«Черная акула»: почему вертолет Ка-50 никогда не поставлялся на экспорт

Отечественный ударный вертолет, способный с одинаковой эффективностью уничтожать пехоту, бронированную технику, воздушные цели и укрепленные огневые точки противника. Может круглосуточно работать как на открытой местности, так и в городских условиях. Отличается высоким уровнем автоматизации процессов, боевой живучести и маневренности. Активно применялся в рамках Второй Чеченской войны. Серийно производился на протяжении 14 лет и никогда не поставлялся на экспорт.

История создания вертолета Ка-50

Разработка полноценной замены Ми-24 началась в декабре 1976 года в ответ на появление у американцев перспективной модели AH-64 «Апач». Создание конкурсных проектов было поручено конструкторским бюро Миля и Камова. Они предложили прототипы Ми-28 и В-80 соответственно. Как ни странно, по результатам конкурса были приняты на вооружение обе машины. Проектированием будущего Ка-50 занималась группа инженеров во главе с Сергеем Михеевым. В 1981 году они собрали первый летный экземпляр и приступили к наземным исследованиям.

Интересные факты: у этой модели множество прозвищ. Конструкторы называли ее просто «изделие 800». В натовской классификации вертолету было присвоено наименование Hokum («жульничество, обман»). Кроме того, в западных странах за машиной закрепилось неофициальное название Werewolf («Оборотень»). Но свое российское прозвище «Черная акула» вертолет получил благодаря съемкам в одноименном приключенческом фильме.

Летом 1982 года летчик-испытатель Николай Бездетнов впервые поднял эту машину в воздух. По результатам 27 испытательных полетов комиссия Минобороны СССР признала превосходство В-80 над Ми-28 по соотношению цены и качества, а также ЛТХ. Осенью 1985 года было принято окончательное решение о начале серийного производства данной модели. На это не повлияло даже падение летного образца из-за перехлеста лопастей, которое привело к гибели пилота несколькими месяцами ранее.

Осенью 1991 года вертолет, которому присвоили обозначение Ка-50, был отправлен на британский авиакосмический салон в Фарнборо. С 1990 по 1995 год машина успешно прошла государственные и войсковые испытания и была принята на вооружение. Но из-за распада СССР и экономической нестабильности массового производства наладить не удалось. К началу 2009 года, когда от серийного выпуска отказались, было построено только 16 экземпляров.

Особенности конструкции Ка-50

В связи с установкой на вертолет современной автоматики конструкторы решили сосредоточить функции пилотирования, навигации и ведения боя в руках одного летчика. Машину оснастили соосной противовращающейся системой несущих винтов, которая может обеспечивать высокий уровень маневренности без использования рулевого винта. Благодаря ей машина способна выполнять крены, петли, воронки и эффективно уклоняться от огня с земли. Лопасти и кабина защищены системой противообледенения.

Была выбрана конструкция фюзеляжа самолетного типа, разделенная на три блока технологическими разъемами. В передней части разместили технический отсек c аппаратурой прицеливания «Шквал-В» и обзорно-поисковым оборудованием. Там же располагается бронированная кабина пилота, которая выдерживает попадание 12,7-мм бронебойных патронов и 23-мм снарядов. Ее защищают алюминиевые и стальные листы массой 350 кг, а также прозрачная броня и укрепленное оргстекло.

Предусмотрена возможность ручного вскрытия кабины для аварийной эвакуации. Катапультирование летчика обеспечивает ракетно-парашютная система К-37-800. Кабина герметична, вентиляция, поддержка нормального уровня давления и температуры происходит за счет воздуха, нагнетаемого двигателями. Для полетов на высотах до 6000 метров используется кислородное оборудование ККО-ВК-ЛП. В комплект снаряжения пилота также входит летный противогаз.

