эксперт подчеркнула, что современный рынок красоты предлагает такие услуги, как наращивание ногтей, волос, ресниц, аппаратная косметология, пирсинг, солярии, малоинвазивные методы пластики и другие возможности, существование которых в начале века было трудно даже представить.

По ее словам, в настоящее время также существуют определенные каноны красоты, однако есть и тренд на то, чтобы оставаться собой. «Радует, что в последнее время пошла тенденция возвращения к естественности и уверенности в себе. Мне очень не нравится тенденция к унифицированию красоты — когда все стараются следовать одному и тому же идеалу, забывая о собственной индивидуальности», — подчеркнула собеседница «Ленты.ру».

Как отмечают День красоты по всему миру?

К празднику красоты главные виновники торжества: косметологи, парикмахеры и стилисты обычно соревнуются между собой на конкурсах профессионального мастерства. Кроме того, 9 сентября во многих странах мира принято проводить конкурсы красоты, праздничные концерты, разнообразные шоу и модные показы.

Когда прошел первый всемирный конкурс красоты? Финал первого всемирного конкурса красоты впервые состоялся в Бельгии в 1888 году. В жюри входили только мужчины, однако даже тогда это не был просто смотр физической привлекательности — кандидатки, помимо красивой фигуры, должны были продемонстрировать ум и эрудицию. Победительницей самого первого конкурса стала 18-летняя гражданка Гваделупы. С тех пор разнообразные конкурсы красоты проходят каждый год.

Также ко Дню красоты бывают приурочены выставки изделий легкой промышленности и товаров для ухода за собой. Многие Дома моды в разных регионах назначают на 9 сентября показы своих новых коллекций.

Но самое приятное — к празднику красоты многие косметические бренды и салоны организуют акции и предоставляют скидки. Тренеры фитнес-центров могут проводить бесплатные тренировки, а массажисты и косметологи — предлагать сеансы массажа и другие процедуры по льготным ценам.

Так что Всемирный день красоты — отличный повод побаловать себя теми приятными удовольствиями, на которые ранее, возможно, не хватало времени или денег: сходить в баню или сауну, посетить СПА-салон, поплавать в бассейне или обновить прическу и маникюр.

Не стоит отказывать себе в маленьких радостях, тем более в Международный день красоты. Всем женщинам (да и мужчинам тоже) я желаю праздника в душе — это главный залог привлекательности. Пусть будет все вокруг проникнуто красотой Зарема Гуриева врач-косметолог

Эксперт добавила, что хорошее настроение преображает внешность ничуть не хуже, чем самые современные бьюти-услуги.