В задней части машины находятся два мягких топливных бака, гидросистема, электроаппаратура различного назначения, боекомплект авиапушки, а также элементы механизма рулевого управления и другие агрегаты. Они скомпонованы таким образом, чтобы критически важные блоки были защищены менее значимыми. В хвостовой части располагается бортовое радиоэлектронное оборудование, стабилизатор, киль (и еще два боковых), а также руль направления. Корпус выполнен из алюминия и композитных материалов.

Ключевым элементом бортовой электроники является комплекс ПрПНК-80 «Рубикон». Он отвечает за расчет курса, скорости и координат машины. Отслеживает отказы подсистем и осуществляет самоконтроль в автоматическом режиме. Этот комплекс состоит из пяти бортовых вычислительных машин, которые отвечают за ведение боя, навигацию и поиск целей (четыре ЦВМ 20-751), а также управление вооружением (ЦВМ 80-30201). В его состав входит и ПНК-800 «Радиан» – автопилот с системой определения положения машины в пространстве.

Интересные факты: за наведение управляемых ракет отвечает комплекс «Шквал-В», укомплектованный ТВ-камерой с лазерным дальномером. Он обеспечивает поиск, захват и автоматическое сопровождение цели, а также стабилизацию изображения. Работает в связке с нашлемной системой целеуказания «Обзор-800», которая реагирует на движения головы летчика. Но подготовка бортового вооружения к бою осуществляется в автоматическом режиме системой управления оружием «СУО-800М».

Связь обеспечивается с помощью УКВ-радиостанции Р-868, которая передает звуковой сигнал командным пунктам и союзным сухопутным силам. За передачу закодированной информации на землю и воздушным судам как по закрытому, так и по открытому каналам связи отвечает Р-800Л1. Аппаратура контроля и предупреждения «Экран» проверяет работоспособность основных элементов машины и сигнализирует пилоту в случае выхода из строя конкретного блока. В случае ее отказа эти функции дублируются системой «Алмаз-УП-48».

Все ключевые элементы вертолета (двигатели, гидроагрегаты, системы управления и охлаждения) защищены средствами автоматического пожаротушения. Предусмотрена возможность включения вручную дополнительного тушения в случае необходимости. За регистрацию полетных данных на протяжении последних трех часов работы отвечает система «Тестер УЗ». Для самообороны применяется устройство выброса тепловых ловушек и дипольных отражателей УВ-26, а также аппаратура лазерной разведки Л-140 «Отклик».

Характеристики и преимущества вертолета Ка-50

Длина машины составляет 15,6 м, высота – 4,9 м. Ее масса без боекомплекта равна 7700 кг, но она может поднять в воздух до 3100 кг груза. Диаметр каждого из трехлопастных несущих винтов – 14,45 м. Вертолет способен эффективно выполнять боевые задачи на расстоянии до 450 км и выдерживать перегрузки до 3,5 g. Перегоночная дальность полета составляет 1100 км. В фюзеляже расположены два бака на 1870 литров топлива. Еще четыре бака могут размещаться на внешней подвеске.

Вертолет оснащен двумя турбовальными двигателями ТВ3-117ВМА, мощность каждого из которых составляет 2203 л. с. Они способны работать автономно и в аварийном режиме около 30 минут. Благодаря им машина развивает скорость до 315 км/ч и поднимается на высоту до 5,5 км со скоростью 28 м/c. Она укомплектована трехстоечным колесным шасси с базой 4910 мм, но может садиться и «на брюхо» в критических случаях. Крейсерская скорость вертолета равна 260 км/ч, а при пикировании он может ускоряться до 390 км/ч.

На борту установлена 30-мм автоматическая пушка Шипунова/Грязева 2А42 с 460 снарядами. Она ведет огонь как бронебойными, так и осколочно-фугасными боеприпасами. Для уничтожения бронированной техники предусмотрены ПТУР «Вихрь». Они располагаются на крыльях в устройствах УПП-800 (по шесть штук с каждой стороны). Опционально применяются ракеты класса «воздух – земля» Х-25МЛ, а также «воздух – воздух» Р-73 и «Игла-В».

На внешней подвеске закрепляются четыре блока Б-8В20А с 20 неуправляемыми 80-мм ракетами С-8 или два блока Б-13Л5 с 122-мм ракетами С-13 в каждом. Также предусмотрена возможность использования неуправляемых авиаракет С-24 или фугасных бомб ФАБ-100/120/250/500, кассетных зарядов РБК-250/500, зажигательных баков 3Б-500 и контейнеров КМГУ-2. Эти боеприпасы используются для поражения наземных целей.

Основные модификации вертолета Ка-50

В 1996 году появилась версия, приспособленная к работе в ночное время суток: Ка-50Н «Ночная акула» (позднее переименована в Ка-50Ш). Она была оснащена ОЭС «Самшит-50» с ночным ТВ-каналом и переработанным базовым прицельным оборудованием с инфракрасными датчиками. Могла пользоваться спутниковой навигацией и отличалась улучшенной авионикой кабины пилота. К 1999 году ей на смену пришла вторая модификация Ка-50Н с обновленными ГОЭС-330 и 520. Серийное производство этих машин так и не началось.

В 1997 году для участия в турецком тендере на поставку ударных вертолетов была создана модификация, получившая наименование Ка-50-2 «Эрдоган». Ее разрабатывали совместно с израильтянами. Экипаж машины расширили до двух пилотов. Оснастили ее современным оборудованием и новыми видами вооружений. Разработка прекращена на стадии демонстрационных полетов. В середине 1996 года началось производство усовершенствованной двухместной модификации Ка-52 «Аллигатор», которая в итоге вытеснила базовую версию.

Боевое применение и современное использование

«Черная акула» впервые открыла огонь по живой силе 6 января 2001 года в рамках Второй Чеченской войны. Тогда для полноценной проверки машины была сформирована боевая ударная группа из двух Ка-50 и двух Ка-29 (для разведки и наведения на цель). Конструкция лопастей позволила вертолетам легко маневрировать в ущельях и противостоять неожиданным порывам ветра. При поддержке Ми-24 «Черная акула» поразила склад боеприпасов возле населенного пункта Комсомольское.

Интересные факты: поуправлять машиной можно в компьютерных играх War Thunder, DCS: Ка-50 «Черная акула» и авиасимуляторе серии LockON. Она является главным героем одноименного фильма 1993 года. Один из вертолетов установлен в качестве памятника на площади Славы в городе Арсеньеве в 2016 году, так как неподалеку располагается предприятие, производившее эти машины. Ка-50 участвовал в ряде учений, в том числе «Граница 2004».

6 февраля ударную группу применили для уничтожения укрепленного лагеря боевиков, а через неделю – для поиска и ликвидации восьми целей. В итоге за 45 суток было совершено 49 вылетов без потерь. Единственное повреждение получил борт №25, лопастей которого достигли осколки от выпущенного по цели снаряда. Вертолет подтвердил свою надежность и боевую эффективность в условиях высокогорья и при плохой погоде, а также продемонстрировал превосходство по аэродинамике над всеми армейскими бортами.

В 2005 году начальник Генштаба ВС РФ Юрий Балуевский отметил эффективность этих машин и призвал оснастить ими подразделения спецназа. Но в 2009 году их сняли с производства, так как использование Ка-52 оказалось экономически целесообразнее. В итоге на вооружении ВВС РФ оказалось всего 12 единиц. При этом к 2011 году летать могли только шесть машин. Их использовали для подготовки курсантов и в качестве учебных пособий, но постепенно отказались и от этой практики.

Вывод

«Черная акула» опередила время, но из-за недофинансирования проекта слишком долго ждала своего часа, поэтому оказалась не востребована. Непрактичной оказалась и ставка на сосредоточение всех функций в руках одного пилота. Однако это не помешало Ка-50 стать одним из самых известных и популярных боевых вертолетов в истории. Кроме того, развитие серии успешно продолжается благодаря Ка-52 и другим модификациям.